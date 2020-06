Στο… τραπέζι την Τετάρτη η πρόταση για κόσμο στα γήπεδα της Super League 1

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πέφτει στο… τραπέζι η πρόταση του ΟΦΗ για παρουσία του κόσμου στα γήπεδα της Super League.O σύλλογος της Κρήτης είχε προτείνει (δια στόματος) σε τηλεδιάσκεψη της Λίγκας να υπάρχει κόσμος 20% τόσο στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της τρέχουσας σεζόν, αλλά και στην επόμενη. Έπειτα από ψηφοφορία αποφασίστηκε να κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση στην κυβέρνηση.Όπως έγινε γνωστό σήμερα, την Τετάρτη στις 12 θα υπάρξει συνάντηση του, με τον πρόεδρο της Λίγκας,αλλά με τον αντιπρόεδρο του ΟΦΗ, Ηλία Πουρσανίδη.Σκοπός της θα είναι να γίνει ανάλυση της πρότασης, που κατατέθηκε από την ομάδα του Ηρακλείου. Μετά από τη συνάντηση αυτή αναμένεται η κυβέρνηση να πάρει την απόφαση για το αν θα ανάψει ή όχι «πράσινο φως» για παρουσία του κόσμου στα γήπεδα.Συνάντηση με τον πρόεδρο της Super League 1, Μηνά Λυσάνδρου και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλία Πουρσανίδη, θα έχει αύριο Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης. Οι ποδοσφαιρικοί εκπρόσωποι αιτήθηκαν της συνάντησης, βάσει της πρότασης της Λίγκας για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές και τις αθλητικές αρχές του ενδεχομένου παρουσίας ποσοστού φιλάθλων στα γήπεδα, στην εξέλιξη της διεξαγωγής των play off και play out του πρωταθλήματος.Επιπλέον, στις 12:30 είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη των ιατρών των ΠΑΕ της SL1 με την υγειονομική επιστημονική επιτροπή της ΓΓΑ εν όψει της έναρξης των αγώνων το σαββατοκύριακο.