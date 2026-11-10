Μητσοτάκης στο Greece Talks: Mόνη ρεαλιστική επιλογή η αυτοδυναμία ΝΔ, στο ΠΑΣΟΚ η ευθύνη συνεργασίας, αποκλείονται κόμματα δεξιά μας, απέτυχε το rebranding Τσίπρα

Τα πολιτικά μηνύματα του πρωθυπουργού από το μεγάλο συνέδριο του travel.gr - Μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος από τα κόμματα στα δεξιά μας - Την ευθύνη δεν θα την έχω εγώ αλλά ο Ανδρουλάκης στο ενδεχόμενο αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης