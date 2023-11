Europa League, Βιγιαρεάλ-Παναθηναϊκός 3-2: Έχασε και κοιτάζει το Conference - Δείτε τα γκολ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cxcg00jubc7t)

Πέντε λεπτά αργότερα η κατάρρευση ολοκληρώθηκε. Ο Μοράλες από αριστερά γύρισε στον Κομεσάνα, εκείνος... άδειασε τον Αϊτόρ και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Μπρινιόλι για το 2-0.Όπως έχει ξανασυμβεί σε αρκετές ανάλογες περιπτώσεις φέτος, ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε αντίδραση μέχρι την ανάπαυλα, όντας εντελώς ακίνδυνος για την αντίπαλη άμυνα.Από τα όρια της συντριβής, μία επαφή μακριά από επικό come back!Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν εφιαλτικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Αράο ''πούλησε'' την μπάλα έξω από την περιοχή, εκείνη έφτασε στον Μοράλες, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 3-0.Οι ''πράσινοι'' έφτασαν στα όρια της συντριβής αλλά κατάφεραν να βρουν ψυχολογικά αποθέματα και να γυρίσουν στην διεκδίκηση της ισοπαλίας.Ο Παλάσιος στο 66' μετά την εκτέλεση πέναλτι του Ιωαννίδη στο δοκάρι νίκησε τον Ρέινα και ο Ιωαννίδης στο 81' μετά από υπέροχη μπαλιά του Βιλένα, έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με ψύχραιμο πλασέ μείωσε σε 3-2.Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετέτρεψε μία τελειωμένη υπόθεση σε... ντέρμπι αλλά στο 94' ο Γκάμπια πήρε την μπουκιά από το στόμα του Ιωαννίδη για το 3-3.Παρά την μεγάλη προσπάθεια, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε το γκολ της ισοφάρισης, με τον Μπρινιόλι να έχει τέσσερις επεμβάσεις(σε μία φάση έκανε τρεις) και να κρατά μέχρι τέλους την ομάδα του στο... κόλπο.Με αυτό το 3-2 ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από την συνέχεια του Europa League και το ματς με την Μακάμπι Χάιφα στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων είναι ένας... τελικός για την τρίτη θέση που οδηγεί στο Conference League.MAN OF THE MATCH: Μοράλες. Ο επιθετικός της Βιγιαρεάλ δημιούργησε το δεύτερο γκολ, πέτυχε το τρίτο και έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι στην κορυφή της επίθεσης του ''κίτρινιου υποβρυχίου''.ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Φώτης Ιωαννίδης. Μπήκε από τον πάγκο και ζωντάνεψε τον Παναθηναϊκό και ας έχασε το πέναλτι. Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ για να μειώσει σε 3-2 και ταλαιπώρησε αρκετά την αντίπαλη άμυνα.ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Το πεντάλεπτο του Παναθηναϊκού από το 29' μέχρι το 34' όπου τον έφερε με την πλάτη στον τοίχο. Aνεπίτρεπτη εικόνα για ματς σε αυτό το επίπεδο.Η ΓΚΑΦΑ: Ο Αράο στο 47' έκανε ένα πούλημα από αυτά που απαγορεύονται έξω από την περιοχή και δώρισε το τρίτο γκολ στην Βιγιαρεάλ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: O Kρούζλιακ χρειάστηκε την βοήθεια του VAR για να υποδείξει το πεντακάθαρο πέναλτι του Μπαένα πάνω στον Αϊτόρ ενώ υπάρχει ακόμη ένα μαρκάρισμα του Κομπεσάνα πάνω στον Ιωαννίδη εντός περιοχής. Κατά τα άλλα δεν έκανε κάποιο μεγάλο λάθος. Σωστά ακυρώθηκε γκολ του Αϊτόρ για οφ-σάιντ.ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ: Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε απόψε στην Ισπανία με 3-2 από την Βιγιαρεάλ και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Europa League. Το Τριφύλλι αντέδρασε μετά το 3-0 των Ισπανών, έφτασε κοντά σε ένα σπουδαίο comeback αλλά δεν τα κατάφερε. Πλέον είναι τελικός για την τρίτη θέση το παιχνίδι με την Μακάμπι Χάιφα στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων.1.Ρεν 122.Βιγιαρεάλ 93.Παναθηναϊκός 44.Μακάμπι Χάιφα 1