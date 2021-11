Πρεμιέρα με το... αριστερό για τον Τσιτσιπά στο Τορίνο - Ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Ρούμπλεφ - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfqow42f176h-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfqnnwd2sod5-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfqopzhtu42h-sf)

Rublev’s revenge 😤@AndreyRublev97 reverses the result from the 2020 #NittoATPFinals and gets the win over Tsitsipas! pic.twitter.com/vQoi9wxPch