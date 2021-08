Champions League, Λουντογκόρετς-Ολυμπιακός 2-2 (4-1 πεν.): Δραματικός αποκλεισμός στη ρουλέτα των πέναλτι - Δείτε τα γκολ

Το πρώτο πλήρως animated stand up special show όλων των εποχών, αποκλειστικά από το Vodafone TV

ηττήθηκε με 4-1 στα πέναλτι από τη(2-2 η κανονική διάρκεια) και αποκλείστηκε από τα play off του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» οδηγούνται πλέον στα play off του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Σλόβαν Μπρατισλάβας (19/8 - 26/8).Ο Ολυμπιακός έπαιζε στο Ράζγκραντ με δέκα παίκτες από το 86', λόγω αποβολής του Μπα. Εμβιλά και Αραμπί τα γκολ του Ολυμπιακού, με αυτογκόλ Σεμέδο και πέναλτι του Σωτηρίου είχε κάνει προσωρινά την ανατροπή η Λουντογκόρετς.Η Λουντογκόρετς παρατάχθηκε με διάταξη 3-4-3. Κάτω από τα γκολπόστ ήταν ο Κάχλινα. Η τριάδα της άμυνας απαρτίστηκε από Βερντόν, Πλαστούν και Σα. Η μεσαία γραμμή από δεξιά προς αριστερά συγκροτήθηκε από Ικοκό, Μπάτζι, Γκονζάλβες και Νεντιάλκοβ και η τριάδα της επίθεσης από Ντεσπόντοβ, Σωτηρίου και Κάουλι Σόουζα.Ο Ολυμπιακός έπαιξε με 4-3-3. Κάτω από τα γκολπόστ ήταν ο Τζολάκης. Στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά ήταν οι Ανδρούτσος, Σεμέδο, Μπα και Ρέαμπτσιουκ. Τριάδα στα χαφ με Εμβιλά, Μπουχαλάκη και Μπουχαλάκη και επιθετική τριπλέτα με Βρουσάι (δεξιά), Αραμπί και Μασούρα (αριστερά).Ο Βρουσάι ήταν η έκπληξη στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο διεθνής εξτρέμ πίεζε από την αρχή της άμυνα της Λουντογκόρετς και από δική του καλή αμυντική ενέργεια πάνω στον Νεντιάλκοβ ήρθε το πρώτο σουτ για τους πρωταθλητές Ελλάδας, αυτό του Μασούρα που κόντραρε. Ο Τζολάκης, που στηρίχθηκε ξανά από τον Μαρτίνς, έδιωξε όπως - όπως στο 7' μετά τη δυνατή πάσα του Μπα, στον οποίο οι συμπαίκτες του έβαλαν τις φωνές.Ο Καμαρά επεδίωκε να πέφτει πάνω στον κινητήριο μοχλό της Λουντογκόρετς, στον Γκονζάλβες, με σκοπό να ανακόψει την επιθετική ανάπτυξη των Βούλγαρων, οι οποίοι πραγματοποίησαν τις πρώτες τους καλές φάσεις με ενέργειες των ακραίων τους αμυντικών. Στο 18' ο Νεντιάλκοβ έδωσε στον Κάουλι, το σουτ του οποίου μέσα από την περιοχή και αριστερά πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Ικοκό να βρεθεί αφύλαχτος στην περιοχή, αλλά το σουτ από δεξιά πέρασε πάνω από το δοκάρι. Σε εκείνο το σημείο έχαναν εύκολα τη μπάλα οι «ερυθρόλευκοι».Ο Ολυμπιακός ανεξάρτητα από τις δύο καλές στιγμές της Λουντογκόρετς στεκόταν καλά στο παιχνίδι. Πίεζε ψηλά και προσπαθούσε να υποχρεώσει σε λάθη την άμυνα των γηπεδούχων, που η αλήθεια είναι πως δεν ήταν ιδιαίτερα σταθερή. Η πρώτη φορά που απείλησαν σοβαρά οι παίκτες του Μαρτίνς ήταν στο 29'. Κεφαλιά του Ρέαμπτσιουκ για τον Μασούρα, πάσα του στον Αραμπί, το σουτ του οποίου μέσα από την περιοχή κόντραρε και κατέληξε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 30' το σουτ του Μπουχαλάκη κόντραρε στον Γκονζάλβες και στο 31' ήρθε το γκολ για τον Ολυμπιακό.Ο Ικοκό έκανε λανθασμένη απομάκρυνση, δίνοντας τη μπάλα στον Καμαρά. Αυτός με εξαιρετική μπαλιά πέρασε στον Μασούρα, εκείνος έκανε το γύρισμα από δεξιά στην αριστερή πλευρά και ο ξεχασμένος Εμβιλά που ήρθε ως τρέιλερ στο δεύτερο δοκάρι σούταρε εύστοχα με πλασέ στην κίνηση (0-1).Η Λουντογκόρετς ανέβασε την απόδοσή της μετά το γκολ που δέχτηκε, αφού με το 0-1 έμενε εκτός από τα play off. Στο 34' ο Τζολάκης μπλόκαρε το σουτ του Ντεσπόντοβ και στη συνέχεια θα ακολουθούσαν δύο πολύ σημαντικές επεμβάσεις του Μπα, ο οποίος μάλιστα στο 33' είχε δεχτεί κίτρινη. Το πρώτο σωτήριο τάκλιν έγινε στο 37', όταν ο Σενεγαλέζος δεν επέτρεψε στον Σωτηρίου να εκτελέσει και το δεύτερο στο 42', όταν με δυναμικό τρόπο έπεσε πάνω στη μπάλα προτού σουτάρει ο Ντεσπόντοβ μέσα από την περιοχή και δεξιά. Στο μεσοδιάστημα αυτών των δύο ενεργειών, ο Τζολάκης σταμάτησε το σουτ του Νεντιάλκοβ, μπλοκάροντας τη μπάλα σταθερά. Και φιλώντας τη στη συνέχεια.Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον Ολυμπιακό. Στο 48' ο Μπάτζι έκανε τη διαγώνια μπαλιά στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ο Σωτηρίου έκανε την κεφαλιά και ο Σεμέδο άθελά του την έστειλε στα δίχτυα (1-1).Έξι λεπτά μετά, αφού λίγο νωρίτερα το τσίμπημα του Αραμπί από πάσα του Μασούρα πέρασε άουτ, ο Μαρτίνς άλλαξε τη διάταξη σε 3-4-3. Έβγαλε τον Μπουχαλάκη και πέρασε τον Παπασταθόπουλο στο κέντρο της άμυνας. Στο 56', ωστόσο, ήρθε νέο λάθος από την άμυνα των «ερυθρόλευκων». Ο Ανδρούτσος έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα στον Ντεσπόντοβ, τον γκρέμισε και του έκανε πέναλτι. Ο Σωτηρίου στο 57' έγραψε το 2-1 για τη Λουντογκόρετς.Ενώ όλα είχαν πάει πολύ στραβά για τον Ολυμπιακό και η Λουντογκόρετς είχε και το μομέντουμ, οι «ερυθρόλευκοι» κατόρθωσαν να πετύχουν την πάρα πολύ σημαντική ισοφάριση, έστω και αν ο τρόπος ήταν περιπετειώδης. Στο 62' ο Γκονζάλβες έκανε άτσαλο μαρκάρισμα στον Αραμπί, τον οποίο βρήκε στο κεφάλι. Ο διαιτητής Όρελ Γκρίνφελντ (Ισραήλ) δεν καταλόγισε πέναλτι, αλλά κατόπιν υπόδειξης του β' βοηθού Idan Yarkoni, το έκανε. Μέχρι να παρθεί η οριστική απόφαση, ο Βαλμπουενά μπήκε αντί του Βρουσάι, ενώ οι Βούλγαροι διαμαρτύρονταν στον ρέφερι. Ο Γκρίνφελντ είδε τον Βερντόν να του κάνει παράπονα και του έδειξε κόκκινη κάρτα. Τον μπέρδεψε με τον Γκονζάλβες, ο οποίος είχε δεχτεί κίτρινη στο 44'. Όταν κατάλαβε το λάθος του, πήρε πίσω την κόκκινη και απλά έδειξε κίτρινη στον στόπερ της Λουντογκόρετς. Στο 68' τελικά ο Αραμπί ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, ευστόχησε και έκανε το 2-2. Ήταν το 12ο ευρωπαϊκό του.Η Λουντογκόρετς πίεσε πολύ τον Ολυμπιακό από το 70' και μετά και ο λόγος για τον οποίο διατηρήθηκε το 2-2 ήταν μέχρι το 80' ένας: Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Στο 74' ο 18χρονος κίπερ έκανε σημαντική απόκρουση σε κοντινό σουτ του Σωτηρίου και για καλή του τύχη το νέο σουτ του Ντεσπόντοβ, που είχε πάρει το ριμπάουντ, πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Στο 77' ο Μπα έκανε νέα σημαντική επέμβαση προτού η μπάλα φτάσει στον Σωτηρίου, ενώ στο 78' ο Τζολάκης έπεσε στη δεξιά γωνία και «έβγαλε» το σουτ του Ντεσπόντοβ.Στο 86' ο Μπα έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα στον Ντεσπόντοβ και δέχτηκε ορθά τη δεύτερη κίτρινη από τον Γκρίνφελντ. Ο Μαρτίνς στο 88' έβαλε τον Σισέ αντί του κουρασμένου Μασούρα για να συνεχίσει να παίζει με τρία στόπερ η ομάδα του. Με δέκα παίκτες ο Ολυμπιακός, με τους Βαλμπουενά, Καμαρά και Εμβιλά στη μεσαία γραμμή και μπροστά τους τον Αραμπί. Οι Βούλγαροι πίεσαν αρκετά τους «ερυθρόλευκους», απείλησαν στο 88' με το μακρινό σουτ του Κάουλι. Ο διαιτητής έδωσε έξι λεπτά καθυστερήσεων και η τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας, αφού το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, ήταν το μακρινό σουτ του Σισέ που μπλόκαρε εύκολα ο Κάχλινα.Η παράταση ξεκίνησε με την είσοδο του Κούντε αντί του πολύ κουρασμένου Εμβιλά. Η Λουντογκόρετς είχε διαρκώς τη μπάλα στα πόδια, παίζοντας με παίκτη περισσότερο. Στο 98' το μακρινό σουτ του Σαντάνα πέρασε πάνω από το δοκάρι, το ίδιο και αυτό στο 101', ενώ στο 104' ο Τζολάκης μπλόκαρε την προσπάθειά του. Στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης δεν έκανε τελική ο Ολυμπιακός, αφού είχε κλειστεί για να κρατήσει για να μη δεχτεί γκολ.Στο δεύτερο ημίχρονο του εξτρά χρόνου ο Μαρτίνς έβαλε τον Χασάν αντί του Αραμπί. Ο Καμαρά είχε φοβερές δυνάμεις και έδωσε πολύτιμες ανάσες στην άμυνα της ομάδας του, κρατώντας τη μπάλα στην κατοχή του, όσο αυτό ήταν εφικτό. Η εικόνα ήταν η ίδια. Οι γηπεδούχοι είχαν την κυκλοφορία, η αλήθεια είναι όμως πως δεν απειλούσαν. Η τελευταία αλλαγή του Ολυμπιακού έγινε στο 120', με την είσοδο του Λαλά αντί του Ανδρούτσου που περπατούσε με το ζόρι. Μέχρι το 122' δεν άλλαξε τίποτα και η αναμέτρηση οδηγήθηκε στα πέναλτι.Τα πέναλτιΣωτηρίου: 1-0Βαλμπουενά: άουτΣαντάνα: 2-0Χασάν: Απόκρουση ΚάχλιναΒερντόν: 3-0Λαλά: 3-1Σισίνιο: 4-1ΣΚΟΡΕΡ: 49' αυτ. Σεμέδο, 57' πεν. Σωτηρίου - 31' Εμβιλά, 68' πεν. ΑραμπίΚΟΚΚΙΝΗ: 86' ΜπαΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Κάχλινα, Βερντόν, Πλαστούν, Σα (94' Ροτάριου), Ικοκό (106' Σισίνιο), Μπάτζι (88' Σαντάνα), Γκονζάλβες, Νεντιάλκοβ, Ντεσπόντοβ, Σωτηρίου, Κάουλι Σόουζα (106' Γιάνκοβ).ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά (91' Κούντε), Μπουχαλάκης (54' Παπασταθόπουλος), Καμαρά, Βρουσάι (65' Βαλμπουενά), Αραμπί (106' Αραμπί), Μασούρας (88' Σισέ).