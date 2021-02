Στέφανος Τσιτσιπάς: Το παιχνίδι της ζωής του μέχρι το επόμενο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη THE COACH (@patrickmouratoglou)

Mené deux sets à zéro, Stefanos Tsitsipas élimine Rafael Nadal et file en demi-finale de l'Open d'Australie : https://t.co/NiiKKeSdln #AusOpen pic.twitter.com/8gXN54IXRD — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 17, 2021

Nadal se despide de Australia víctima de la gran remontada de Tsitsipas https://t.co/pUCiLDMdQx — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) February 17, 2021

📸 Así fue la batalla sin tregua entre Nadal y Tsitsipas ➡️ https://t.co/xnqlQelEty pic.twitter.com/XoeIfuhFDO — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) February 17, 2021

He's done it. Stefanos Tsitsipas is into the #AusOpen semi-finals after 5️⃣ sets and 4️⃣ hours on court.



What just happened?! 🤯



Nadal 6-3 6-2 6-7 (4-7) 4-6 5-7 Tsitsipas#bbctennis — BBC Sport (@BBCSport) February 17, 2021

Stefanos Tsitsipas rallied after losing the first two sets to deny Rafael Nadal of his bid for a record 21st Grand Slam title. https://t.co/4wN3fw2Vf9 — USA TODAY Sports (@usatodaysports) February 17, 2021

𝐖𝐇𝐀𝐓. 𝐀. 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐁𝐀𝐂𝐊.



Stefanos Tsitsipas battles back to beat Rafa Nadal and book his place in the #AusOpen semi-final 💪 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 17, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

συνεχίζει να γράφει με χρυσά γράμματα την ιστορία του ελληνικού τένις. Την Τετάρτη το πρωί ο 22χρονος είδε τους κόπους του να επιβραβεύονται για ακόμα μια φορά κάνοντας περήφανους τους δικούς του, αλλά και όσους πιστεύουν σε αυτόν, ακόμα και όταν κάποιοι προσπαθούν να τον ρίξουν στην «πυρά» για ένα σχόλιο του ή για ένα πάρτι στο Ντουμπάι.Ο Στέφανος χθες το πρωί κατάφερε, να πετάξει εκτόςτον 34χρονο θρύλο του αθλήματος,. Το Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης. Τον τενίστα που έχει πανηγυρίσει 20 Grand Slam μεταξύ των οποίων και το Αυστραλιανό Οπεν το 2009. Και το κατάφερε με επική ανατροπή, καθώς απο το 2-0 το γύρισε σε 3-2 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης εκεί όπου θα χρειαστεί να ξεπεράσει ακόμα εναστον δρόμο προς τον τελικό.Την Παρασκευή στις 10:30 (Eurosport) θα ξεκινήσει στη Rod Laver Arena ο 2ος ημιτελικός ανάμεσα στονκαι στονΟ κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο και θα παλέψει για μια θέση στον τελικό ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 10:30.Οι δυο τους δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις και δεν το κρύβουν!Ο Ρώσος που "τρέχει" ένα σερί 19-0 νίκες και 11-0 κόντρα σε top-10 είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και ίσως νέο Νο2, εάν κατακτήσει τον τίτλο και ο Έλληνας εάν πάει τελικό θα είναι στο Νο5.Με τον Μεντβέντεφ ο Τσιτσιπάς δεν έχει καθόλου καλή παράδοση. Έχουν παίξει 6 φορές και έχει 5 ήττες. Η μοναδική νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν το 2019 στο Λονδίνο στον όμιλο του ATP Finals το οποίο και κατέκτησε μετά από λίγες ημέρες.Από την άλλη ο Ρώσος μετρούσε 5-0 νίκες. Σε Grand Slam έχουν παίξει μια φορά στο US Open 2018 και ο Ντανίλ είχε επικρατήσει με 3-1 σετ. Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έχει κατακτήσει τα 3 τελευταία τουρνουά που συμμετείχε. Το Paris Masters, το ATP Finals και το ATP Cup και έχει να ηττηθεί από τις 30/10/2020 στη Βιέννη.Θυμίζουμε στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν σήμερα (10:30) ομε τονΜέχρι χθες(Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης) μετρούσε μόλις μία νίκη εις βάρος του Ράφα Ναδάλ... Ο αριστερόχειρας Ισπανός είχε κερδίσει τις έξι υπόλοιπες αναμετρήσεις τους κι ανάμεσα τους και αυτήν του 2019 όταν και πάλι οι δρόμοι τους είχαν διασταυρωθεί στα προημιτελικά του τουρνουά της Μελβούρνης. Τότε ο Ναδάλ είχε επικρατήσει με 3-0, αλλά σήμερα ο Στέφανος πήρε τη ρεβάνς.Και το έκανε με τον πλέον απίθανο τρόπο καθώς αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο χάνοντας με σχετική ευκολία τα δύο πρώτα σετ, όχι μόνο δεν πέταξε λευκή πετσέτα, αλλά δείχνοντας απίστευτη ωριμότητα, επανήλθε και σιγά, σιγά απέκτησε αυτός το πάνω χέρι στην αναμέτρηση για να φτάσει τελικά στην απίστευτη ανατροπή και στην πρόκριση.Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας του Τσιτσιπά να σημειώσουμε ότι είναι μόλις ο τρίτος τενίστας που καταφέρνει να κερδίσειενώ βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ και μόλις ο δεύτερος που το καταφέρνει σε τουρνουά Grand Slam! (Τα μοναδικά συναισθήματα που βιώνει μετά από τον αποκλεισμό τουμε επική ανατροπή (3-2) στον προημιτελικό τουμοιράστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς.Ο Έλληνας τενίστας τόνισε πως ζει όσα είχε ονειρευτεί ενώ στάθηκε στον ιδιαίτερο αντίπαλο του αλλά και στον Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος δεν παίζει πια βαρετό τένις!Αφού μίλησε για την ατμόσφαιρα στην Rod Laver Arena εκεί όπου είχε φτάσει στους "4" και το 2019 στάθηκε στις στιγμές που έζησε την Τετάρτη στο κορτ: Στιγμές σαν κι αυτές δεν έχουν συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν στην καριέρα μου, και το γεγονός πως ήμουν σε θέση να γυρίσω με αυτόν τον τρόπο και να παλέψω απέναντι σε έναν κορυφαίο αθλητή, που εμπνέει σεβασμό, όπως ο Ράφα, ήταν κάτι ακόμη πιο ιδιαίτερο. Κάτι που δεν είχα ξανανιώσει στο παρελθόν.Ήταν η πρώτη μου φορά. Από μόνο του το γεγονός πως περπάτησα προς την ομάδα μου και τους αγκάλιασα, για να μοιραστώ αυτές τις μικρές στιγμές εκτίμησης και αλληλεγγύης, ήταν επικό. Είναι όλα όσα ονειρευόμουν, κι είμαι χαρούμενος εδώ που είμαι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν σκεφτόμουν πολύ εκείνη την ώρα. Τίποτα δεν περνούσε από το κεφάλι μου. Ήμουν σε τόσο έντονη -πώς να το πω;- Νιρβάνα εκείνη την στιγμή. Απλά αυτό. Έπαιζα, δεν σκεφτόμουν. Εντάξει, σκεφτόμουν κάποια πράγματα, αλλά είχα κυρίως την προσοχή μου σε κάθε σερβίς και κάθε χτύπημα».Με τον επόμενο του τον Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, είναι στο 1-5 στις νίκες ενώ είχε χαρακτηρίσει το τένις του βαρετό. Τι είπε ο Στέφανος για τον Ρώσο;«Μπορώ να σου εγγυηθώ πως έπαιξα πολύ τένις σήμερα, αυτό είναι δεδομένο. Οπότε μπορώ να το δω ως μια ευκαιρία ότι μπόρεσα να νιώσω το γήπεδο περισσότερο και να καταλάβω το περιβάλλον στο οποίο είμαι. Μπορεί να το δει κανείς ως θετικό αυτό.Από την άλλη, καταλαβαίνεις. Μπορεί να βρέθηκα για περισσότερη ώρα στο γήπεδο, να έβαλα το κορμί μου σε περισσότερη πίεση και να έπρεπε να ολοκληρώσω κάποιες δύσκολες αποστολές, αλλά γενικά νιώθω πολύ καλά. Δεν νιώθω εντελώς εξαντλημένος. Νομίζω ότι βάσει εμπειρίας, έχω συνειδητοποιήσει πώς να διατηρώ την ενέργειά μου, όταν πρέπει να δουλέψω σκληρά σε έναν αγώνα.Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα είναι μια πολύ απαιτητική αποστολή. Τον αντιμετώπισα πέρσι στο Λονδίνο. Ήταν ένα καλό παιχνίδι από την πλευρά μου. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παίζει καλά, παίζει απλά, αλλά και με ακρίβεια. Μπορεί στο παρελθόν να είπα ότι παίζει βαρετά, δεν είναι έτσι όμως. Απλά παίζει πολύ έξυπνα και σε ξεπερνάει με αυτό. Πρέπει να τον προσέξω πάρα πολύ και να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες που θα μου παρουσιαστούν για να του ασκήσω πίεση. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.Σκασμένος" για τον αποκλεισμό του από τονήταν ο Ράφα Ναδάλ στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά από τον σπουδαίο προημιτελικό. Ο Ισπανός που έσβησε 2 ματς πόιντ δεν τα κατάφερε στο 3ο και ηττήθηκε για 6η φορά σε προημιτελικό στηΜίλησε για τον αντίπαλο του, για την δική του πορεία, για την διαχείριση στο φινάλε και έδωσε... ατάκες.Ο Ράφα Ναδάλ είπε για το φινάλε του αγώνα: «Δεν ήμουν άτυχος, ήταν λίγο απ' όλα. Έχασα κάποιες μπάλες στο tie-break που δεν έπρεπε να χάσω αν ήθελα να κερδίσω. Αυτό είναι όλο. Πιστεύω πως ο Στέφανος έπαιξε εκπληκτικά στο 4ο και στο 5ο σετ. Ήμουν εκεί, είχα μόνο 2 κακά games. Απλά μπράβο του», είπε και ανέλυσε και το παιχνίδι: «Έπαιξε καλύτερα από εμένα στις πιο κρίσιμες στιγμές.Γενικά ήταν ισορροπημένο ματς. Προσπάθησα για το καλύτερο μου κάθε στιγμή του αγώνα. Είχα τη σωστή συμπεριφορά. Δεν παραπονιέμαι για καμία στιγμή, ούτε για τις πιο δύσκολες. Απλά προσπάθησα να μείνω θετικός σε όλο το ματς και να παλέψω.Και δεν ήταν αρκετό. Κάποιες φορές δεν είναι αρκετό και σήμερα ήταν μια απ' αυτές. Αυτό είναι όλο. Ακόμα μια ιστορία στην τενιστική μου καριέρα. Ακόμα ένας αγώνας που χάνω εδώ ενώ είχα το προβάδισμα. Την αποδέχομαι και συνεχίζω. Έτσι είναι η ζωή».Ο Ράφα Ναδάλ σημείωσε πως ο αντίπαλος του ήταν πολύ καλός για 3 σετ: «Έπαιζα με έναν από τους καλύτερους στόν κόσμο, οπότε πάντα περιμένεις το καλύτερο από έναν τέτοιο αντίπαλο και είσαι έτοιμος για όλα. Το επίπεδό του άλλαξε πολύ σε εκείνο το σημείο. Από το 3ο σετ ξεκίνησε να παίζει καλύτερα. Στο 4ο και στο 5ο το επίπεδό του ήταν πάρα πολύ υψηλό. Όπως είπα πριν έκανα λίγα λάθη, θα γυρίσω σπίτι και θα προπονηθώ για να βελτιωθώ.Οι συνθήκες ήταν πολύ καλές πριν έρθω εδώ. Μετά είχα την ατυχία με την πλάτη μου, για 20 μέρες περίπου, αλλά μετά το ξεπέρασα και έπαιξα πολύ καλό τένις. Δεν ήταν όμως αρκετό. Ήμουν κοντά, έτσι είναι το τένις. Θα προσπαθήσω να είμαι καλύτερος την επόμενη φορά, σήμερα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τον συγχαρώ».Στις αγκαλιές των δικών του ανθρώπων χάθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την επική πρόκριση στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Open με 3-2 απέναντι στον μεγάλο«Είσαι μεγάλος παίκτης το ήξερα, το αισθανόμουν, είσαι απίστευτος», είπε ο αδερφός του, Πέτρος, που τον αγκάλιασε πρώτος.Ακολούθησαν ο γυμναστής του, Φρεντ Λεφέμπρβ και ο φυσιοθεραπευτής του, Ζερόμ Μπιανσί, ενώ τελευταίος ήταν ο πατέρας του και ο προπονητής του, Απόστολος.Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο, ο άνθρωπος στην ακαδημία του οποίου αναδείχθηκε ο Τσιτσιπάς.Όπως ήταν φυσικό, ο τρόπος με τον οποίο ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ από το 0-2 και με αντεπίθεση διαρκείας, να κατακτήσει το εισιτήριο ημιτελικά του Australian Open, απέναντι στον Ράφα Ναδάλ, έγινε πρώτο θέμα στα κορυφαία ΜΜΕ του πλανήτη. Συγκεκριμένα, η ATP χαρακτηρίζει ως θαύμα αυτό που έγινε στη Μελβούρνη, ενώ η AS να κάνει λόγο για ιστορικό θρίαμβο.Επιπλέον, η Equipe, η Gazzetta dello Sport, η AS, η Marca και η Mundo Deportivo μιλούν με εγκιωμιαστικά λόγια για τη θριαμβευτική πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά.Διαβάστε πώς υποδέχθηκαν ανά τον πλανήτη τη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη-πρόκριση:«Ένα θαύμα στη Μελβούρνη»«Μνημειώδης ο Τσιτσιπάς»«Αποχαιρετά την Αυστραλία ο Ναδάλ όντας θύμα της μεγάλης επιστροφής του Τσιτσιπά».«Ιστορικός θρίαμβος του Τσιτσιπά», γράφει η, με τηννα συμπληρώνει: «Δεν γινόταν. Ο Ναδάλ έπεσε, ενώ ήταν δύο σετ μπροστά».Από την μεριά της η καταλανικήαναφέρει: «Ο Ναδάλ έπεσε, ύστερα από μία επική ανατροπή του Τσιτσιπά».Έκπληκτο τομε την σαρωτική εμφάνιση του Στέφανου:Kαι το... υποκλίθηκε στον Έλληνα πρωταθλητή:Εντυπωσιακή ανατροπή του Τσιτσιπάς, απέκλεισε τον Ναδάλ στο 5ο σετ«Τι επιστροφή»