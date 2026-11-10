Κυβερνητικές πηγές σε Ανδρουλάκη για το καλώδιο: Να ενημερώνεται για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός, πριν θέσει ερωτήματα στη Βουλή
Κυβερνητικές πηγές σε Ανδρουλάκη για το καλώδιο: Να ενημερώνεται για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός, πριν θέσει ερωτήματα στη Βουλή
Απάντηση στις αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση – Τι είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο «Greece Talks»
Σκληρή απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη δίνουν κυβερνητικές πηγές για την παρέμβασή του στη Βουλή σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου. Κατηγορούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έθεσε ερωτήματα στα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη απαντήσει, λίγες ώρες νωρίτερα, στο συνέδριο Greece Talks, που διοργανώνουν το «Πρώτο Θέμα» και το Travel.gr, ενώ επαναφέρουν και την αιχμή του πρωθυπουργού για τις διαρροές από τις κεκλεισμένων των θυρών ενημερώσεις της Βουλής.
«Την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης.
Η κυβερνητική αντίδραση ήρθε μετά την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, αργά το μεσημέρι της Τρίτης, με τις ίδιες πηγές να υπενθυμίζουν ότι ο πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρίσει πως η ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο ούτε συνιστά αίτημα αδειοδότησης.
«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση», είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον Αντώνη Σρόιτερ.
«Πώς πρέπει να αισθάνεται ο Υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;», είχε διερωτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κλείνοντας, οι κυβερνητικές πηγές καλούν τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκρατήσει την επισήμανση του πρωθυπουργού ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως εδώ πρόκειται για εθνικά ζητήματα.
«Και στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων», καταλήγουν.
Ακολούθως θέτει δύο ερωτήματα: «Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας έγινε στο όνομα μας; Εγκρίθηκε το περιεχόμενο της;»
«Και κάτι τελευταίο: Όχι υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ. Αν σήμερα σε κάποιον είχε υποχρέωση το Μαξίμου να κουνήσει το δάχτυλο, είναι στον Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο που ανενδοίαστα καλούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απευθυνθεί στον Ερντογάν!» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.
«Την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης.
Η κυβερνητική αντίδραση ήρθε μετά την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, αργά το μεσημέρι της Τρίτης, με τις ίδιες πηγές να υπενθυμίζουν ότι ο πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρίσει πως η ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο ούτε συνιστά αίτημα αδειοδότησης.
«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση», είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον Αντώνη Σρόιτερ.
Η αιχμή για τις διαρροέςΗ αντιπαράθεση επεκτείνεται και στην ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων για τα εθνικά θέματα. Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ενημέρωση της Βουλής, η οποία πραγματοποιήθηκε και πρόσφατα, παραπέμποντας στην αιχμηρή αποστροφή του πρωθυπουργού για τη διαρροή διαστρεβλωμένων πληροφοριών από συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών.
«Πώς πρέπει να αισθάνεται ο Υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;», είχε διερωτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κλείνοντας, οι κυβερνητικές πηγές καλούν τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκρατήσει την επισήμανση του πρωθυπουργού ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως εδώ πρόκειται για εθνικά ζητήματα.
«Και στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων», καταλήγουν.
Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές«Αν ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει επαρκείς απαντήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα έθετε τα ερωτήματα στη Βουλή, εκεί απ' όπου ο Πρωθυπουργός είναι εσχάτως μόνιμα απών και κρυπτόμενος», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές.
Ακολούθως θέτει δύο ερωτήματα: «Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας έγινε στο όνομα μας; Εγκρίθηκε το περιεχόμενο της;»
«Και κάτι τελευταίο: Όχι υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ. Αν σήμερα σε κάποιον είχε υποχρέωση το Μαξίμου να κουνήσει το δάχτυλο, είναι στον Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο που ανενδοίαστα καλούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απευθυνθεί στον Ερντογάν!» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.
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