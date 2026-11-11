«Καρότο και μαστίγιο» από την κυβέρνηση για το ΠΑΣΟΚ: Τα μηνύματα Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία και τον εκλογικό πήχη

Από το συνέδριο του travel.gr και του Πρώτου ΘΕΜΑτος ο πρωθυπουργός περιέγραψε την αυτοδυναμία της ΝΔ ως τη μόνη ρεαλιστική πολιτική πρόταση που αυτή την ώρα αποτελεί επιλογή διακυβέρνησης