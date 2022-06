Μουντιάλ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πόλεις

THE 2026 WORLD CUP CITIES ARE HERE 🇺🇸🇲🇽🇨🇦 pic.twitter.com/8EgjHNwgyp — ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2022

🚨 OFFICIAL: Miami gets chosen as one of the host cities for the 2026 World Cup.



Historic day for South Florida!#FIFAWorldCup #HostCity2026 #WorldCup2026 @5ReasonsSports pic.twitter.com/caqs8AQP2j — Alex Windley (@aaw_1998) June 16, 2022

Philadelphia/Lincoln Financial Field have officially been selected to host matches at the 2026 World Cup! #DOOP #WorldCup2026 pic.twitter.com/0CPebT6J2I — Union Nation (@PHLUnionNation) June 16, 2022

TORONTO IS IN ✅#WorldCup2026 is coming to the Centre of the Universe as Toronto joins Boston, Philadelphia, Miami, and New York/NJ, as the eastern contingent of Host Cities#CanMNT | #WorldCup pic.twitter.com/DApnJAZtoS — OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2022

And there you have it!



The 16 cities across 3 nations that will host #WorldCup2026! pic.twitter.com/7kVexCR09l — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) June 16, 2022

⚽️ #WorldCup2026 Pacific Northwest — Vancouver & Seattle selected as host cities for the 2026 World Cup.



It will be electric.



People from literally all over the world will descend on the PNW.



BC Place & Lumen Field will shine on the international stage.#Vancouver l #Seattle pic.twitter.com/dAUur7ZQ2C — Sports By Chris Clough (@ChrisOnSports) June 16, 2022

Σε 16 πόλεις σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό θα φιλοξενηθεί τοΤο τουρνουά του 2026 θα έχεικαι οι οποίες θα χωριστούν σε 16 ομίλους των 3. Συνολικά θα διεξαχθούν 80 αγώνες με τις ΗΠΑ να φιλοξενούν τους 60 ενώ ο Καναδάς και το Μεξικό από 10.Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες είναι οι: Ατλάντα, Βοστώνη, Ντάλας, Χιούστον, Κάνσας Σίτι, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσι, Φιλαδέλφια, Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ (ΗΠΑ), Γουαδαλαχάρα, Μέξικο Σίτι, Μοντερέι (Μεξικό), Τορόντο και Βανκούβερ (Καναδάς).BC Place (Βανκούβερ,54.500 θεατών), BMO Field (Τορόντο, 30.000 θεατών), στάδιο Αζτέκα (Μέξικο Σίτι,87.523 θεατών ), Estadio BBVA (Μοντερέι,53.500), Estadio Akron (Γουαδαλαχάρα,49.850), Λούμεν Φιλντ (Σιάτλ,69.000), Αροουχεντ Στέιντιουμ (Κάνσας,76.416 ), ΜετΛάιφ Στέιντιουμ (Νέα Υόρκη,82.500), Ζιλέτ Στέιντιουμ (Βοστώνη,65.878), Λίνκολν Φαϊνάνσιαλ Φιλντ (Φιλαδέλφεια, 69.796), Λιβάις Στέιντιουμ (Σαν Φρανσίσκο, 68.500), Σόφι Στέιντιουμ (Λος Αντζελες,70.240), AT&T Stadium (Ντάλας, 80.000), NRG Stadium (Χιούστον,72.220), Μερτσέντες-Μπενζ Στέιντιουμ (Ατλάντα,71.000) και Χαρντ Ροκ Στέιντιουμ (Μαϊάμι,64.767).Αρχικά, 41 πόλεις είχαν ζητήσει να φιλοξενήσουν το Μουντιάλ του 2026.