Από τα Σεπόλια στον Λευκό Οίκο: Τα συγκινητικά λόγια του Αντετοκούνμπο και το δώρο στο Μπάιντεν - Δείτε βίντεο

Η επίσκεψη των Μπακς στον Λευκό Οίκο







«Είναι κάτι υπέροχο. Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εκ μέρους των παικτών, του επιτελείου και του οργανισμού, είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτή την ευκαιρία. Ένα παιδί από τα Σεπόλια, την Αθήνα, που μεγάλωσε από Νιγηριανούς γονείς, που πάλευαν για να μας δώσουν τα πάντα. Η οικογένεια μου έκανε πολλές θυσίες για να είμαι εδώ, τους ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαστε στον Λευκό Οίκο, να γνωρίσουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.



«Θέλω να ευχαριστήσω τις οικογένειές μας, οι οποίες προφανώς είναι μεγάλο κομμάτι του ποιοι είμαστε, κάνουν κι αυτές θυσίες. Δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά πάντα τις κουβαλάμε στην καρδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους των Μπακς, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Μας υποστήριζαν πάντα, ακόμη κι όταν ήμασταν η χειρότερη ομάδα στο ΝΒΑ. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε δίχως αυτούς», πρόσθεσε.



«Για όλους εκεί έξω, αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά, θυσίες και αφοσίωση, χωρίς να τα παρατάς, με το να παλεύεις να είσαι καλός και να έχεις όνειρα, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή σου. Αυτά έκανα όλη μου τ ζωή και τώρα είμαι στον Λευκό Οίκο. Χωρίς την σκληρή δουλειά τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό», ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

