Champions League: Οι «16» που προκρίθηκαν και οι 8 που... έπεσαν στο Europa League - Δείτε τα 33 γκολ

Αναλυτικά οι ομάδες που μέσω Champions League θα «πέσουν» στο Europa League: Άγιαξ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μπαρτσελόνα, Σπόρτινγκ Λισαβώνας, Ζάλτσμπουργκ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σεβίλλη, ΓιουβέντουςΛίβερπουλ-Νάπολι 2-0Ρέιντζερς-Άγιαξ 1-3Νάπολι 15 --Προκρίθηκε στους «16»Λίβερπουλ 15 --Προκρίθηκε στους «16»Αγιαξ 6 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΡέιντζερς 0Πόρτο-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μπριζ 0-0Πόρτο 12 --Προκρίθηκε στους «16»Μπριζ 11 --Προκρίθηκε στους «16»Λεβερκούζεν 5 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΑτλέτικο Μ. 5Μπάγερν Μονάχου-Ίντερ 2-0Πλζεν-Μπαρτσελόνα 2-4Μπάγερν Μ. 18 --Προκρίθηκε στους «16»Ίντερ 10 --Προκρίθηκε στους «16»Μπαρτσελόνα 7 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΠλζεν 0Σπόρτινγκ Λισ.-Άιντραχτ Φρ. 1-2Μαρσέιγ-Τότεναμ 1-2Τότεναμ 11 --Προκρίθηκε στους «16»Αϊντραχτ Φρ. 10 --Προκρίθηκε στους «16»Σπόρτινγκ Λ. 7 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΜαρσέιγ 6Τσέλσι-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-1Μίλαν-Σάλτσμπουργκ 4-0Τσέλσι 13 --Προκρίθηκε στους «16»Μίλαν 10 --Προκρίθηκε στους «16»Σάλτσμπουργκ 6 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΝτιναμό Ζ. 4Ρεάλ Μαδρίτης-Σέλτικ 5-1Σαχτάρ-Λειψία 0-4Ρεάλ Μ. 13 --Προκρίθηκε στους «16»Λειψία 12 --Προκρίθηκε στους «16»Σαχτάρ Ντ. 6 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΣέλτικ 2Μάντσεστερ Σίτι-Σεβίλη 3-1Κοπεγχάγη-Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-1Μάντσεστερ Σ. 14 --Προκρίθηκε στους «16»Ντόρτμουντ 9 --Προκρίθηκε στους «16»Σεβίλη 5 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΚοπεγχάγη 3Γιουβέντους-Παρί Σεν Ζερμέν 1-2Μακάμπι Χάιφα-Μπενφίκα 1-6Μπενφίκα 14 --Προκρίθηκε στους «16»Παρί Σ.Ζ. 14 --Προκρίθηκε στους «16»Γιουβέντους 3 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΜακάμπι Χάιφα 3