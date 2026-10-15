Στα χαρακώματα η Δούρου με τους βουλευτές που πάνε ΕΛΑΣ: Το σποτ, τα προικιά και η απάντηση Γεροβασίλη για «τα ορφανά του Κασσελάκη»
Στα χαρακώματα η Δούρου με τους βουλευτές που πάνε ΕΛΑΣ: Το σποτ, τα προικιά και η απάντηση Γεροβασίλη για «τα ορφανά του Κασσελάκη»
Τι δείχνει η εκλογή της Θεανώς Φωτίου ως κοινοβουλευτικής εκπροσώπου της ομάδας των ανεξάρτητων
Χωρίς ιδιαίτερη ανταπόκριση από πλευράς των ανεξάρτητων βουλευτών εξελίσσονται οι πρώτες ώρες μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου από πλευράς της Κουμουνδούρου, με το οποίο η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ζητά πίσω τις βουλευτικές έδρες όσων έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και φαίνεται να οδεύουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
Ανεβάζοντας, μάλιστα, τους τόνους η Κουμουνδούρου δημοσίευσε χθες ένα τηλεοπτικό σποτ με δηλώσεις των ανεξάρτητων βουλευτών, προκειμένου να απονομιμοποιήσει τη διατήρηση της βουλευτικής έδρας, ενώ για «προικιό» έκανε λόγο χθες η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ρένα Δούρου.
Μιλώντας στο Newsit.gr, «μια σειρά στελεχών μας, που τα τίμησαν οι ψηφοφόροι μας, αγωνιστές και αγωνίστριες στις άκριες της χώρας, έχουν κατακρατήσει την έδρα λες και είναι προικιό, λες και την έφεραν από το σπίτι τους, λες και ήταν του μπαμπά τους. Θέλω να σας πω ότι ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και δευτερευόντως ως Πρόεδρος της ΚΟ, αυτό είναι κάτι που με θλίβει, διότι με τη στάση τους αυτήν, ταΐζουν αυτό το αντιδημοκρατικό, αντιπολιτικό και, σε τελευταία ανάλυση, βαθιά επικίνδυνο για την καθημερινότητά μας. Αυτό το 'όλοι ίδιοι είστε», τόνισε η Ρένα Δούρου, Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής Δυτικής Αθήνας.
«Εγώ έχω μάθει από τον Μανώλη Γλέζο ότι το να είσαι μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου ή να μετέχεις στα όργανα ενός αριστερού κόμματος είναι ευθύνη» κατέληξε η κυρία Δούρου, ενώ το γάντι σήκωσε η ανεξάρτητη βουλευτής, Όλγα Γεροβασίλη. «Ναι, μόνο που δεν υπάρχει πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα παιδιά του Κασσελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», σχολίασε στην «ΕφΣυν» η κυρία Γεροβασίλη, ενώ κανείς εκ των 13 ανεξάρτητων βουλευτών με καταβολές από την Κουμουνδούρου δεν μετέβαλε την στάση του μετά τη λήξη του τελεσιγράφου.
Πάντως, το κλίμα έχουν δυναμιτίσει μεταξύ των δύο πλευρών και διάφορα άγνωστα επεισόδια που έχουν προηγηθεί, όπως αυτό της εκλογής της Θεανούς Φωτίου σε θέση εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διάσκεψη των Πρόεδρων της Βουλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Φωτίου εξελέγη όμως με 19 ψήφους έναντι του Κώστα Μπάρκα με 15 και του Παύλου Σαράκη με 12 αντίστοιχα. Το γεγονός, ωστόσο, ότι δεν υπήρξε ενιαία έκφραση στην ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών στο πρόσωπο της κ. Φωτίου δεν θεωρείται ασύνδετο με την πιθανότητα μια μεγάλη δεξαμενή ανεξάρτητων βουλευτών να οδεύσει άμεσα προς την ΕΛ.Α.Σ, αφού φαίνεται να έχει ενοποιηθεί κοινοβουλευτικά, εμφανίζοντας κοινή γραμμή απέναντι στην ψηφοφορία και διαφορετικό υποψήφιο σε ρόλο επικεφαλής, σε επίπεδο Βουλής.
Ανεβάζοντας, μάλιστα, τους τόνους η Κουμουνδούρου δημοσίευσε χθες ένα τηλεοπτικό σποτ με δηλώσεις των ανεξάρτητων βουλευτών, προκειμένου να απονομιμοποιήσει τη διατήρηση της βουλευτικής έδρας, ενώ για «προικιό» έκανε λόγο χθες η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ρένα Δούρου.
Μιλώντας στο Newsit.gr, «μια σειρά στελεχών μας, που τα τίμησαν οι ψηφοφόροι μας, αγωνιστές και αγωνίστριες στις άκριες της χώρας, έχουν κατακρατήσει την έδρα λες και είναι προικιό, λες και την έφεραν από το σπίτι τους, λες και ήταν του μπαμπά τους. Θέλω να σας πω ότι ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και δευτερευόντως ως Πρόεδρος της ΚΟ, αυτό είναι κάτι που με θλίβει, διότι με τη στάση τους αυτήν, ταΐζουν αυτό το αντιδημοκρατικό, αντιπολιτικό και, σε τελευταία ανάλυση, βαθιά επικίνδυνο για την καθημερινότητά μας. Αυτό το 'όλοι ίδιοι είστε», τόνισε η Ρένα Δούρου, Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής Δυτικής Αθήνας.
«Εγώ έχω μάθει από τον Μανώλη Γλέζο ότι το να είσαι μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου ή να μετέχεις στα όργανα ενός αριστερού κόμματος είναι ευθύνη» κατέληξε η κυρία Δούρου, ενώ το γάντι σήκωσε η ανεξάρτητη βουλευτής, Όλγα Γεροβασίλη. «Ναι, μόνο που δεν υπάρχει πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα παιδιά του Κασσελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», σχολίασε στην «ΕφΣυν» η κυρία Γεροβασίλη, ενώ κανείς εκ των 13 ανεξάρτητων βουλευτών με καταβολές από την Κουμουνδούρου δεν μετέβαλε την στάση του μετά τη λήξη του τελεσιγράφου.
Πάντως, το κλίμα έχουν δυναμιτίσει μεταξύ των δύο πλευρών και διάφορα άγνωστα επεισόδια που έχουν προηγηθεί, όπως αυτό της εκλογής της Θεανούς Φωτίου σε θέση εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διάσκεψη των Πρόεδρων της Βουλής.
Η κάλπη και η Θεανώ Φωτίου
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Φωτίου εξελέγη όμως με 19 ψήφους έναντι του Κώστα Μπάρκα με 15 και του Παύλου Σαράκη με 12 αντίστοιχα. Το γεγονός, ωστόσο, ότι δεν υπήρξε ενιαία έκφραση στην ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών στο πρόσωπο της κ. Φωτίου δεν θεωρείται ασύνδετο με την πιθανότητα μια μεγάλη δεξαμενή ανεξάρτητων βουλευτών να οδεύσει άμεσα προς την ΕΛ.Α.Σ, αφού φαίνεται να έχει ενοποιηθεί κοινοβουλευτικά, εμφανίζοντας κοινή γραμμή απέναντι στην ψηφοφορία και διαφορετικό υποψήφιο σε ρόλο επικεφαλής, σε επίπεδο Βουλής.
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