Χούλιγκανς: Ο χάρτης της βίας στα Βαλκάνια και την Ευρώπη

Η κροατική Ντινάμο Ζάγκρεμπ φιγουράρει σε όλες τις λίστες που αναφέρονται στον χουλιγκανισμό ως η ομάδα με τους πιο τραμπούκους οπαδούς όχι μόνο στηαλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν ήταν το πρώτο περιστατικό πουοι περιβόητοι «Bad Blue Boys» της.Στις 14 Δεκεμβρίου του 2010 επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ σε ένα από τα δύο λεωφορεία που μετέφεραν οπαδούς του ΠΑΟΚ που επρόκειτο να αγωνιστεί με την Ντινάμο στην πρωτεύουσα της Κροατίας, έσπασαν τα τζάμια και τραυμάτισαν μία κοπέλα που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Στο ενεργητικό τους έχουν και άλλα μεγάλα περιστατικά σύγκρουσης με οπαδούς συλλόγων, όπως η Σπάρτα Πράγας το 2008 και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου το 1990, αλλά και με τους εθνικούς τους αντιπάλους, τους «Torcida» της Χάιντουκ Σπλιτ.Το γήπεδο Maksimir τηςείναι το μεγαλύτερο στην Κροατία με χωρητικότητα 35.000, αλλά ο μέσος όρος προσέλευσης των φιλάθλων της είναι λίγο πάνω από 4.000, καθώς τα καμώματα των χούλιγκαν «Bad Blue Boys», που καταλαμβάνουν την κερκίδα πίσω από ένα τέρμα, έχουν απομακρύνει όλους τους άλλους.Χούλιγκαν που είναι ιδιαίτερα μαχητικοί διαθέτουν και οι άλλες μεγάλες ομάδες της Κροατίας, τους «White Boys» η Χάιντουκ του Σπλιτ, τουςη Οσιγιεκ και τουςη Ριέκα.Με τον χουλιγκανισμό να έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιας εμβέλειας κοινωνικό φαινόμενο, οι διωκτικές αρχές δείχνουν σαφή αδυναμία -ή και χαλαρότητα- στην αντιμετώπισή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αντίθετα με το trafficking, τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων και το ξέπλυμα χρήματος. Οσο για τις εθνικές αρχές, φαίνεται ότι περιορίζονται σε συλλήψεις για μεμονωμένα περιστατικά, χωρίς να εκδίδουν συνολικά στοιχεία.Μια τέτοια προσπάθεια έκανες (FedPol), η οποία συγκέντρωσε από τον Σεπτέμβριο του 2015 τα πλήρη στοιχεία 1.026 χούλιγκαν που εμπλέκονταν σε περιστατικά βίας και βανδαλισμών -μεταξύ αυτών και 766 Ελβετών- και τα καταχώρησε σε ένα μητρώο σε μια βάση δεδομένων με την ονομασία «», στην οποία περιλαμβάνονται και ευαίσθητα στοιχεία του μικρότερου στρατού στον κόσμο, της Ελβετικής Φρουράς, του Γραφείου Τελωνείων και Συνόρων και της ίδιας της FedPol.Δεν θα το μαθαίναμε ποτέ, αλλάμια ιστοσελίδα αποκάλυψε ότι τα πολύτιμα αρχεία είχαν καταχωρηθεί στους διακομιστές IT μιας εταιρείας με τίτλο Xplain, η οποία τον περασμένο Ιούνιοαπό χάκερ που χρησιμοποίησαν ένα κακόβουλο λογισμικό για να εισβάλλουν, να βάλουν στο χέρι τα αρχεία και να ζητήσουν λύτρα για να μην τα δημοσιοποιήσουν!Η εταιρεία αρνήθηκε να πληρώσει και χάκερ δεν δίστασαν να ανεβάσουν όλο το υλικό στον σκοτεινό ιστό (dark web), θέτοντάς τα σε κοινή θέα! Το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα έχει ξεκινήσει έρευναπώς δόθηκαν σε μια ιδιωτική εταιρεία οι βάσεις ευαίσθητων δεδομένων, ενώ παράλληλες έρευνες διενεργούνταικαι το υπουργείο Οικονομικών.Στα Βαλκάνια,έχει απλώσει τα πλοκάμια του και σε κάθε μορφής παρανομία και ο ανταγωνισμός αποτελεί ένα επιπλέον έναυσμα για συγκρούσεις. Σε αυτό συνετέλεσε και η διάσπαση τηςπου έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν στα νέα κράτη ομάδεςπου εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και, παροχή προστασίας και ξέπλυμα χρήματος.Κοντά στα συμφέροντα των ομάδων αυτών προστίθενται και οι αβυσσαλέες εθνικιστικές διαφορές μεταξύ των εθνοτήτων που ζουν στις χώρες αυτές, γεγονός που κάνει ακόμη πιο βίαιες τις συγκρούσεις τους με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό αγώνα! Τα ναρκωτικά και η εμπορία όπλων δίνουν και παίρνουν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη όπου δραστηριοποιούνται οιμε τις ονομασίες» καιστηαπό τουςκαιστη Σερβία με τους οπαδούς της Παρτιζάνπου έχουν στενούς δεσμούς με κρατικούς αξιωματούχους και στο Μαυροβούνιο όπου η ομάδα οργανωμένου εγκλήματοςδιακινεί κοκαΐνη από τηπρος τηνΟλες οι αλβανόφωνες ομάδες που δραστηριοποιούνται στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ανεξάρτητα από το όνομα και το λογότυπό τους, χρησιμοποιούν τον δικέφαλο αετό ως σύμβολο των αλβανικών ονείρων για τηΣτις ομάδες της Βοσνίας, της Βόρειας Μακεδονίας και. Πριν από τους αγώνες τους, οι «Ultras Delije» του Ερυθρού Αστέρα καιτης Παρτίζαν συγκεντρώνονται μπροστά από τον ναό τουτου πρώτου Σέρβου ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου τον 13ο αιώνα.Στενούς δεσμούς του ποδοσφαιρικού χουλιγκανισμού με την πολιτική, τον εθνικισμό και το οργανωμένο έγκλημα στα Δυτικά Βαλκάνια έχει χαρτογραφήσει έκθεση της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά του. Οι συντάκτες της ανέλυσασκληροπυρηνικών φιλάθλων και εντόπισαν 78 από αυτούς και 21 ομάδες που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.Στην πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα, δραστηριοποιούνται οι αριστεροί «Ultras Guerrills 08-09», που υποστηρίζουν την FC Partizani με τα κόκκινα πανό και τα κασκόλ και είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους Αλβανούς που ζουν στη Βόρεια Μακεδονία και στο Κοσσυφοπέδιο, καθώς και στους Αλβανούς της διασποράς στη Νορβηγία και τη Σουηδία. Ορκισμένοι αντίπαλοί τους είναι οι ακροδεξιοί «Tirona Fanatics» της FC Tirana που διατηρούν φιλικές σχέσεις με τους «Shvercerat», τους οπαδούς της FC Shkupi της Βόρειας Μακεδονίας και οι διαφορές τους είναι οικογενειακού, γλωσσικού και εθνοτικού είδους. Οι χούλιγκαν από τα Τίρανα μάχονται και τους «Vllaznit Ultras» της FC Vllaznia από τη Σκόντερ στη βορειοδυτική Αλβανία και τους «Djemt e Detit» που υποστηρίζουν την FC Teuta Durres.Στο Σεράγεβο με τις 27 ποδοσφαιρικές ομάδες, η FC Zeljeznicar διαθέτει τους πιο ισχυρούς χούλιγκαν, τους «Ultras Manijaci», και η FC Sarajevo 1987 τους «Horde Zla». Μεγάλοι αντίπαλοί τους είναι «Robijasi» της FC Celik από την πόλη Zenica. Στην Μπάνια Λούκα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, οι χούλιγκαν «Λεσινάρι» υποστηρίζουν την Μπόρατς. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου οι Κροάτες αποτελούν την πλειοψηφία, κυριαρχούν οι «Σκριπάρι» της FC Siroki Brijeg καθώς και της εθνικής ομάδας της Κροατίας. Στο Μόσταρ, όπου διαβιούν Κροάτες και Βόσνιοι, οι εθνικές αντιπαλότητες κυριαρχούν έναντι των ποδοσφαιρικών. Οι «Ultras» υποστηρίζουν τη δημοφιλή στους Κροάτες της πόλης FC Zrinjski, ενώ ο «Κόκκινος Στρατός» έχει βοσνιακές καταβολές και υποστηρίζει την FC Velez, οπότε τα μεταξύ τους ντέρμπι καταλήγουν σε βίαιες συμπλοκές.Οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι λίγες στη μικρή χώρα, με τους περισσότερους χούλιγκαν να βρίσκονται στην πρωτεύουσα Πρίστινα και στη Μιτρόβιτσα στα βόρεια. Κυριαρχούν οι «Plisat», υποστηρικτές της FC Pristina, που βρίσκονται όπου υπάρχουν αλβανικές κοινότητες στα δυτικά Βαλκάνια.Στο Μαυροβούνιο η εθνικότητα αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την ένταξη των χούλιγκαν στους συλλόγους οπαδών. Οι Μαυροβούνιοι υποστηρίζουν τοπικές ομάδες, ενώ οι Σέρβοι τις «δικές τους», Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν, που πάντως μάχονται μεταξύ τους. Στις βοσνιακές πόλεις Rozaje και Plav, οι «Ultras Gazije» και «Hajvani» υποστηρίζουν τοπικούς συλλόγους, ενώ στο Ulcinj, όπου πλειοψηφία είναι οι Αλβανοί, είναι δημοφιλής η FC Otrant Olympic. Χούλιγκαν έχουν ταυτοποιηθεί και ως μέλη των δύο μεγάλων αντίπαλων συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος «Škaljari» και «Kavac» που εδρεύουν στο Κότορ, στην Αδριατική ακτή του Μαυροβουνίου και είναι υπεύθυνες για 41 δολοφονίες από το 2015! Μεταξύ αυτών είναι και δύο που είχαν γίνει στην Ελλάδα.Οι ομάδες «Ultras» με τη μεγαλύτερη επιρροή βρίσκονται στην πρωτεύουσα, τα Σκόπια, όπου η κυρίαρχη ομάδα χούλιγκαν σε αριθμό και σε ισχύ είναι οι «Κομίτι» της FC Vardar, σε αντιπαλότητα με τους «Shvercerat» που υποστηρίζουν τη δημοφιλή στην αλβανική κοινότητα FC Shkupi. Στο Τέτοβο, όπου οι Αλβανοί είναι περισσότεροι, οι «Ballistet» υποστηρίζουν την FC Shkendija, ενώ οι «Vojvodi» την FC Teteks. Τη μεγαλύτερη επιρροή στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν οι οπαδοί της FC Kumanovo, «Kumani».Οι πιο οργανωμένοι χούλιγκαν εδρεύουν στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, όπου υπάρχουν έξι μεγάλες ομάδες «Ultras», συμπεριλαμβανομένων των «» που υποστηρίζουν τον Ερυθρό Αστέρα και των «Janicari» και «Grobari» που υποστηρίζουν τους αντιπάλους τους της Παρτίζαν. Τουλάχιστονα τελευταία χρόνια, με τις Αρχές να συνδέουν τις δολοφονίες με το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών!Σε συνέντευξή του, ένας οπαδός της Παρτίζαν αποκάλυψε ότι η συμμετοχή σε οργανωμένους συνδέσμους αποτελεί μια ευκαιρία για εύκολο χρήμα από τηνΣτις ομάδες «Ultras» ενσωματώνονται έφηβοι που είναι εύκολο να χειραγωγηθούν, στους οποίους παραχωρούνται σκούτερ για να κάνουν διανομή ναρκωτικών και το κρατούν ως ανταμοιβή στη συνέχεια! Οσοι επιδεικνύουν πίστη και ανδρεία μπορούν να εξελιχθούν σε σεκιούριτι σε εκδηλώσεις,και να εξασφαλίσουν προστασία από τις όποιες κατηγορίες. Αν βρεθούν στη φυλακή, οι «Ultras» βοηθούν οικονομικά τις οικογένειές τους.Χούλιγκαν της Παρτίζαν Βελιγραδίου είναι και οι «Principi», ο αρχηγός των οποίων και κορυφαία προσωπικότητα του υποκόσμου της φυλής Kavac του Μαυροβουνίου, Veljko Belivuk,Μεταξύ των όσων έγιναν γνωστά γι' αυτόν, ήταν και ότι έκανε στον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς χάρες που περιλάμβαναν από την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις συναντήσεις του μέχρι τον... ξυλοδαρμό αντιπάλων του!Τοείναι προπύργιο των «Ultras», με τέσσερις κυρίαρχες ομάδες χούλιγκαν, δύο από τις οποίες υποστηρίζουν τοπικές ομάδες, οι «Firma» την FC Vojvodina και οι «Korida» την FC Novi Sad, ενώ οι άλλες δύο τις ομάδες «Delije» και «Grobari».Ολες οι ομάδες διαθέτουν στρατιές ταραξιών που συχνά συμπλέκονται ή προκαλούν επεισόδια σε βάρος άλλων. Η Λέφσκι Σόφιας τους «Sector B» αλλά και τους ιδιαίτερα βίαιους «Sofia-West» με ακραία εθνικιστικές τάσεις, η ΤΣ.Σ.ΚΑ. Σόφιας τους «Sector G», στη Φιλιππούπολη η Μπότεφ τους «Bultras» και η Λοκομοτίβ τους «Lauta Army», στη Βάρνα η Τσερνομόρετς τους «Sailors» και η Σπαρτάκ τους «Falcons», η Νεφτοτσίμικ του Μπουργκάς τους «Sheiks», η Minyor Pernik τους «Hammers» και η Beroe από τη Στάρα Ζαγκόρα τους «Zara Boys».Οι «συνήθεις ύποπτοι» για επεισόδια και μάλιστα μεγάλης έκτασης, είναι οι χούλιγκαν «F-Side», «AFCA Youth», «AFCA 4th», «North Up Alliance», «South Crew» και «VAK410» του Αγιαξ, που συχνά εμπλέκονται σε βίαιες συγκρούσεις με τους φανατικούς αντισημίτες «Vak-S/Vak-R» της Φέγενορντ. Οι «Ben-Side» και οι «Red White Fanatics» της Αλκμααρ δεν δίστασαν να επιτεθούν σε οπαδούς της αγγλικής Γουέστ Χαμ στον τελικό του Conference League τον περασμένο Μάιο. Το παζλ συμπληρώνουν οι «L-Side» της P.S.V. Αϊντχόφεν, οι «North-Side» της Ντεν Χάαγκ, οι «Z-Side» της Χρόνιχεν και οι «Bunnik-Side» της Ουτρέχτης.Κυριαρχούν οι φανατικοί ακροδεξιοί «Kettes Szektor» και οι «Green Monsters» της Φερεντσβάρος, που προκαλούν διαρκώς σοβαρά επεισόδια, ακόμη και με ρατσιστικό χαρακτήρα, τόσο μέσα στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, πάντα οπλισμένοι με ρόπαλα του μπέιζμπολ, αλυσίδες, ακόμη και taser ηλεκτρικής εκκένωσης. Οι συμπλοκές με χούλιγκαν της «αιώνιας αντιπάλου» Ουίπεστ είναι πάντα εφιαλτικές.Οσο κι αν φαίνεται περίεργο, οι τοπικοί αστυνομικοί και η Europol έχουν κατατάξει στις τάξεις των οργανωμένων χούλιγκαν και τη δεύτερη μεγαλύτερη λέσχη μοτοσικλετιστών στον κόσμο, τους περιβόητους «Bandidos Motorcycle Club», που θεωρούνται μπλεγμένοι με εμπόριο όπλων, εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών, σεξουαλική εκμετάλλευση, ακόμη και φόνους! Κατά τα άλλα, βίαια επεισόδια προκαλούν οι σκληροπυρηνικοί «Firman Boys» και «Young Boys» της ΑΙΚ Στοκχόλμης, οι «Fina Grabbar», «Yngre Grabbar» και «Mindre Grabbar» της Τζουργκάρντενς. οι «Wisemen», «Youth Division», «Youth Crew» και «Gothenburg United» της Γκέτεμποργκ, οι «Kompisgänget Bajen (KGB)», «Sudra Divizione MMXI», «Bajen Baby Squad», «Bajen Yngsta» και «Bajen Orphans» της Χάμαρμπι, οι «Frontline» της Χέλσινμποργκ και οι «True Rockers» της Μάλμε.Κι όμως, η πατρίδα των «Rolligans», των πιο ήρεμων φιλάθλων του πλανήτη, διαθέτει και χούλιγκαν που κλείνουν «ραντεβού» ακόμη και στα δάση για να συμπλακούν! Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός του 2018, όταν οι οπαδοί της Μπρόντμπι και της Οντένσε συναντήθηκαν για μάχη μέχρι... τελικής πτώσης σε μια δασική περιοχή με τους «Casuals Young Boys» της FC Κοπεγχάγης και τους «Supras» της Εσμπιεργκ!Κάθε ομάδα, μικρή και μεγάλη, διαθέτει στρατιές από χούλιγκαν με πολλές ονομασίες. Οι μάχες δίνουν και παίρνουν ανάμεσα στους «Prague Boys», τους «Youth Firm», τους «Falanga», τους «Brigade Drápek z Lasičky», τους «Ultras», τους «Red Pirates» και τους «Frakce Rudý Úder» της Σπάρτα Πράγας κόντρα στους «Youngsters», τους «Brigate 97», τους «Slavia Hooligans», τους «Tlupa Toma Sojera» και τους «RWS» της γειτονικής Σλάβια, αλλά και τους «Service Squad», τους «Blue-Red Wolves», τους «Pilsen Boys», τους «Radikálové» και τους «Pilsen Fans» της Βικτόρια Πλζεν, τους «Kategorie S», τους «Ultras Liberec» και τους «DBS» της Σλόβαν Λίμπερετς και τους «Corps Juniors» της Γιάμπλονετς.Το 2009 ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου με αλυσίδες από μηχανάκια και σιδερολοστούς ένας οπαδός της Τουλούζ! Τη χειρότερη φήμη έχουν οι πιο πολυάριθμες και ισχυρές ομάδες χούλγικαν «Boulogne kop», «Commando Pirate», «Casual Firm» και «Indépendants» της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και οι οπαδοί της Ολυμπίκ Μαρσέιγ από τη Μασσαλία, οι «Mezza» από τη Λυών και οι «LOSC Army» της Λιλ. Δεν υστερούν, όμως, και οι χούλιγκαν των Μπορντό, Μετς, Ναντ και Σεντ Ετιέν.Οι τοπικές Αρχές έρχονται συχνά αντιμέτωπες με επεισόδια που προκαλούν οι χούλιγκαν «Teddy Boys ’95» και «Turyści ’97» της Λέγκια Βαρσοβίας, οι «Psycho Fans» της Ρουχ Χορζόφ, οι «Brygada Banici» και «Young Freaks ’98» της Λεχ Πόζναν, ή οι «Sharks» της Βίσλα Κρακοβίας. Ωστόσο, οι τελευταίοι έχουν αιώνια διαμάχη με την τοπική MKS και οι συμπλοκές των οπαδών τους είναι εξαιρετικά βίαιες, με αποκορύφωμα το 2009, όταν σκοτώθηκαν οκτώ άτομα!Οι ομάδες χούλιγκαν που απασχολούν πιο συχνά τις Αρχές είναι οι «Munich Service Crew» της Μπάγερν, οι «Braunschweiger Jungs» της Μπραουσβάικ, οι «Blue Army» της Αρμίνια Μπίλεφελντ, οι «Frontline» και οι «Northside» της Μπορούσια Ντόρτμουντ, οι «First Class» της Ντίσελντορφ, οι «Gelsen Szene» της Σάλκε, οι «Mz-Army ’84» της Μάιντς, οι «Hooligans Elbflorenz» και οι «Faust des Ostens» της Ντινάμο Δρέσδης και, φυσικά, οι αναρχικοί της Ζενκτ Πάουλι.Οι φανατικοί ρατσιστές και στην πλειονότητά τους «Irriducibili» της Λάτσιο με σβάστικες στις σημαίες τους κυριαρχούν στις μάχες με τους «γείτονες» της Ρόμα, αλλά εχθροί τους είναι και οι οπαδοί της Πεσκάρα.Στη γενέθλια γη του χουλιγκανισμού δεν υπάρχει ομάδα που να μη διαθέτει βίαιους οπαδούς. Κυριαρχούν οι «Herd» της Αρσεναλ, οι «Red Army» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι «Headhunters» της Τσέλσι, οι «Zulu Warriors» της Μπέρμιγχαμ, οι «Service Crew» της Λιντς, αλλά οι πιο επικές συγκρούσεις συμβαίνουν μεταξύ των πιο διάσημων χούλιγκαν της χώρας, τους «Bushwackers» της πιο... αντιπαθητικής ομάδας στην Αγγλία Μίλγουολ και τους προερχόμενους από την εργατική τάξη «Inter City Firm» της Γουέστ Χαμ.Οι χούλιγκαν είναι μοιρασμένοι στους «East Side» της Club Brugge, τους «O Side» της Αντερλεχτ και τους «X Side» της Αντβερπ, που θεωρούνται και οι πιο σκληροί.Αγριες συμπλοκές καταγράφονται συχνά μεταξύ των χούλιγκαν «Sportsklubbens fineste» της Λίλεστρομ, «Bergen Casuals» της Μπραν, «Isko Boys», «Enga Casuals» και «Enga Yngre» της Βαλερένγκα και «Stavanger Yngre» της Βίκινγκ.Πλήθος από αιματηρά περιστατικά έχουν καταγραφεί στον απόηχο των ντέρμπι μεταξύ των «ιστορικών αντιπάλων» Φενέρ Μπαχτσέ και Γαλατά Σαράι, αλλά ακόμη και σε αγώνες τους με άλλες ομάδες, ακόμη και του εξωτερικού. Οι «Kill For You» ή «KFY», οι «Genç Fenerbahçeliler» και οι «Bogaz Hooligans» της πρώτης θεωρούνται ιδιαίτερα σκληροί και έχουν εμπλακεί ακόμη και σε τραυματισμούς με πυροβολισμούς, ενώ οι «UltrAslan» της Γαλατά είχαν δολοφονήσει δύο οπαδούς της αγγλικής Λιντς το 2000! Φυσικά δεν πάνε πίσω και οι χούλιγκαν των Μπεσίκτας, Τραμπζονσπόρ, Ντιγιάρμπακιρ και Μπούρσασπορ.Μπορεί η χώρα να έχει αποκλειστεί από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις, ωστόσο οι χούλιγκαν των ομάδων της Μόσχας TΣΣKA, «Gallant Steeds» και «Yaroslavka», και της Σπαρτάκ, οι «Gladiators Firm ’96» και «Fratria», με τις ναζιστικές παρεισφρήσεις, όσο και οι... μελωδικοί «Music Hall» της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης εξακολουθούν να γράφουν μαύρες σελίδες στην ιστορία των βίαιων συγκρούσεων.Ομηρικές μάχες για την κυριαρχία ξεσπούν στις συναντήσεις των νεοναζί χούλιγκαν «Sect 82» και «Pivdenna Hrupa» της Μέταλιστ Χάρκιβ με τους «White Boys Club», τους «Rodychi» ή τους «Young Hope» της Ντινάμο Κιέβου. Εξίσου βίαιοι είναι οι «Za Boys Ultras» της Σαχτάρ Ντόνετσκ, οι «Ultras ’83» της Ντνίπρο, οι «Banderstadt Ultras» και οι «Green White Ultras» της Καρπάτι Λβιβ και οι «Beshketnyky» της Μέταλουργκ Ζαπορίζια.Οπως διαπιστώσαμε πρόσφατα με τον αγώνα της με τον ΠΑΟΚ, οι πιο σκληροί χούλιγκαν είναι αυτοί της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.