Champions League, Μακάμπι Χάιφα - Γιουβέντους 2-0: Έκπληξη στο Ισραήλ κόντρα στο φάντασμα της Μεγάλης Κυρίας

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnjbj7isf7dt)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnjbeobck1nl)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnj9w8kho8t5)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnj97198080p)

🇮🇱 First #UCL win for Maccabi Haifa since they beat Manchester United 3-0 in 2002 (group stage to final) 👏 pic.twitter.com/h4ODwmte54