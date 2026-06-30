Γερουλάνος: Αν τον Σεπτέμβριο παραμένει το ΠΑΣΟΚ τρίτο, θα πούμε τη γνώμη μας στα όργανα, όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα
Γερουλάνος: Αν τον Σεπτέμβριο παραμένει το ΠΑΣΟΚ τρίτο, θα πούμε τη γνώμη μας στα όργανα, όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα
«Θα σας απαντήσω όταν καταλάβω τι πρεσβεύει» είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα - Το καταστατικό ισχύει για όλους είπε ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιστροφής της Θεοδώρας Τζάκρη
O στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις εθνικές εκλογές ανέφερε ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο Action24, τονίζοντας παράλληλα ότι «όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα».
Ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να επανασυνδεθεί με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει να απέχουν από τις εκλογικές διαδικασίες.
«Στόχος μας είναι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που πλέον δεν πάνε στην κάλπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης της εκλογικής του επιρροής.
Αναφερόμενος στα σενάρια επιστροφής στελεχών που ενδέχεται να προσκρούουν σε περιορισμούς του καταστατικού, όπως η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας, ο κ. Γερουλάνος ξεκαθάρισε ότι «το καταστατικό ισχύει για όλους». Πρόσθεσε, ωστόσο, πως σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα ένταξης προσώπου με τέτοια χαρακτηριστικά, «θα ήθελα να ακούσω την ερμηνεία των οργάνων του κόμματος».
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ενός αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ότι οι σχετικές συζητήσεις θα γίνουν θεσμικά μετά τις εκλογές. «Ο καθένας θα πει την άποψή του στα όργανα τότε», ανέφερε.
Σε ό,τι αφορά τα σενάρια συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, απέφυγε να ανοίξει τη σχετική συζήτηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα σας απαντήσω όταν καταλάβω τι πρεσβεύει».
Παράλληλα, κληθείς να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί στην τρίτη θέση και να διαμορφωθεί δίλημμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα σε έναν δεύτερο εκλογικό γύρο, επισήμανε ότι «πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός», αποφεύγοντας να προκαταλάβει οποιαδήποτε στάση του κόμματος.
Ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίστηκε, τέλος, αισιόδοξος για τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι δεν τον ανησυχεί οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα όσο διαπιστώνει πως η κοινωνία αναζητά μια αξιόπιστη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
«Δεν με ανησυχεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα όσο βλέπω ότι ο κόσμος περιμένει μια προοδευτική πρόταση, η οποία θα στείλει ένα κόμμα στην κυβέρνηση. Όσο δεν βλέπω από τα άλλα κόμματα να τη διατυπώνουν, σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ακόμη τον κόσμο για να δημιουργήσει δυναμική. Αυτή τη δυναμική θέλω να τη δω στην πράξη και όσο γρηγορότερα το κάνουμε, τόσο καλύτερο θα είναι για το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε.
Ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να επανασυνδεθεί με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει να απέχουν από τις εκλογικές διαδικασίες.
«Στόχος μας είναι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που πλέον δεν πάνε στην κάλπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης της εκλογικής του επιρροής.
Αναφερόμενος στα σενάρια επιστροφής στελεχών που ενδέχεται να προσκρούουν σε περιορισμούς του καταστατικού, όπως η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας, ο κ. Γερουλάνος ξεκαθάρισε ότι «το καταστατικό ισχύει για όλους». Πρόσθεσε, ωστόσο, πως σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα ένταξης προσώπου με τέτοια χαρακτηριστικά, «θα ήθελα να ακούσω την ερμηνεία των οργάνων του κόμματος».
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ενός αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ότι οι σχετικές συζητήσεις θα γίνουν θεσμικά μετά τις εκλογές. «Ο καθένας θα πει την άποψή του στα όργανα τότε», ανέφερε.
Σε ό,τι αφορά τα σενάρια συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, απέφυγε να ανοίξει τη σχετική συζήτηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα σας απαντήσω όταν καταλάβω τι πρεσβεύει».
Παράλληλα, κληθείς να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί στην τρίτη θέση και να διαμορφωθεί δίλημμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα σε έναν δεύτερο εκλογικό γύρο, επισήμανε ότι «πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός», αποφεύγοντας να προκαταλάβει οποιαδήποτε στάση του κόμματος.
Ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίστηκε, τέλος, αισιόδοξος για τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι δεν τον ανησυχεί οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα όσο διαπιστώνει πως η κοινωνία αναζητά μια αξιόπιστη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
«Δεν με ανησυχεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα όσο βλέπω ότι ο κόσμος περιμένει μια προοδευτική πρόταση, η οποία θα στείλει ένα κόμμα στην κυβέρνηση. Όσο δεν βλέπω από τα άλλα κόμματα να τη διατυπώνουν, σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ακόμη τον κόσμο για να δημιουργήσει δυναμική. Αυτή τη δυναμική θέλω να τη δω στην πράξη και όσο γρηγορότερα το κάνουμε, τόσο καλύτερο θα είναι για το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε.
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