Super Bowl: Ο Usher μαζί με την Alicia Keys και άλλους ράπερ κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου - Δείτε βίντεο

Στην ιστορία τωντωνπέρασε οτα ξημερώματα της Δευτέρας. Στο διάλειμμα του κορυφαίου αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου στο οποίο οι Σαν Φραντσίσκο 49ers πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 10-3 κόντρα στους Κάνσας Σίτι Τσιφς του Γιώργου Καρλαύτη, ο Αμερικανός μουσικός μαζί με μια ομάδα τραγουδιστων και χορευτών έδωσε το δικό του σόου, το γνωστό Halftime Show.Οι φίλοι του NFL άρχισαν να ουρλιάζουν καθώς ο Usher ανέβηκε στη σκηνή στο «Allegiant Stadium» στο Λας Βέγκας. Ανάμεσα στο κοινό και η Τέιλορ Σουίφτ η οποία βρέθηκε τις εξέδρες για να παρακολουθήσει τον αγαπημένο της παίκτη των Τσιφς, Τράβις Κέλσι, με τον οποίο έχει σχέση.Ο οκτώ φορές νικητή των βραβείων «Grammy» άνοιξε το σόου με το «Caught Up». Στη συνέχεια μεταπήδησε σε μια σειρά από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως τα "U Don't Have to Call", "My Boo" και "Burn".Το κοινό άρχισε να παραληρεί στις εξέδρες όταν στο κέντρο του γηπέδου εμφανίστηκε μέσα στα κόκκινα μπροστά από ένα πιάνο η Alicia Keys.Ο Usher είχε την υποστήριξη και άλλων καλλιτεχνών της R&B μουσικής, μεταξύ των οποίων oι ράπερ will.i.am, Lil Jon και Ludacris.