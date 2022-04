Τσιτσιπάς: Ο πρώτος τενίστας μετά τον Ναδάλ που κατακτά back to back το Monte Carlo Masters

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cjclabc3bbwh)

Ο Ράφα Ναδάλ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο Monte Carlo Masters με 11 τίτλους αλλά οέγινε ο πρώτος μετά από τον Ισπανό που καταφέρνει να κατακτήσει back to back κούπα στο χωμάτινο Masters του Μονακό.Ο Έλληνας τενίστας κατέκτησε τον τίτλο το 2021 και το 2022 και ακολουθεί το παράδειγμα του. Ο Ισπανός κατέκτησε 8 σερί τίτλους από το 2005 έως το 2012 και εν συνεχεία άλλους 3 από το 2016 έως το 2018.Στο Monte Carlo Masters δεν έχει back to back τίτλο οενώ έχει 0/4 τελικούς ο Ρότζερ Φέντερερ.Πριν από τον Ράφα Ναδάλ στα χρόνια της ATP τίτλο back to back είχαν κατακτήσει ο Ισπανός Φερέρο (2002, 2003), ο Αυστριακός Μούστερ (1995, 1996), ο Σουηδός Μποργκ (1979, 1980) και ο Ρουμάνος Ναστάζε (1971-73).