Κομνηνός: «Η FIBA συμφώνησε με Euroleague και ΝΒΑ πως κάτι πρέπει να αλλάξει»

Ενόψει του τελικού του Basketball Champions League μίλησε ο εκτελεστικός διευθυντής της διοργάνωσης,ο οποίος πέρα από τα της διοργάνωσης αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που γίνεται για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της FIBA και της Euroleague, δείχνοντας αρκετά αισιόδοξος.«Είναι αλήθεια ότι από το περασμένο καλοκαίρι, η FIBA πήρε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τις ομάδες της Euroleague και τη διοίκησή της, αλλά και το, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να βρουν επιτέλους την καλύτερη δυνατή λύση για την παρούσα κατάσταση. Το πιο σημαντικό μήνυμα που βγαίνει από αυτές τις συζητήσεις είναι ότι όλοι συμφωνούν πως κάτι πρέπει να αλλάξει. Κανείς δεν κοιτάει την παρούσα κατάσταση και λέει "όλα είναι καλά και δουλεύουν εξαιρετικά. Όλοι είναι χαρούμενοι και κερδίζουμε πολλά χρήματα, ας το αφήσουμε έτσι". Ούτε ένας στον χώρο αυτό έχει αυτή τη γνώμη. Τουλάχιστον υπάρχει μία συναίνεση σχετικά με την ανάγκη να υπάρξει ένα επίπεδο σαφήνειας και βεβαιότητας για τις εθνικές ομάδες, τις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις».«Από τη δική μου πλευρά θα πάω πίσω ένα χρόνο πίσω, στην ίδια ημέρα μέρα, όταν είχαμε μία παρόμοια συνέντευξη Τύπου στο Νοβγκορόντ. Είναι μόλις ένα χρόνο πίσω, σε πολύ διαφορετικές συνθήκες και φαίνεται τόσο μακρινό. Κατά τη διάρκεια εκείνου το μίτινγκ, ένα από τα σημεία που θίχτηκαν ήταν αν και κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το Final 4 και ο τρόπος που ορίζεται η τοποθεσία διεξαγωγή του κι αν θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να το διοργανώσουμε σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Αυτό για εμάς ήταν μία πολύ σημαντική απόφαση. Μετά από πέντε χρόνια ζωής και ανάπτυξης και παρότι είχαμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε λόγω covid πιστέψαμε ότι είχε έρθει η ώρα για εμάς να διοργανώσουμε το Final 4 σε μία ουδέτερη έδρα. Η για να είμαστε πιο ακριβής σε μία πόλη που δεν έχει άμεσους δεσμούς με κάποια από τις ομάδες που συμμετέχουν. Πήραμε την απόφαση να έρθουμε στο Μπιλμπάο και αισθανόμαστε απόλυτα δικαιωμένοι για αυτή. Η υποστήριξη που λάβαμε από την κοινότητα του Μπιλμπάο ήταν εξαιρετική. Από την πόλη του Μπιλμπάο, από τον κόσμο, και από το κλαμπ. Είναι εντυπωσιακή. Στο φετινό Final 4 δεν υπάρχει ομάδα που συμμετέχει από την πόλη που το φιλοξενεί, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που βιώνουμε. Βέβαια υπάρχουν ομάδες από την Ισπανία και αυτό μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε μία θαυμάσια ατμόσφαιρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε χαρούμενοι για την απόφαση μας. Είναι μία πολύ σημαντική ημέρα στη μικρή ιστορία μας, και πιστεύουμε ότι κάθε μέρα κάνουμε βήματα για την υλοποίηση των στόχων μας, που είναι η υποστήριξη των ομάδων, των λιγκών και η ανάπτυξη της διοργάνωσης μας.«Όσοι παρακολουθούν το BCL στενά, θυμούνται ότι λόγω Covid προσαρμόσαμε το format της διοργάνωσης για να είμαστε πιο ευέλικτοι στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Φάνηκε όμως, ότι με αυτό το format ήρθαν στην επιφάνεια πολλά θετικά σημεία κι έτσι αποφασίσαμε να το αλλάξουμε. Κάναμε μία διαφορετική προσέγγιση, που μας βοηθάει να αναπτυχθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει να γεμίσουμε το καλεντάρι με ανούσια ματς. Η προσέγγισή μας είναι το less is more μέσα από μία σεζόν με λιγότερα αλλά πιο ποιοτικά κι ενδιαφέροντα ματς, όπου κάθε παιχνίδι μετράει. Είμαστε χαρούμενοι με το νέο format. Κοιτώντας πίσω, αισθανόμαστε ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θα θέλαμε να είμαστε, αλλά συνεχώς βάζουμε νέους στόχους που θα θέλαμε να υλοποιήσουμε»«Δε θα έλεγα ότι δεν έχουμε επηρεαστεί από την κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς η Προμετέι αναγκάστηκε να αποσυρθεί μετά από 3 αγώνες στη φάση των “16”. Ο,τι γίνεται στην Ουκρανία έχει αντίκτυπο σε εμάς. Συνεχίσαμε με 3 ομάδες στον όμιλο της Προμετέι κι αυτό φυσικά μας επηρέασε. Είμαστε μέρος ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος που προφανώς επηρεάζεται από την κατάσταση στην Ουκρανία. Η FIBA θα συνεδριάσει εντός των επόμενων εβδομάδων για την κατάσταση και θα έχουμε τις τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν κεντρικά για τις ομάδες που προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή»«Δε θα έλεγα ότι χτίζουμε το πνεύμα νικητή στις ομάδες που τελικά πάνε στις άλλες διοργανώσεις. Θα έλεγα ότι έχουμε ομάδες που αναπτύσσουν πνεύμα ανταγωνιστικότητας, όπως συμβαίνει με τις ομάδες που θα παίξουν στον τελικό την Κυριακή. Είναι κι αυτή μία προσέγγιση. Ομάδες όπως η Μονακό, ή η Βίρτους που άλλαξαν περιβάλλον, είναι αποτέλεσμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφήνεια και, συνέπεια στα κριτήρια που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για να βοηθιούνται οι ομάδες που διεκδικούν αυτήν τη συμμετοχή, έχει ως αποτέλεσμα τα κλαμπ να ψάχνουν να βρουν τις δικές τους άκρες για να ικανοποιήσουν τη φιλοδοξία τους. Από την άλλη πλευρά 3 από τους 5 νικητές του Γιούροκαπ τα τελευταία ισάριθμα χρόνια έπαιξαν στο BCL φέτος. Πήγαν στην Ευρωλίγκα, όπου λόγω συστήματος είχαν μόνο μία μικρή εμπειρία παίζοντας μόλις για ένα χρόνο, αλλά το γεγονός ότι έχουμε τρεις από τους πέντε είναι ενδεικτικό της εμπειρίας που είχαν αυτά τα κλαμπ. Είναι σαφές ότι το μοντέλο που υπάρχει δεν είναι καλό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ Εμείς ως BCL είμαστε χαρούμενοι γιατί αυτά τα έξι χρόνια έχουμε δώσει την ευκαιρία σε 130 κλαμπ να παίξουν στη διοργάνωση και να χτίσουν την ιστορία της. Η Κλουζ είναι μία θαυμάσια ιστορία. Η Κλουζ είναι όλα αυτά που που πρεσβεύει το BCL. Και οι αρχές μας είναι πάντα συγκεκριμένες: Τα αθλητικά κριτήρια και το δικαίωμα της πρόσβασης σε όλους.«Το μπάσκετ στην Ευρώπη δεν παίζεται από 11 ή 13 ομάδες, αλλά από εκατοντάδες ομάδες. Στόχος είναι να κάνουμε το μπάσκετ βιώσιμο, ανθεκτικό και εμπορικό. Κι αυτό περιλαμβάνει τις ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν σε όλα τα κλαμπ. Περιπτώσεις όπως η Κλουζ και η Φάλκο, είναι το παράδειγμα για το οποίο αναφερόμαστε. Όλοι ζητούν σαφήνεια. Αν όλη η κοινωνία γνωρίζει τι χρειάζεται για να παίξει μία ομάδα σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα.Εδώ στο Μπιλμπάο έχουμε ομάδες που ρωτούν αν μπορούν να παίξουν στο ΒCL. Tο μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να κοιτάξουν τον κανονισμό της διοργάνωσης μας, όπου είναι πολύ ξεκάθαρο τι χρειάζεται και ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν για να παίξουν. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να χτισουμε ένα περιβάλλον που θα υπάρχει σαφήνεια… Η σαφήνεια (clarity) ξεκινάει από το γράμμα “C” πως το Commercial growth - Εμπορική ανάπτυξη, Calendar - Καλεντάρι, Competition format - Σύστημα διεξαγωγής. Θαυμάζω τους φιλάθλους που καταλαβαίνουν τη δομή του μπάσκετ στην Ευρώπη σήμερα. Κάποιες ομάδες έχουν άδεια. Κάποιες αλλά παίζουν με βάση τη βαθμολογία. Κάποιες όλες παίζουν με βάση ένα είδος διαλογής που γίνεται. Από τη στιγμή που θα απαντήσουμε στα ερωτήματα για τον τρόπο που κάποιες ομάδες μπορούν να παίξουν σε μία διοργάνωση, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τη λύση. Η FIBA δεν μπορεί να δώσει μόνη της αυτή τη λύση. Συμφωνώ όμως ότι για τον φίλαθλο είναι πολύ δύσκολο κατανοήσει και για αυτό είναι και πολύ δύσκολο να προκληθεί το ενδιαφέρον του κόσμου»: «Πρέπει να πω ότι το μεγάλο ενδιαφέρον που λαμβάνουμε από ομάδες για να παίξουν στο ΒCL είναι το πιο ικανοποιητικό μήνυμα που θα μπορούσαμε να έχουμε ως διοργάνωση. Το δεδομένο είναι ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αν πάω πίσω στο 2016, όταν αρχίσαμε το BCL είχαμε μόνο μία αίτηση από την Ισπανία κι αυτή η ομάδα ήταν η Τενερίφη. Πέρσι είχαμε 8 αιτήσεις από ισπανικές ομάδες»Η συμφωνία που υπάρχει με τη Μάλαγα δεν εγγυάται της συμμετοχή της στη διοργάνωση ό,τι κι αν συμβεί. Δεν είναι άδεια για να συμμετάσχει στη διοργάνωση. Είναι μία συμφωνία που σημαίνει ότι αν εξασφαλίσει θέση μέσα από το εγχώριο πρωτάθλημα θα παίξει. Ακούω ότι το ΒCL δίνει άδειες στις ομάδες. Η Μάλαγα, δυστυχώς, είναι μία απόδειξη ακριβώς για αυτό που συζητάμε. Είχα πρόσφατα μία συζήτηση με τον πρόεδρο της Μάλαγα για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να δούμε τον αριθμό των ομάδων που θα έχουμε, τη θέση που θα καταλάβει η Μάλαγα στην ΑCB για να δούμε τι θα συμβεί. Τα τρία τελευταία ματς θα κρίνουν πολλά. Πρέπει να περιμένουμε για να δούμε. Τα πάντα αφορούν στη θέση που θα πάρει μία ομάδα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Η Μπούργος δεν έχει καλή σεζόν φέτος κι αυτό δείχνει το επίπεδο της ισπανικής λίγκας. Αυτό που έχουμε στον κανονισμό μας λέει ότι το ΒCL Board of Directors έχει δικαίωμα να καλέσει μέχρι 4 ομάδες είτε στα προκριματικά, είτε στην κανονική περίοδοι. Πέρσι είχαμε 48 ομάδες και μόλις 3 ομάδες πήραν πρόσκληση. Το συμβούλιο έχει αυτό το δικαίωμα.«Το dna του ΒCL αποτελείται από δύο κεφαλαιώδη συστατικά: Το αθλητικό αποτέλεσμα και το δικαίωμα όλων στη συμμετοχή. Φέτος, 32 ομάδες στην κανονική περίοδο εκπροσώπησαν 18 διαφορετικές χώρες. Έχουμε καλή ισορροπία. Στο παρελθόν είχαμε τον πρωταθλητή της Κύπρου, ή της Δανίας και της Λευκορωσίας. Πιστεύω ότι αν λάβουμε υπόψιν μας το υπάρχον περιβάλλον στην Ευρώπη, το γεγονός ότι οι 32 ομάδες εκπροσωπούν 18 χώρες είναι μία καλή ισορροπία ποιότητας και ευκαιριών σε όλους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε κανέναν (αναφέρεται στις ομάδες της Ευρωλίγκας). Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα φόρουμ όπου όλοι συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ θα ανταλλάξουν απόψεις και αν συμφωνήσουμε θα συνεχίσουμε με μία κοινή άποψη. Υπάρχει γενικά αυτή η παρανόηση ειδικά στην ισπανική αγορά, και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σεβόμαστε απόλυτα το σύστημα που υπάρχει σε άλλες διοργανώσεις. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να βάλουμε κανέναν κάτω από τη ομπρέλα μας. Το ερώτημα είναι πως θα γίνει να βρούμε τη λύση ώστε να βοηθηθούμε όλοι. Είναι δεδομένο ότι από την υπάρχουσα κατάσταση, όπου οι Εθνικές ομάδες παίζουν ταυτόχρονα με τα κλαμπ, όλοι υποφέρουν. Προσπαθούμε να βρούμε το ιδανικό καλεντάρι και το ιδανικό φορμάτ. Πιστεύουμε όλοι ότι ο Εθνικές ομάδες πρέπει να διαχωριστούν; Το θέμα να βρούμε ένα κοινό έδαφος και μετά ο καθένας να προσπαθήσει πάνω σε αυτό το κοινό έδαφος να διοργανώσει το δικό του προϊόν. Πρέπει να δούμε πως θα προχωρήσουμε μπροστά».