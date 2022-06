Αντετοκούνμπο: Κυκλοφόρησε απόσπασμα από την ταινία τους

“We work harder because we know the meaning of sacrifice.” 💪



H επίσημη πρεμιέρα (24/6) της ταινίας "Rise" που έχει ως θέμα την ιστορία της οικογένειαςπλησιάζεικαικυκλοφόρησε απόσπασμα από το φιλμ που μπορείτε να δείτε μόνο από το κανάλι τηςH ταινία που εξιστορεί τις περιπέτειες της οικογένειας που έφυγε από τη Νιγηρία για την Ελλάδα και έφτασε να έχει στις τάξεις της τομν πρωταθλητή NBA, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχει ελληνικό τίτλο:Η παραγωγή ταξιδεύει από τα παιδικά χρόνια όλων των Antetokounbros στα Σεπόλια μέχρι και την σπουδαία του πορεία στο ΝΒΑ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος κόντρα στο Φοίνιξ με ανατροπή.H ταινία, με γυρίσματα και στην Ελλάδα, αφηγείται την πορεία του, με έμφαση στα παιδικά του χρόνια στην Νιγηρία, το ταξίδι της οικογένειάς του στην Ελλάδα, το όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τους τρεις αδερφούς, τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα στο NBA.Τα Walt Disney Studios ανέφερε στην ανακοίνωση της για την ταινία το 2021: «Οικογένεια. Αφιέρωση. Αφοσίωση. "Άνοδος" μία ταινία του DisneyPlus βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες της ζωής του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και της οικογένειάς του, η οποία θα κάνει ντεμπούτο το 2022».Στο κλιπ που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται ο νεαρός Γιάννης και ο αδερφός του Θανάσης -που απεικονίζονται από τους πραγματικούς αδερφούς Ούτσε και Ραλ Αγκάντα- να μοιράζονται αθλητικά παπούτσια σε προπόνηση μπάσκετ, καθώς η οικογένεια Αντετοκούνμπο δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα επιπλέον ζευγάρι παπούτσια για τους μελλοντικούς παίκτες του NBA.«Είμαι ενθουσιασμένος και με τιμά που η Disney+ μεταφέρει την ιστορία της οικογένειάς μου σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμοΤον “Greek Freak” θα αναπαραστήσει στο έργο οΗ Γετίντε Μπαντάκι θα κάνει την Βέρα Αντετοκούνμπο ο Ντάγιο Οκενίγι θα είναι ο πατέρας, Τσαρλς Αντετοκούνμπο, που έχει φύγει από τη ζωή. Τα γυρίσματα ειχαν ξεκινήσει στα Σεπόλια πριν από ένα χρόνο.Την παραγωγή της τανίας ανέλαβε ο Μπέρνι Γκόλμαν που είχε αντίστοιχο ρόλο στην πασίγνωστη ταινία «300». Ενώ το σενάριο ήταν του Ουαλού Αράς Αμέλ. H ταινία αρχικά είχε ονομαστεί "Greak Freak" αλλά θα βγει στις αίθουσες με τον τίτλο "Rise".“Τι όμορφη οικογένεια που είμαστε”, έγραψε ο Γιάννης που εικονίζεται με τα άλλα τρία του αδέλφια, Θανάση, Κώστα και Άλεξ και τη μητέρα τους, Βερόνικα, ενώ περιμένουν την πρεμιέρα.