O Έλληνας μάνατζερ που «καρφώνει» στο ΝΒΑ

Μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πριν από λίγες ημέρες, οέγινε ο πρώτος Ευρωπαίος ο οποίος αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίχτης (MVP) σε All Star Game του. Η διάκριση αυτή ήρθε ως συνέχεια των δύο βραβείων MVP, το 2019 και το 2020, της regular season του κορυφαίου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης στον κόσμο.Το ΝΒΑ έχει παρουσία σε συνολικά 215 κράτη και κρατίδια, όπου μιλιούνται 50 γλώσσες, ενώ λειτουργούν 100.000 καταστήματα με προϊόντα του πρωταθλήματος σε 100 κράτη σε πέντε ηπείρους. Το ΝΒΑ έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα social media με 1,6 δισεκατομμύρια followers, ενώ έχει δυνατό αποτύπωμα σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά θέματα.(EME). Το αντικείμενο εργασίας του είναι να ενοποιήσει τα σημεία επαφής όλων των φίλων του ΝΒΑ σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις με στόχο να καλύψει τις ανάγκες της εκάστοτε περιοχής.Οι τρόποι που αλληλεπιδρούν οι φίλαθλοι με το NBA αναπτύσσoνται συνεχώς και ο ρόλος του κ. Αϊβάζογλου θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αγάπη του κόσμου και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την προσέγγιση της επόμενης γενιάς φιλάθλων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.Είναι ο πρώτος Ελληνας που αναλαμβάνει καθήκοντα στελέχους στα γραφεία του, ένας επιτυχημένος digital media executive με 15 χρόνια προϋπηρεσίας στους κλάδους της ψυχαγωγίας και των τηλεπικοινωνιών. Η βάση του είναι το γραφείο του NBA στο Λονδίνο και αναφέρεται στον Ραλφ Ριβέρα, διευθύνοντα σύμβουλο του NBA.Ο ρόλος μου συμπεριλαμβάνει την επίβλεψη όλων των touchpoints (σημείων επαφής) του brand με τους φιλάθλους όπως αυτή αποτυπώνεται σε ενέργειες μάρκετινγκ, περιεχομένου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διεθνείς αγώνες, εκδηλώσεις και δράσεις, καθώς και την εμπορική ευθύνη για όλες τις απευθείας προς τον καταναλωτή υπηρεσίες και προϊόντα για τις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, συνολικά περίπου 70 αγορές.Το brand είναι παραδοσιακά πάρα πολύ δυνατό τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι κάποιες από τις αγορές μας, όπως η Ισπανία και η Αγγλία, είναι μέσα στις κορυφαίες παγκοσμίως ως προς την κατανάλωση περιεχομένου, πωλήσεις προϊόντων, καθώς και συνδρομές στην υπηρεσία ΝΒΑ League Pass. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, με περίπου 60 παίκτες να προέρχονται από τηνκαι πολλούς από αυτούς να πρωταγωνιστούν στις ομάδες τους, η πορεία είναι σταθερά ανοδική.είναι ένα από τα κορυφαία πρόσωπα της λίγκας τα τελευταία χρόνια - και να θυμίσω ότι είναι μόλις 26 χρονών. Πιστεύω ότι τόσο οι συνθήκες μέσα από τις οποίες έγινε αυτός που είναι σήμερα, καθώς και το πόσο χαρισματικός είναι ως παίκτης και ως προσωπικότητα, έχουν συντελέσει στο να είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που φαίνεται σε πολλές τάσεις όπως αυτές αποτυπώνονται σε πωλήσεις προϊόντων/merchandise, ψηφοφορίες για το All-Star Game, ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένας φανταστικός πρεσβευτής τόσο του ΝΒΑ όσο και της χώρας μας.Εχετε δει αύξηση του ενδιαφέροντος στην Ελλάδα λόγω του Γιάννη; Θα έλεγα ότι είναι σημαντικά αυξημένο το ενδιαφέρον. Οι Ελληνες έχουν βαθιά αγάπη για το μπάσκετ και το ΝΒΑ, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τους αριθμούς να έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σε ευθεία συσχέτιση σαφώς με την εξαιρετική πορεία του Γιάννη. Γενικότερα, όπως έχουμε δει και σε άλλα παραδείγματα τα προηγούμενα χρόνια (π.χ., Τόνι Πάρκερ στη Γαλλία, Ντιρκ Νοβίτζκι στη Γερμανία), οι τοπικοί ήρωες είναι ένας βασικός λόγος που οι fan εκτός των ΗΠΑ έρχονται ακόμα πιο κοντά στο ΝΒΑ, καθώς στα πρόσωπα αυτών των παικτών βλέπουν success stories για τη χώρα τους.Η κατάσταση τον τελευταίο χρόνο είναι πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο. Ο χώρος τουγενικότερα και το ΝΒΑ ειδικότερα φυσικά και δεν αποτελούν εξαίρεση. Από δικής μας πλευράς, ο στόχος τόσο πέρυσι όσο και φέτος ήταν να ολοκληρώσουμε τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος, έστω και κάτω από τις ειδικές αυτές συνθήκες. Είμαστε πολύ περήφανοι που φέραμε εις πέρας την περσινή χρονιά με το επιτυχημένο εγχείρημα της φούσκας στο Ορλάντο, καθώς και το ότι ήδη έχουμε διανύσει το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς και έχει διεξαχθεί το ετήσιο All-Star Game με απόλυτη επιτυχία.Περιμένουμε με ανυπομονησία να υποδεχτούμε τους φιλάθλους στα γήπεδά μας όταν αυτό καταστεί δυνατό από τα πρωτόκολλα υγείας και ασφαλείας, αλλά και κρατάμε κάποια σημαντικά μαθήματα από διάφορες καινοτομίες που δοκιμάσαμε για πρώτη φορά τον τελευταίο χρόνο σε επίπεδο ψηφιακών υπηρεσιών και εμπειριών, όπως νέες γωνίες κάμερας, εξατομίκευση ήχου και περιγραφής, ψηφιακές σχολές μπάσκετ κ.λπ.Toέχει μια βαθιά, στρατηγική σχέση συνεργασίας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) σε παγκόσμιο επίπεδο. Φυσικά μια από τις βασικές περιοχές έμφασης είναι η Ευρώπη.Θα έλεγα ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων βρίσκεται σε μια ειδική συνθήκη τα τελευταία χρόνια και κατά τη γνώμη μου δεν έχει ακόμα κερδίσει τη θέση που του πρέπει ανάμεσα στις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στην Ευρώπη - για παράδειγμα, σε σχέση με το UEFA, την αγγλική Premier League ή την F1 - και αυτό παρότι το μπάσκετ είναι μέσα στα 2-3 κορυφαία αθλήματασε επίπεδο τόσο φιλάθλων όσο και συμμετοχής σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.Θα έλεγα ότι στις αγορές εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση στο πώς οι fan αντιλαμβάνονται το brand του ΝΒΑ σε σχέση με τα brands των πρωταγωνιστών/παικτών. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η βασική πλατφόρμα των παικτών διεθνώς είναι το ίδιο το ΝΒΑ. Εξαίρεση εδώ, όπως προανέφερα, είναι οι τοπικοί ήρωες και η σχέση τους με τις αγορές στις οποίες προέρχονται.Θα έλεγα ότι αν εστιάσουμε στο κομμάτι τηλεθέασης, η διαφορά ώρας παίζει ρόλο για μια μερίδα φιλάθλων. Είναι σημαντικό όμως να αναγνωρίσουμε ότι ενώ η τηλεόραση σαφώς και αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα χάρη στα οποία το περιεχόμενό μας φτάνει στους φιλάθλους, δεν είναι το μόνο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει εκτόξευση του αριθμού των φιλάθλων που καταναλώνουν το περιεχόμενό μας και σε άλλες πλατφόρμες, είτε αυτές αφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στη συνδρομητική μας υπηρεσία NBA League Pass.Από πλευράς μας, είναι στρατηγική προτεραιότητα να επενδύσουμε σημαντικά σε αυτή την απευθείας σχέση με τους φιλάθλους, διασφαλίζοντας ότι πολλοί διαφορετικοί τύποι περιεχομένου (clips, highlights, condensed games) θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες και συσκευές, ώστε να ικανοποιήσουμε τις προτιμήσεις ανεξαρτήτου αγορών και ζωνών ώρας. Επίσης σχεδιάζουμε να λανσάρουμε νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα διευρύνουν τη σχέση αυτή πέρα από το κομμάτι του περιεχομένου και των ζωντανών μεταδόσεων αγώνων.Αν κάτι έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ είναι το πόσο πολύ πιο διεθνές έχει γίνει ως brand -τόσο σε επίπεδο των πρωταγωνιστών όσο και σε σημασία- σε πολλές άλλες αγορές πέραν των ΗΠΑ και του Καναδά. Από πλευράς μου, πιστεύω πως το ΝΒΑ θα επενδύσει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της τάσης αυτής, κάτι το οποίο προσδοκώ ότι θα βοηθήσει σημαντικά και όλο το οικοσύστημα του μπάσκετ.Ο Γιώργος Αϊβάζογλου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και είναι τελειόφοιτος τουμε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Επιχειρηματικές και Οικονομικές Δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διετέλεσε αντιπρόεδρος Marketing και Analytics για το Eurosport, όπου ηγήθηκε όλων των προσπαθειών της εταιρείας για την απόκτηση νέων συνδρομητών και τη διατήρηση των υπολοίπων σε γραμμικές και ψηφιακές πλατφόρμες σε διεθνές επίπεδο. Πριν από το Eurosport, ήταν διευθυντής Μάρκετινγκ στο ezbob, μια κορυφαία fintech start-up με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και κατείχε επίσης ηγετικούς ρόλους στη Sky και την T-Mobile International.Τον Ιανουάριο του 2020 διορίστηκε στο Council of Trustees of Sense, μια φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα τοπου προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που έχουν γεννηθεί με σοβαρά προβλήματα όρασης.