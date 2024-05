Τρίκαλα: Ευρηματική και επίκαιρη διαφήμιση με... Μαρίνα Σάττι - «Κάρβουνο καλό να βρω μακάρι»

View this post on Instagram

Κάρβουνο καλό να βρω μακάριαρνί θέλω να ψήσω όχι ψάριΚάνω πως ξεχνάω μα έρχεται ΠάσχαΚι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα!Τηλέφωνο θα πάρω τον ΚολίτσαΤρίκαλα καλέ όχι ΚαρδίτσαΤο νούμερο ξεχνάω μα έχω μια κάρταΠαρήγγειλε κι εσύ ή τράβα πάρταΤα τα τα κάρβουνα!I m gonna do it, My way!Στο μαγαζί σου θα μπαινοβγαίνωΓιατί μου έδωσε και ξύλα πριν λίγο καιρόΜέχρι τώρα είχα τζάκι μόνο για το ντεκόρτώρα σου λέω δεν σβήνειπάμε put your hands up κάνωότι δεν ήτανε, δεν ήτανε ψέμαΡίξε άλλη μια τελευταία φοράΚαι άσε να ψηθούμε, όλα για τα καλά!Κα κάρβουνα