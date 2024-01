Κασσελάκης: 29 think tanks του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινάμε! - Λάβαμε πάνω από 3.000 αιτήσεις

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Kasselakis (@skasselakis)

«Λάβαμε πάνω από 3.000 αιτήσεις βάσει μίας τομής που κάναμε στην ελληνική κοινωνία. Αντί τα κομματικά γραφεία να δίνουν θέσεις για την παραγωγή πολιτικής σε έναν στενό κύκλο, το ανοίξαμε σε όλους εσάς και ανταποκριθήκατε πραγματικά συγκινητικά.

Είστε πολλοί που θέλετε να προσφέρετε σε αυτόν τον τόπο, που θέλετε αυτή τη χώρα να έχει προοδευτική κυβέρνηση, που θέλετε να συνεισφέρετε στις λύσεις κοινής λογικής που έχει ανάγκη η Ελλάδα» υποστηρίζει ακόμη ο Στέφανος Κασσελάκης.







Τη δημιουργία 29 think tanks του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ προαναγγέλλειμε βίντεο που ανάρτησε στα social media, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή.«Θα είναι 29 θεματικές ενότητες, 29 think tank. Θα παρουσιάσουμε τα άτομα,κατηγορία ανά κατηγορία» υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και συμπληρώνει ότι έχει λάβει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τα think tank.