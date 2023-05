«Golf Events18 Enterprise & Marine»: Πάνω από 50 εταιρείες για την ενίσχυση του έργου του «Μαζί για το Παιδί»

Κλείσιμο

Η διοργάνωση του «, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 7 Μαΐου 2023, στο Γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ Το διεθνών προδιαγραφών γήπεδο τουαποτελεί έναν χώρο άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού, με εξαιρετική θέα, είναι μια καταπράσινη έκταση, διαμορφωμένη σε ένα τοπίο με χαμηλούς λόφους, με μεγάλα δέντρα και χαμηλή μεσογειακή βλάστηση.Η διοργάνωση του «»,θα συμβάλει στην προώθηση του αθλητικού τουρισμού του Δήμου Γλυφάδας και της ευρύτερης περιοχής. Μία αθλητική εκδήλωση η οποία απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματικούς, βιομηχανικούς,κλάδους αλλά και στη ναυτιλία, με σκοπό κυρίως τητηντην επικοινωνία, αλλά και την προσφορά,Πάνω απόενώνουν τιςτους με σκοπό την ενίσχυση του έργου του «Μαζί για το Παιδί». Κατά τη διάρκεια του «περισσότερα από 450 διακεκριμένα στελέχη της επιχειρηματικής και της ναυτιλιακής κοινότητας της Ελλάδας θα παρευρεθούν στο φιλανθρωπικό γκαλά και περισσότεροι από 130 παίκτες γκόλφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων, {θα υπάρξουν δύο (2) ώρες εκκίνησης (shotgun), η πρώτη ώρα 08.15, η δεύτερη ώρα 13.30} και, ενισχύοντας παράλληλα το φιλανθρωπικό έργο του «Μαζί για το παιδί».Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την τελετή απονομής που, στοτηςτου Ομίλου Παπαθεοχάρη, έχοντας απεριόριστη και πανέμορφη θέα στο γήπεδο του γκολφ. Οι ομάδες του «Golf Events 18 Enterprise & Marine», θα διεκδικήσουν τις σπουδαίες διακρίσεις για την κατάκτηση των τριών (3) πρώτων θέσεων της γενικής κατάταξης, ενώ θα υπάρξουν ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin, Closest to the bottle, Closest to the line, Closest to the cigar, Closest to the hotel.Το βράδυ του Gala dinner, συμμετέχοντες και καλεσμένοι, που υπολογίζονται να είναι περίπου 500, θα τύχουν πολλών ευχάριστων εκπλήξεων, ενώ θα μοιραστούν περισσότερα από 150 δώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της λοταρίας της βραδιάς.H βραδιά θα περιλαμβάνει ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Νίνα Λοτσάρη και την ορχήστρα της.