Γιώργος Καρλαύτης: Γράφει ιστορία ο Greek Freak του αμερικανικού φούτμπολ - Επιλέχθηκε στο Draft του NFL

The next chapter begins… thank you Kansas City Chiefs! pic.twitter.com/oHwrvnvAyn — George Karlaftis III (@TheGK3) April 29, 2022

Η επιμονή, οι ιδιαίτερες δεξιότητες αλλά και το ελληνικό δαιμόνιο, έδωσαν στον ταλαντουχο αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, τον 20χρονο

,

ΗΠΑ.

μια θέση στη «λίστα» με τους πολλά υποσχόμενους παίκτες των

Excited to be a Chief 💛 pic.twitter.com/8Fe0F3JXk2 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) April 29, 2022



Ένα δραματικό γεγονός, η απώλεια του πατέρα του πριν από επτά χρόνια, όταν ήταν μόλις 13 ετών, συνέβαλε στη μετεγκατάσταση του αθλητή με την Αμερικανίδα μητέρα του και τα τρία αδέρφια του στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Ο ήδη διάσημος -σήμερα- παίκτης του φούτμπολ, την Ελλάδα, και από το Ψυχικό μετακόμισε στην Αμερική, κατάφερε όχι μόνο να χαράξει το δικό του μονοπάτι σε αχαρτογράφητα ύδατα αλλά να διακριθεί και να σπείρει τον ενθουσιασμό σε όλο τον κόσμο. Ένα δραματικό γεγονός, η απώλεια του πατέρα του πριν από επτά χρόνια, όταν ήταν μόλις 13 ετών, συνέβαλε στη μετεγκατάσταση του αθλητή με την Αμερικανίδα μητέρα του και τα τρία αδέρφια του στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Ο ήδη διάσημος -σήμερα- παίκτης του φούτμπολ , που άφησε ξαφνικά την πατρίδα του πατέρα του την Ελλάδα, και από το Ψυχικό μετακόμισε στην Αμερική, κατάφερε όχι μόνο να χαράξει το δικό του μονοπάτι σε αχαρτογράφητα ύδατα αλλά να διακριθεί και να σπείρει τον ενθουσιασμό σε όλο τον κόσμο.

ΗΠΑ. Ποιος να φανταζόταν, πάντως, ότι μια απόφαση στην εφηβεία του Γιώργου θα άλλαζε όλη του τη ζωή.



Ένα δραματικό γεγονός, η απώλεια του πατέρα του πριν από επτά χρόνια, όταν ήταν μόλις 13 ετών, συνέβαλε στη μετεγκατάσταση του αθλητή με την Αμερικανίδα μητέρα του και τα τρία αδέρφια του στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Ο ήδη διάσημος -σήμερα- παίκτης του φούτμπολ, που άφησε ξαφνικά την πατρίδα του πατέρα του, την Ελλάδα, και από το Ψυχικό μετακόμισε στην Αμερική, κατάφερε όχι μόνο να χαράξει το δικό του μονοπάτι σε αχαρτογράφητα ύδατα αλλά να διακριθεί και να σπείρει τον ενθουσιασμό σε όλο τον κόσμο.







μια θέση στη «λίστα» με τους πολλά υποσχόμενους παίκτες των. Ποιος να φανταζόταν, πάντως, ότι μια απόφαση στην εφηβεία του Γιώργου θα άλλαζε όλη του τη ζωή.Ένα δραματικό γεγονός, η απώλεια του πατέρα του πριν από επτά χρόνια, όταν ήταν μόλις 13 ετών, συνέβαλε στη μετεγκατάσταση του αθλητή με την Αμερικανίδα μητέρα του και τα τρία αδέρφια του στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Ο ήδη διάσημος -σήμερα- παίκτης του φούτμπολ, που άφησε ξαφνικά την πατρίδα του πατέρα του, την Ελλάδα, και από το Ψυχικό μετακόμισε στην Αμερική, κατάφερε όχι μόνο να χαράξει το δικό του μονοπάτι σε αχαρτογράφητα ύδατα αλλά να διακριθεί και να σπείρει τον ενθουσιασμό σε όλο τον κόσμο.



Ο αθλητής έχει μιλήσει στο protothema.gr και έχει εξηγήσει πώς ο αθλητισμός με τα μάτια ενός εφήβου έγινε η επιτυχημένη δουλειά ενός ενήλικα. Σε πολύ μικρή ηλικία, ο Γιώργος ξεκίνησε την ενασχόληση με τον αθλητισμό, αναζητώντας - με αστείρευτη ενέργεια - τον τομέα εκείνον που θα τον κέρδιζε. Δεν ήταν τελικά ο στίβος, όπως αρχικά νόμιζε.

Ο αθλητής έχει μιλήσει στοκαι έχει εξηγήσει πώς ο αθλητισμός με τα μάτια ενός εφήβου έγινε η επιτυχημένη δουλειά ενός ενήλικα. Σε πολύ μικρή ηλικία, ο Γιώργος ξεκίνησε την ενασχόληση με τον αθλητισμό, αναζητώντας - με αστείρευτη ενέργεια - τον τομέα εκείνον που θα τον κέρδιζε. Δεν ήταν τελικά ο στίβος, όπως αρχικά νόμιζε.





Λίγο αργότερα άρχισε να φιγουράρει στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης ως διάσημος αμυντικός του αμερικανικού φουτμπολ για τους Purdue Boilermakers. Στην ερώτηση τι ήταν εκείνο που τον ανέδειξε σε επιτυχημένο αθλητή, ο 20χρονος απαντά με τον αυθορμητισμό της ηλικίας του: «Το ύψος μου, η ταχύτητά μου, η αντοχή μου».



Με ύψος 1,93, ο Γιώργος διαθέτει τα φυσικά εκείνα προσόντα που απαιτούνται για να ξεχωρίσει στο αμερικανικό φούτμπολ. Άλλωστε, και οι αναλυτές του παιχνιδιού, που τοποθετούν τον νεαρό στους πιο επιτυχημένους αθλητές του είδους, εστιάζουν στους μεγάλους διασκελισμούς και τα χέρια του.



Από την πλευρά του, ο Γιώργος θεωρεί πως γεννήθηκε για να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. «Από τότε που ήμουν μικρός θυμάμαι να με ενδιέφερε ο αθλητισμός. Άρχισα στην ηλικία των 14 να ασχολούμαι με το αμερικανικό φούτμπολ. Ο αθλητισμός είναι κομμάτι της οικογένειάς μου. Και ο Έλληνας παππούς μου αγαπούσε πολύ τον αθλητισμό, έπαιζε πολύ καλό βόλεϊ» εξηγεί χαρακτηριστεί ο νεαρός αθλητής επισημαίνοντας, με τον τρόπο του, ότι ο αθλητισμός βρισκόταν στο... DNA της οικογένειάς του. Γυμνάζεται πάνω από 8 ώρες την ημέρα, από τις 07:30 έως και τις 17:00, και αυτό που μπορεί να πει με βεβαιότητα είναι πως «δεν υπάρχουν όρια στην αντοχή».

Φεύγοντας από τις πλατείες του Ψυχικού και το ελληνικό σχολείο, προσαρμόστηκε στην πραγματικότητα της Ιντιάνα, την πολιτεία από την οποία κατάγεται η μητέρα του. «Από μικρός ήθελα να ξεχωρίσω στα αθλήματα. Ήθελα να γίνω ένας επιτυχημένος αθλητής. Η πρώτη μου διάκριση ήταν στα 15 μου χρόνια όταν με ξεχώρισαν από το σχολείο» δηλώνει ο Γιώργος στο protothema.gr. Λίγο αργότερα άρχισε να φιγουράρει στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης ως διάσημος αμυντικός του αμερικανικού φουτμπολ για τους Purdue Boilermakers. Στην ερώτηση τι ήταν εκείνο που τον ανέδειξε σε επιτυχημένο αθλητή, ο 20χρονος απαντά με τον αυθορμητισμό της ηλικίας του: «Το ύψος μου, η ταχύτητά μου, η αντοχή μου».Με ύψος 1,93, ο Γιώργος διαθέτει τα φυσικά εκείνα προσόντα που απαιτούνται για να ξεχωρίσει στο αμερικανικό φούτμπολ. Άλλωστε, και οι αναλυτές του παιχνιδιού, που τοποθετούν τον νεαρό στους πιο επιτυχημένους αθλητές του είδους, εστιάζουν στους μεγάλους διασκελισμούς και τα χέρια του.Από την πλευρά του, ο Γιώργος θεωρεί πως γεννήθηκε για να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. «Από τότε που ήμουν μικρός θυμάμαι να με ενδιέφερε ο αθλητισμός. Άρχισα στην ηλικία των 14 να ασχολούμαι με το αμερικανικό φούτμπολ. Ο αθλητισμός είναι κομμάτι της οικογένειάς μου. Και ο Έλληνας παππούς μου αγαπούσε πολύ τον αθλητισμό, έπαιζε πολύ καλό βόλεϊ» εξηγεί χαρακτηριστεί ο νεαρός αθλητής επισημαίνοντας, με τον τρόπο του, ότι ο αθλητισμός βρισκόταν στο... DNA της οικογένειάς του. Γυμνάζεται πάνω από 8 ώρες την ημέρα, από τις 07:30 έως και τις 17:00, και αυτό που μπορεί να πει με βεβαιότητα είναι πως «δεν υπάρχουν όρια στην αντοχή».

Ο αθλητής, που βρίσκεται ανάμεσα στα σπουδαιότερα ταλέντα της Αμερικής ακολουθεί μια ειδική διατροφή με μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνης στη δίαιτά του.



Δεν ξεχνά να μνημονεύσει, πάντως, τη χώρα καταγωγής του πατέρα του που, όπως λέει, επισκεπτόταν συχνά μέχρι το 2018, πριν από την πανδημία και τους περιορισμούς. Θυμάται την Ελλάδα με νοσταλγία κι όποτε ανέφερε στους Αμερικανούς από πού κατάγεται, δεν ξεχνά την περιέργεια να πυροδοτείται.



Ο ίδιος ζει αυτή τη στιγμή στο Τέξας, ενώ η μητέρα του ασχολείται με τα κτηματομεσιτικά και ο πατέρας του υπήρξε πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα.





Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

έκανε το όνειρό του πραγματικότητα τα ξημερώματα της Παρασκευής, αφού αποτελεί το νέο μέλος τωνπου τον επέλεξαν στο Νο. 30 του πρώτου γύρου του draft της NFL.O Έλληνας defensive end από το Purdue, επιλέχθηκε από τους Kansas City Chiefs στο τέλος του πρώτου γύρου του draft της NFL και συγκεκριμένα στο No. 30. «Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινάει. Σας ευχαριστώ, Kansas City Chiefs», έγραψε λίγα λεπτά μετά την επιλογή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος μετακόμισε στις ΗΠΑ όταν ήταν 13 ετών μετά την αναπάντεχη απώλεια του πατέρα του.Ο φετινός πρώτος γύρος του draft της NFL είχε αρκετές εκπλήξεις, καθώς οι πέντε πρώτες θέσεις πήγαν σε αμυντικούς, με τον Τρέβον Γουόκερ να επιλέγεται στο Νο. 1 από τους Jacksonville Jaguars.1. Τρέβον Γουόκερ DE (Jacksonville Jaguars)2. Έινταν Χάτσινσον DE (Detroit Lions)3. Ντέρεκ Σίνγκλεϊ Jr CB (Houston Texas)4. Σος Γκάρντνερ CB (New York Jets)5. Κέιβον Θίμποντο DE (New York Giants)6. Ίκεμ Εκουόνου OT (Carolina Panthers)7. Εβαν Νιλ OT (New York Giants)8. Ντρέικ Λόντον WR (Atlanta Falcons)9. Τσαρλς Κρος OT (Seattle Seahawks)10. Γκάρετ Γουίλσον WR (New York Jets)Το ρομαντικό όνειρο ενός εφήβου δεν χάθηκε ανάμεσα στους δισταγμούς και τα εμπόδια της καθημερινότητας. Η επιμονή, οι ιδιαίτερες δεξιότητες αλλά και το ελληνικό δαιμόνιο, έδωσαν στον ταλαντουχο αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, τον 20χρονο