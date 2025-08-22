Ελλάδα και 24 ακόμη χώρες καταδικάζουν τους ισραηλινούς εποικισμούς ανατολικά της Ιερουσαλήμ - Κοινή δήλωση ζητά άμεση ανάκληση του σχεδίου

Στην κοινή δήλωση που υπογράφει και η Ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι υπουργοί Εξωτερικών καλούν επίσης το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό εποικισμού τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες «υπονομεύουν την ασφάλεια και υποδαυλίζουν τη βία»