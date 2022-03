Euroleague, Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης 87-86: Υποκλίθηκε η «Βασίλισσα»

These two be like...



Στην τελική... είναι αυτό που μένει. Και στονθα μείνει από την ευρωπαϊκή του περιπέτεια στο ΟΑΚΑ μια γλυκιά γεύση.Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν το καλύτερο φετινό τους παιχνίδι στην EuroLeague, ήταν πειστικοί σε άμυνα και επίθεση και όπως αποδείχθηκε κρατούσαν το... καλύτερο για την ευρωπαϊκή τους αυλαία στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μπορεί η νίκη να μην... λέει τίποτα βαθμολογικά αλλά λέει... πάρα πολλά όσον αφορά την ψυχολογική τους τόνωση ενόψει του ρεαλιστικού του στόχου που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αρχής γενομένης από την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας στο ντέρμπι της 11ης Απριλίου με τον Ολυμπιακό.Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ασταμάτητος σε άμυνα και επίθεση, τελειώνοντας το παιχνίδι με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 τάπες και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, το δεύτερο καλύτερο στην καριέρα του. Εξαιρετικός ο Ιωάννης Παπαπέτρου με κρίσιμους πόντους (14π., 4ριμπ., 2ασ.) ενώ κομβικός ήταν και ο Τζέρεμι Έβανς (13π.) καλύπτοντας το «κενό» του Οκάρο Ουάιτ.Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το τελικό σκορ αδικεί την ελληνική ομάδα καθώς είχε το πάνω χέρι στο ματς από την αρχή έως το τέλος του αγώνα. Και η Ρεάλ προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς με συνεχόμενα τρίποντα στην τελευταία περίοδο. Και όταν ο Παναθηναϊκός είχε... επαναπαυτεί στο +13 (76-63) του 35'.Ιδιαίτερα ορεξάτος μπήκε ο Παναθηναϊκός στο ματς παίρνοντας ψυχολογία από την άμυνά του. Όσο η Ρεάλ τα έβρισκε σκούρα και δεν μπορούσε να σκοράρει εντός παιδιάς έχοντας τον... φόβο του εκπληκτικού Γιώργου Παπαγιάννη, άλλο τόσο οι «πράσινοι» έλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα.Στο πεντάλεπτο οι βρέθηκαν στο +7 έχοντας δεχθεί μόλις πέντε πόντους (12-5) ενώ στα 46'' πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +13 (22-9) πριν κλείσει το δεκάλεπτο στο +11 (22-11) για λογαριασμό της ελληνικής ομάδας. Ένα δεκάλεπτο όπου ο Παπαγιάννης έκανε τα πάντα (4π., 6ριμπ., 4ταπ.) και ο Νέντοβιτς «εκτελούσε» έχοντας 8 πόντους. Συνολικά ο Παναθηναϊκός είχε 8/11 δίποντα και 2/6 τρίποντα, ενώ η Ρεάλ μέτρησε μόλις 4/14 εντός παιδιάς έχοντας και 4 λάθη.Και όσο ο Παπαγιάννης ήταν «σκιάχτρο» στο «πράσινο» καλάθι κάνοντας τη ζωή του Ταβάρες πολύ δύσκολη, ο Παναθηναϊκός διατηρούσε τα ηνία του αγώνα και δεν έδινε τη δυνατότητα στη Ρεάλ Μαδρίτης να πλησιάσει στο σκορ και να φανεί απειλητική. Ο Παπαπέτρου ήταν και πάλι θετικός ανεβάζοντας στροφές μετά την επιστροφή του στην ενεργό δράση, ενώ «αθόρυβη» δουλειά έκανε ο Μαντζούκας. Η ελληνική ομάδα είχε σταθερά διαφορά 10 πόντων (27-17 στο 13' και 31-21 στο 15') με τη Ρεάλ να μειώνει αρχικά σε 31-25 στο 16' και 36-30 στο 01:29 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Παρόλα αυτά το πρώτο μισό έκλεισε με τον Παναθηναϊκό στο +9 (41-32) έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις παίζοντας καλό μπάσκετ και βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα.Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός (σ.σ. με τον Παπαγιάννη στους 10 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 τάπες, 1 ασίστ) είχε 13/22 δίποντα, 5/12 τρίποντα, (μόλις) 0/1 βολή και μόλις 2 λάθη! Βέβαια είχε χάσει τα ριμπάουντ (13 έναντι 24 της Ρεάλ) αλλά οι Μαδριλένοι είχαν περιοριστεί σε μόλις 13/36 σουτ (11/28 δίποντα, 2/8 τρίποντα).Με την ίδια συγκέντρωση και σοβαρότητα παρουσιάστηκε ο Παναθηναϊκός και μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ειδικά στην άμυνα όπου οι παίκτες του Πρίφτη δυσκόλευαν την πάσα μέσα στο καλάθι και δη στον Ταβάρες, με αποτέλεσμα να επιχειρούν συνέχεια σουτ από μακρινή απόσταση. Με Παπαγιάννη, Νέντοβιτς και Έβανς να είναι αποτελεσματικοί στην επίθεση, οι «πράσινοι» έφεραν εκ νέου τον δείκτη του σκορ στο +12 (51-39) στο 25'. Η Ρεάλ ωστόσο δεν... παρέδωσε τα όπλα και με επιμέρους 15-5 μείωσε σε 56-54 στο 29' πριν κλείσει την 3η περίοδο ο Παπαπέτρου με buzzer beater τρίποντο για το 59-54.Στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να διατηρήσει ό,τι είχε χτίσει με τόσο κόπο σε όλο το προηγούμενο διάστημα του αγώνα. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου είχε... ανεβάσει για τα καλά στροφές και μαζί με τον εξαιρετικό Τζέρεμι Έβανς κρατούσαν την ομάδα τους σε απόσταση 8 πόντων από τους Μαδριλένους (66-58 στο 32' και 71-63 στο 34'). επιστρέφοντας στο +13 (76-63) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του ματς.Ένα μπαράζ τριπόντων της Ρεάλ, απόρροια και της πράσινης ολιγωρίας μετά το «μαξιλαράκι» του +13, «έριξε» τη διαφορά στους πέντε πόντους (80-75) ωστόσο δεν άλλαξε η κατάσταση και ο Παναθηναϊκός έριξε την ευρωπαϊκή του αυλαία στο ΟΑΚΑ με τον καλύτερο τρόπο!Τα δεκάλεπτα: 22-11, 41-32, 59-54, 87-86: Μέικον 9 (1/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ασίστ), Παπαγιάννης 18 (9/11 δίποντα, 0/1 βολή, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 5 μπλοκ), Καββαδάς 4, Παπαπέτρου 15 (5/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Κασελάκης 3, Νέντοβιτς 13 (3/8 τρίποντα, 6 ασίστ), Έβανς 13 (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Μαντζούκας 3 (1), Σαντ Ρος 9 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ).: Γουίλιαμς - Γκος (0/3 δίποντα), Κοζέρ 2, Ερτέλ 18 (2/4 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Φερνάντεθ 9 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντεκ 12 (2), Πουαριέ 6 (3/5 δίποντα), Ταβάρες 12 (5/11 δίποντα, 2/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Γιουλ 15 (3/8 τρίποντα, 5 ασίστ), Γιαμπουσέλε (0/3 σουτ, 6 ριμπάουντ), Τόμπκινς 8 (2), Τέιλορ 4 (0/3 τρίποντα).Μπαρτσελόνα 21-5*Αρμάνι Μιλάνο 18-8*Ρεάλ Μαδρίτης 18-9*Ολυμπιακός 18-9*Εφές 14-11Μακάμπι 14-11Μονακό 13-13Μπάγερν 12-12Άλμπα 11-14Ερυθρός Αστέρας 11-14Μπασκόνια 11-16Φενέρμπαχτσε 9-16Βιλερμπάν 8-18Παναθηναϊκός 8-18Ζάλγκιρις 7-19