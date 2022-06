Μπασκετμπολίστας στις ΗΠΑ έσωσε τη ζωή διαιτητή εν ώρα αγώνα - Δείτε βίντεο

«Έτρεξα κοντά του, έλεγξα αν ήταν καλά, έλεγξα τον σφυγμό του και την αναπνοή του και δεν ένιωσα τίποτα, οπότε ξεκίνησα αμέσως την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση», είπε ο Κόπλαντ στον τηλεοπτικό σταθμό WTOL του Τολέδο.

Myles Copeland plays in The Basketball League, a pro startup.



His day job: firefighter in Toledo.



After a 24-hr shift, he drove to New York for a playoff game.



When a ref collapsed, Copeland performed CPR on him for 10 minutes — saving his life.



Then, he helped his team win. pic.twitter.com/HQhDD6ZH5i