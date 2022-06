Βίντεο: Δείτε τα εντυπωσιακά κόλπα των καλύτερων freerunners

Κλείσιμο

Οι Travis Verkaik, Ed Scott, Elis Torhall και Sydney Olsen είναι οι τέσσερις αθλητές που κέρδισαν στο φετινό Red Bull Art of Motion 2022 που πραγματοποιήθηκε στην Αστυπάλαια και μία ματιά στους λογαριασμούς τους στα social media δείχνει το ταλέντο των νέων αυτών παιδιών.Ο έφηβος από το Dorchester της Αγγλίας είδε το «όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα» με τη νίκη του στο Red Bull Art of Motion. Μόλις 19 ετών, ο Travis είναι από τους πιο συναρπαστικούς ανερχόμενους freerunners στο Ηνωμένο Βασίλειο - μία χώρα που είναι γνωστή για την μεγάλη κοινότητα του freerunning Ο Άγγλος αθλητής κέρδισε οριακά τον - επίσης Άγγλο - Ed Scott, σημειώνοντας 15 πόντους έναντι 14 του Scott και δηλώντας ότι η κατάκτηση της κορυφής στον διαγωνισμό ήταν «απίστευτη».Είναι γνωστός παγκοσμίως για το απίστευτο ταλέντο του στο άθλημα και βασικά μπορεί να ευχαριστεί τη μητέρα του για την ενασχόλησή του με το freerunning, καθώς ήταν αυτή που τον παρακίνησε να το ξεκινήσει επειδή απλά πίστευε πως θα ήταν καλός σε αυτό. Συγκεκριμένα, έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις του από το 2010, όταν ήταν 10 χρονών... προνονείται δηλαδή πάνω από τη μισή του ζωή. Έκανε πολλά κεφάλια να γυρίσουν όταν κατάφερε να εκτελέσει το πρώτο παγκοσμίως "Kong Double Gainer", ενώ το 2021 βγήκε πρώτος στον onsite qualifier που πραγματοποιήθηκε στο Art of Motion. Ο Άγγλος σταρ είναι γνωστός για τα πολύ δυναμικά του flips, κυρίως πάνω από κενά και σε περιοχές αρκετά στενές που χρειάζονται μεγάλη ακρίβεια.Επίσης είναι χορτοφάγος και προέρχεται από ένα background σχετικό με το ράγκμπι, ενώ έμαθε να κάνει backflip σε ηλικία μόλις 7 ετών πάνω σε ένα τραμπολίνο! Για τον Travis το παρκούρ είναι τρόπος ζωής, δεν περνάει ημέρα που να μην το σκέφτεται και τον κάνει να ξεχνιέται από κάθε άλλο πρόβλημα.Ο Άγλλος freerunner, Ed Scott, κατάφερε να ανέβει και εκείνος στο βάθρο των νικητών όπου γιόρτασε κατενθουσιασμένος μαζί με τον κολλητό του και συναθλητή του, Travis Verkaik, τη 2η θέση του. Και ο Travis και ο Ed προπονούνται μαζί από παιδιά στην Αγγλία, στα πιο εικονικά σημεία που μπορούν να βρουν.Ο Ed είναι από τους καλύτερους και πιο λαμπερούς αθλητές του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει στο δυναμικό του πολλούς επαίνους, ακόμα και αν είναι μόνο 24 ετών. Πιέζει συνεχώς το άθλημα στα όριά του και είναι απίστευτα συνεπής στις επιδόσεις του - μην ξεχνάς ότι είναι η 3η φορά που βγήκε 2ος στο Red Bull Art of Motion.Ως ένας από τους πιο αθλητικούς freerunners, ο Scott είναι αγαπημένος αθλητής πολλών στην κοινότητα. Με το κλασικό βρετανικό του στυλ, και τα μεγάλα running άλματά του, σε συνδυασμό με το background του στην ενόργανη γυμναστική, ο Scott κατέχει μία εκρηκτική δύναμη και έχει ακριβή και ελεγχόμενα flips. Επίσης, κατάφερε το πρώτο Cart to Cart στο πρωτοποριακό του βίντεο Light Work.Ο Ed Scott ευχαριστεί για την εξέλιξή του τους στενούς φίλους του οι οποίοι τον ώθησαν - ο καθένας με το ξεχωριστό του στυλ - να διαπρέψει σε πολλούς τομείς. Λέει πως το παρκούρ του ταίριαξε εξαρχής επειδή λόγω της «έλλειψης» κανόνων και της ελευθερίας που προσφέρει, ενώ συμβουλεύει την άρση βαρών παράλληλα με τη γυμναστική για τον όδο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο ατυχήματος.Μόλις 17 ετών, ο Elis Torhall προκρίθηκε ήδη για το πρώτο του Red Bull Art of Motion πέρυσι, αφού διακρίθηκε από τους νέους - μια κατηγορία που είναι δημοφιλής στη χώρα του, τη Σουηδία - και κέρδισε πολλούς αγώνες U16. Το αγαπημένο skillset του Torhall είναι στα bars, επομένως ήταν δύσκολο για αυτόν να «λάμψει» σε κάποιες από τις προηγούμενες πίστες.Ωστόσο, ορισμένα πρόσφατα ταξίδια που έκανε (όπως στο Λος Άντζελες για το Tempest's Kings of Concrete) του έδωσαν την ευκαιρία να ανέβει επίπεδο και να εκτελέσει νέα tricks, όπως το Swing Cast Double Full και Swing Double Sideflip, που εκτελέστηκαν για πρώτη φορά.Στην κατηγορία των γυναικών την 1η θέση κατέκτησε η 29χρονη Αμερικανίδα Syndey Olson, η οποία έρδισε το Spot Challenge και το Live Challenge, κάτι το οποίο της χάρισε και τη θέση της Best Female by WHAT'S UP συνολικά.Η Syndey Olson ασχολείται για περισσότερα από 10 χρόνια με το freerunning και εκτός αυτού έχει και μια καριέρα ως κασκαντέρ. Πριν μετακομίσει στο Λος Άντζελες, η Αμερικανίδα αθλήτρια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι και εργάστηκε ως βοηθός νοσηλευτή στο Port Orchard της Ουάσιγκτον. Αφού ήρθε στο Λος Άντζελες μπόρεσε να προπονηθεί με την ηρωίδα της, Luci Romberg, η οποία είναι ταυτόχρονα freerunner αλλά και κασκαντέρ - έτσι η Luci έγινε ο μέντοράς της.Η Sydney έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως: No Good Gang Girls (2018), Slingshot (2018) και Bound By Movement (2019). Το Bound By Movement συγκεκριμένα είναι ένα ντοκιμαντέρ σκηνοθετημένο από τον κασκαντέρ και επαγγελματία αθλητή του παρκούρ, Jesse La Flair, και το οποίο δείχνει τους καλύτερους αθλητές παρκούρ στον κόσμο καθώς δοκιμάζουν τα όρια των δυνατοτήτων τους, ρισκάροντας πολλές φορές τη ζωή τους για να κάνουν αυτό που αγαπούν.Επιλέχθηκε προσωπικά από τη Hazal Nehir για να πάρει τη θέση της στην Αστυπάλαια. Η Αμερικανίδα αθλήτρια δεν χρειάζεται καμία σύσταση για τους fans του Art of Motion, καθώς είναι ένας θρύλος του γυναικείου freerunning - τερμάτισε δεύτερη στη Σαντορίνη ήδη από το 2016, διεκδίκησε τον τίτλο της Red Bull Art of Motion το 2019 με μια λαμπρή εμφάνιση στη Ματέρα της Ιταλίας και κέρδισε το Red Bull Art of Motion 2022 Astypalea Edition.Η Olson είναι γνωστή για τα πολύ δύσκολα tricks που εκτελεί, τα οποία και συνδέει με έναν πολύ φυσικό τρόπο. Κάνει πολύ cross-training, γιατί θεωρεί ότι γυμνάζει όλο το σώμα, τρέχει για να μπορεί να είναι εκρηκτική στα άλματα και δοκιμάζει συχνά προσγειώσεις από διαφορετικά ύψη για να δυναμώσει το σώμα της. Επιπλέον, κάνει και μποξ, αλλά αυτό πιο πολύ για διασκέδαση και όχι για γυμναστική.