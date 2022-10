Ο Μέσι κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών σύμφωνα με το Four Four Two - Ακολουθούν Μαραντόνα, Κριστιάνο και Πελέ

Lionel Messi has been named as the 'Greatest Footballer of All Time' by famous British football magazine FourFourTwo. pic.twitter.com/fxjgLkAxGU — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 10, 2022

«Φωτιά» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έβαλε η δημοσίευση της λίστας με τους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών από τοΤο κορυφαίο βρετανικό περιοδικό για το ποδόσφαιρο ανέδειξε στην 1η θέση τοναν και ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει κερδίσει Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά μόνο το Κόπα Αμέρικα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.Δείτετη λίστα με τους 100Ο Λιονέλ Μέσι όμως έχει κερδίσει 7 φορές τη "Χρυσή Μπάλα". Το περιοδικό αναφέρει για την επιλογή του Λιονέλ Μέσι: «Τα βιβλία της ιστορίας θα επαινούν τον Μέσι. Σε 20 χρόνια, οι νεαροί οπαδοί του ποδοσφαίρου θα διαβάζουν για μια φιγούρα, της οποίας η "λάμψη" εξέπληξε τον κόσμο, έσπασε ρεκόρ και εγκαινίασε μια εποχή κυριαρχίας, αλλά μέχρι να δουν τα βίντεο δεν θα έχουν ιδέα τι έχασαν. Είναι άλλο πράγμα να φτάνεις στην κορυφή και εντελώς άλλο να παραμένεις εκεί. Μόνο με την εξέλιξη κατάφερε ο Μέσι να διατηρήσει το επίπεδό του. Ο ντριμπλέρ έχει γίνει ένας ώριμος πλέι μέικερ που τώρα αποφασίζει το παιχνίδι, ενώ συνεχίζει να αποδεικνύεται αποφασιστικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Μέσι δεν είχε ποτέ καλύτερα ισορροπημένο παιχνίδι, ντρίμπλα και γκολ.Όπως είπε ο, είναι τρεις παίκτες σε έναν. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένας από τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών είναι και ο καλύτερος πασέρ και δεν θα του έλειπαν στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του. Εν τω μεταξύ, ειδικοί, θαυμαστές και συγγραφείς θα προσπαθήσουν να εκφράσουν το μεγαλείο του με λέξεις και μεταφορές. Θα αποτύχουν όλοι, όπως το άρθρο που διαβάζετε τώρα. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε τον Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος είπε: "Μην γράφεις για αυτόν, μην προσπαθείς να τον περιγράψεις. Απλώς πρόσεχε τον"».Στο Νο2 είναι ο συμπατριώτης τουο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 με φανταστικές επιδόσεις στο Μεξικό αλλά και στον τελικό του 1990 στην Ιταλία. Το 2017 ο Ντιέγκο ήταν στο Νο1 και ακολουθούσε ο Μέσι και ο Πελέ.Στο Νο3 είναι οο οποίος έχει κερδίσει Euro αλλά όχι Παγκόσμιο Κύπελλο. Αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση του Πελέ στο Νο4. Ο άσος της εθνικής Βραζιλίας και της Σάντος στην εποχή του είχε όλα τα ρεκόρ στο σκοράρισμα και για πολλούς είναι ακόμη κορυφαίος όλων των εποχών.