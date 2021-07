Η πρώτη εντύπωση από την «καρδιά» των Αγώνων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η μέρα ξεκίνησε πολύ πιο διεκπεραιωτικά, με την πρώτη επαφή με το κέντρο Τύπου των Ολυμπιακών. Στεγάζεται στο μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο του Τόκιο, το Big Sight, το οποίο μοιάζει με αστρόπλοιο έτοιμο να απογειωθεί από την όχθη του κόλπου του Τόκιο όπου βρίσκεται.Πολλές οι πληροφορίες, λίγος ο χρόνος, πολύς ο κόσμος και από ένα σημείο και μετά αδύναμο το ίντερνετ.αν έκανε ένα πράγμα είναι να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα logistics των Ολυμπιακών, τα οποία έτσι κι αλλιώς ήταν ένας λαβύρινθος πληροφοριών.Εν τέλει όταν ξεμπερδέψαμε με όσα θέλαμε να κάνουμε αποφασίσαμε να ρίξουμε μία ματιά στις εγκαταστάσεις κοντά στο στάδιο, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση 40 λεπτών προς το κέντρο της πόλης. Στη διαδρομή απολαύσαμε τη θέα μίας πραγματικής κοσμόπολης με ουρανοξύστες, υπέργεια τρένα, τεράστιες γέφυρες και κανάλια.Φτάσαμε με το λεωφορείο της διοργάνωσης στις διπλανές εγκαταστάσεις του Metropolitan Gymnasium που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του πινγκ πονγκ και αφού ρίξαμε μία ματιά εκεί προσποιούμενοι ότι δεν έχουμε χαθεί, γνωρίσαμε τον φίλο μας τον Βιέτ τον Βιετναμέζο. Εργαζόταν για το Ολυμπιακό κανάλι και ήταν εδώ αρκετό καιρό οπότε ήξερε όλα τα κατατόπια. Περπατήσαμε περιφερειακά μαζί του μέχρι να βρούμε την είσοδο του σταδίου και αφού περάσαμε τον έλεγχο και ανεβήκαμε τα σκαλιά, αναδύθηκε μπροστά μας η «καρδιά» των φετινών Ολυμπιακών.Το Ολυμπιακό στάδιο είναι σίγουρα the place to be σε κάθε διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, μιας και εκεί συμβαίνει όλη η «μαγεία» της τελετής έναρξης και της τελετής λήξης και εκεί γίνονται οι αγώνες του βασιλιά των Ολυμπιακών αθλημάτων, του στίβου. Πάντα τα κεντρικά στάδιο είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη διοργανώτρια χώρα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ιαπωνία εν τέλει το κέρδισε.Μπορεί να μην είναι το φουτουριστικό design της Αθήνας ή η εντυπωσιακή «Φωλιά του πουλιού» στο Πεκίνο, αλλά το Εθνικό στάδιο του Τόκιο με τα τρία επίπεδα κήπων και το μινιμαλιστικό σχέδιο κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον του και με τον αστικό ιστό. Χτίστηκε ακριβώς στο σημείο όπου υπήρχε μέχρι το 2015 το παλιό στάδιο του Τόκιο, σε μία πολύ κεντρική περιοχή της πόλης.Το αρχικό σχέδιο ήταν διαφορετικό και ανήκε στη διάσημη Ζάχα Χαντίντ που είχε αναλάβει και αυτό του Πεκίνου, λόγω όμως του υπέρογκου κόστους εγκαταλήφθηκε. Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας Κένγκο Κούμα με τις πλάτες της γιαπωνέζικης κατασκευαστικής Ταϊσέι ήταν αυτός που κέρδισε τελικά το διαγωνισμό και παρέδωσε το στάδιο το Δεκέμβριο του 2019.Μέσα στο στάδιο δεν είχαμε δικαίωμα να δούμε τι γίνεται καθώς είχαν τις προετοιμασίες για την αυριανή τελετή έναρξης, όμως εντύπωση μας έκανε η ετοιμότητα των μεγάλων δικτύων για την τηλεοπτική κάλυψη της διοργάνωσης που φέτος λόγω της μη ύπαρξης θεατών έχει προστιθέμενη αξία. Άλλο ένα στοιχείο που μας έκανε εντύπωση ήταν οι εκατοντάδες γλάστρες με ένα συγκεκριμένο φυτό που υπήρχαν παντού στον εξωτερικό χώρο μαζί με μία παιδική ζωγραφιά φτιαγμένη από γιαπωνεζάκια κολλημένη στο κάθε ένα.Μία παρέα από Γιαπωνέζες μας είπαν ότι λέγεται “morning glory” και με λίγο ψάξιμο βρήκα ότι λέγεται και ιπόμοια η πορφυρή ή αλλιώς... χωνάκι. Οι Ιάπωνες είναι λάτρεις των λουλουδιών και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τους. Το αρχικό πλάνο ήταν οι γλάστρες να σχηματίσουν το διάδρομο από τον οποίο θα περνούσαν οι θεατές για να μπουν στο στάδιο. Με την απαγόρευση της παρουσίας θεατών οι γλάστρες μοιράστηκαν στον εξωτερικό χώρο και σε κεντρικό σημείο σχηματίστηκε με τις γλάστρες η λέξηΑύριο θα επιστρέψουμε στο Ολυμπιακό στάδιο για μία διαφορετική τελετή έναρξης από αυτές που έχουμε συνηθίσει, με λιτές γραμμές στο καλλιτεχνικό κομμάτι αλλά γεμάτη νόημα ώστε να αναδείξει την παράδοση και την ιστορία του ιαπωνικού λαού αλλά και να δώσει μήνυμα ελπίδας για τη ζωή μετά την πανδημία. Σύμφωνα με έναν εργαζόμενο στο NBC που μιλήσαμε, ο οποίος είχε δει τη χθεσινή πρόβα, η τελετή θα είναι συγκινητική.Ήταν ο μοναδικός χαρακτηρισμός που καταφέραμε να εκμαιεύσουμε, μιας και όλοι οι εργαζόμενοι στα μεγάλα δίκτυα έχουν ρήτρα εμπιστευτικότητας για όσα είδαν. Ραντεβού αύριο λοιπόν για την επίσημη έναρξη της παγκόσμιας γιορτής του αθλητισμού.