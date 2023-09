US Open Tελικός, Μεντβέντεφ - Τζόκοβιτς 0-3: Σέρβος GOAT με 24 Grand Slam! - Bίντεο

24 and counting for Novak Djokovic! pic.twitter.com/JHBdaR98Qs

κατέκτησε το 4ο US Open της καριέρας του και το πρώτο μετά το 2018. H χρονιά ξεκίνησε με το Australian Open (κέρδισε τον Τσιτσιπά), συνεχίστηκε στο Roland Garros (νίκησε τον Κάσπερ Ρουντ) ενώ στο Wimbledon έχασε από τον Αλκαράθ.Μετράει 4 US Open, 10 Australian Open, 3 Roland Garros και 7 Wimbledon. Για να φτάσει στην κορυφή στη Νέα Υόρκη κέρδισε σε 3.16' με 6-3, 7-6 (5), 6-3 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον μεγάλο τελικό που φιλοξενήθηκε στο Άρθουρ Ας.Ο 36χρονος Τζόκοβιτς έχει πλέον 96 τίτλους στην καριέρα του και με την επιτυχία του στη Νέα Υόρκη θα βάλει στον λογαριασμό του 3 εκατ. δολάρια!Με τον θρίαμβο στη Νέα Υόρκη εδραιώθηκε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νόλε συμμετείχε για πρώτη φορά μετά το 2021 στο US Open (και γενικά σε τουρνουά στις ΗΠΑ) αφού επειδή είναι ανεμβολίαστος δεν του επιτρέπονταν η είσοδος στις ΗΠΑ.Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε με μπρέικ (2-0) στο 1ο σετ και με το σερβίς του έφτασε στο 3-0.Με καλό πρώτο σερβίς πήγε στο 4-1 και ο Ρώσος μείωσε σε 4-2. Στο 8ο γκέιμ ο Νόλε είχε δύο μπρέικ πόιντ (σετ) αλλά ο Ντανίλ τα έσβησε για το 5-3.Με το σερβίς του έκλεισε στο 6-3 το σετ ο Σέρβος.Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ προηγήθηκε 2-1 στο 2ο σετ και εν συνεχεία με 3-2. Ο Σέρβος ισοφάρισε σε 3-3 και είχε μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ.Ο Ρώσος το έσβησε και με μεγάλη δυσκολία πήρε το γκέιμ (4-3). Στο 8ο είχε το πρώτο του μπρέικ πόιντ αλλά ο αντιπαλός του το έσβησε για το 4-4.Ο Νόλε ισοφάρισε σε 5-5 και οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ αφού έσβησε μπρέικ πόιντ!Εκεί ο Ντανίλ προηγήθηκε 2-0 με μίνι μπρέικ αλλά ο Νόλε το πήρε πίσω (3-2). Ο Σέρβος έφτασε στο 4-3 και στο 6-5 και με λάθος του Μεντβέντεφ στο μπάκχαντ έκλεισε το σετ στο 7-6 (5).Στο 3ο σετ ο Νόλε έφτασε με άνεση στο 3-1 (μπρέικ) αλλά ο Μεντβέντεφ πήρε πίσω το μπρέικ (3-2). Ο Σέρβος έκανε και 2ο μπρέικ (4-2) και με το σερβίς του έφτασε στο 5-2.Τελικά έκλεισε το σετ στο 6-3.Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/6 για τον Τζόκοβιτς και μόλις 1/3 για τον Μεντβέντεφ. Ο Σέρβος είχε 38 winners και 35 αβίαστα λάθη και ο Ρώσος είχε 32-38.