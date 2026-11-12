Συνάντηση Τασούλα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο στο Προεδρικό Μέγαρο, στο επίκεντρο διεθνή και εσωτερικά ζητήματα

Τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, πρώην υπουργό Εξωτερικών και πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο , υποδέχθηκε την Πέμπτη (12/11) στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κατά τη συνάντηση που διήρκεσε μιάμιση ώρα, οι δύο άνδρες συζήτησαν για τρέχοντα θέματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής.

Η συζήτηση περιλάμβανε και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI). Πέραν των συζητήσεων για το πώς διαμορφώνεται το διεθνές και το ευρωπαϊκό σκηνικό, ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε τη γνωστή θέση του περί της αναγκαιότητας προόδου στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

Σε κάποιο σημείο της συνάντησης η συζήτηση έφτασε στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα τέλη Οκτωβρίου ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Ευόσμου. Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι γνωρίζει καλά την δυτική Θεσσαλονίκη γιατί εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε. Οι κκ. Τασούλας και Βενιζέλος σχολίασαν ότι στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης δεν παρατηρείται δημογραφικό πρόβλημα, αλλά αντίθετα έχουμε μεγαλύτερους αριθμούς νέων ανθρώπων και παιδιών.

Πέραν των άλλων, οι κ.κ. Τασούλας και Βενιζέλος θυμήθηκαν ότι ο κ. Τασούλας ήταν ο βασικός ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Βενιζέλου με τίτλο «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και ιστορίας» στα Ιωάννινα στις 13 Ιανουαρίου 2019.