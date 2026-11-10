Μητσοτάκης στο Greece Talks: Mόνη ρεαλιστική επιλογή η αυτοδυναμία ΝΔ, στο ΠΑΣΟΚ η ευθύνη συνεργασίας, αποκλείονται κόμματα δεξιά μας, απέτυχε το rebranding Τσίπρα
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Mόνη ρεαλιστική επιλογή η αυτοδυναμία ΝΔ, στο ΠΑΣΟΚ η ευθύνη συνεργασίας, αποκλείονται κόμματα δεξιά μας, απέτυχε το rebranding Τσίπρα
Τα πολιτικά μηνύματα του πρωθυπουργού από το μεγάλο συνέδριο του travel.gr - Μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος από τα κόμματα στα δεξιά μας - Την ευθύνη δεν θα την έχω εγώ αλλά ο Ανδρουλάκης στο ενδεχόμενο αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης
Ξεκάθαρα μηνύματα σε όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το μεγάλο συνέδριο Greece Talks του travel.gr, με τη συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Σρόιτερ: Το βασικό επιχείρημα στην πορεία διεκδίκησης της αυτοδυναμίας από τη ΝΔ είχε να κάνει με την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας - με δεδομένο ότι το κυβερνών κόμμα είναι δημσκοπικά στην πρώτη θέση και με μεγάλη παράσταση νίκης εδώ και 10 χρόνια και επομένως θα είναι ο βασικός εταίρος - καθώς το ΠΑΣΟΚ έχει αρνηθεί εκ των προτέρων κάθε συνεργασία με τη ΝΔ. «Είμαστε το μόνο κόμμα με το οποίο το ΠΑΣΟΚ αποκλείει την κυβερνητική συνεργασία και μάλιστα με απόφαση συνεδρίου, κάτι που δεν έκανε ούτε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε για το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου», είπε ο πρωθυπουργός.
«Ακολουθώντας λοιπόν αυτό τον συλλογισμό, η ευθύνη πλέον περνάει αλλού, όχι σε μένα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης προδιαγράφοντας την πολιτική πίεση που θα ασκηθεί στο ΠΑΣΟΚ μετά τις πρώτες κάλπες, σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία για το κυβερνών κόμμα.
Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν σκέπτεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με κανένα από τα κόμματα δεξιά της ΝΔ - μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μάλιστα ότι αναφέρεται και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής «αλλά και σε ζητήματα ύφους και στο πώς αντιλαμβανόμαστε την άσκηση της εξουσίας».
Ακόμη πιο κατηγορηματικός ήταν ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει έστω και θεωρητικό ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα: «Αυτή αποκλείεται, όπως λέμε και για την υφαλοκρηπίδα» απάντησε, προτού ασκήσει κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται.
«Ο κύριος Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Τα ίδια έλεγε και το 2023, βέβαια», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να επενδύει στην πόλωση και στην όξυνση. Μάλιστα, σχολίασε ότι οι ίδιες τοποθετήσεις είχαν παλαιότερα «μια φρεσκάδα», ενώ πλέον του φαίνονται «λίγο παρωχημένες».
Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τους ισχυρισμούς περί χρηματισμού, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχουν τεθεί «πολύ εύλογα ερωτήματα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνησή του δεν επιθυμεί την ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Στο ερώτημα για τις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικό ζήτημα για το ποιο κόμμα προηγείται, καθώς τα κόμματα που ακολουθούν καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία. Σημείωσε δε, ότι αυτή δεν είναι μια κακή πολιτική αφετηρία για ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση επί επτά χρόνια.
Σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική του παρουσία όταν θα πάψει να είναι πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων πρώην ενοίκων του Μεγάρου Μαξίμου , δηλώνοντας καθαρά ότι τότε θα τερματίσει και την κοινοβουλευτική του διαδρομή.
«Ακολουθώντας λοιπόν αυτό τον συλλογισμό, η ευθύνη πλέον περνάει αλλού, όχι σε μένα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης προδιαγράφοντας την πολιτική πίεση που θα ασκηθεί στο ΠΑΣΟΚ μετά τις πρώτες κάλπες, σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία για το κυβερνών κόμμα.
Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν σκέπτεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με κανένα από τα κόμματα δεξιά της ΝΔ - μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μάλιστα ότι αναφέρεται και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής «αλλά και σε ζητήματα ύφους και στο πώς αντιλαμβανόμαστε την άσκηση της εξουσίας».
Ακόμη πιο κατηγορηματικός ήταν ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει έστω και θεωρητικό ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα: «Αυτή αποκλείεται, όπως λέμε και για την υφαλοκρηπίδα» απάντησε, προτού ασκήσει κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται.
«Ο κύριος Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Τα ίδια έλεγε και το 2023, βέβαια», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να επενδύει στην πόλωση και στην όξυνση. Μάλιστα, σχολίασε ότι οι ίδιες τοποθετήσεις είχαν παλαιότερα «μια φρεσκάδα», ενώ πλέον του φαίνονται «λίγο παρωχημένες».
Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τους ισχυρισμούς περί χρηματισμού, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχουν τεθεί «πολύ εύλογα ερωτήματα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνησή του δεν επιθυμεί την ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Στο ερώτημα για τις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικό ζήτημα για το ποιο κόμμα προηγείται, καθώς τα κόμματα που ακολουθούν καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία. Σημείωσε δε, ότι αυτή δεν είναι μια κακή πολιτική αφετηρία για ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση επί επτά χρόνια.
Σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική του παρουσία όταν θα πάψει να είναι πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων πρώην ενοίκων του Μεγάρου Μαξίμου , δηλώνοντας καθαρά ότι τότε θα τερματίσει και την κοινοβουλευτική του διαδρομή.
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