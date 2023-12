ΣΥΡΙΖΑ: Ασκήσεις ισορροπίας από Κασσελάκη για την σκιώδη κυβέρνηση - Μάχη παρασκηνίου για συνέδριο, καμπάνιες

Κλείσιμο

Χαρτοφυλάκια, «χρεώσεις», καμπάνιες και… think tanks βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Κουμουνδούρου την τελευταία εβδομάδα προ Χριστουγέννων, με την ηγετική ομάδα να κλείνει εσωκομματικούς λογαριασμούς, μαζί με το μάτι σε όσα στελέχη παρέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διάσπαση, αλλά δεν είχαν συντονιστεί με τον κεντρικό βηματισμό. Σε μια απόπειρα να ενταθεί η αντιπολιτευτική παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την νέα χρονιά, αλλά και να αιμοδοτηθεί με νέες ιδέες και προτάσεις, πέρα από τα σχεδόν καθημερινά δριμύ κατηγορώ που εξαπολύει προς την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ρόλο στην παραγωγή πολιτικής θα έχουν από το 2024 και τα think tanks (δεξαμενές σκέψης) , τουλάχιστον επί της αρχής.Μοιράζοντας, ωστόσο, την εσωκομματική τράπουλα λίγους μήνες πριν τιςκαι σε απόσταση αναπνοής από το Συνέδριο , ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης έχρισε επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού την Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και υπεύθυνο για το Πρόγραμμα του κόμματος τον Θανάση Θεοχαρόπουλο , εκχωρώντας δύο νευραλγικές αρμοδιότητες σε παλιά «προεδρικά» στελέχη πέραν δηλαδή των προσώπων του στενού πυρήνα των «Νεοπροεδρικών», τα οποία θα κληθούν να φέρουν εις πέρας την αποστολή της «νίκης» στις Ευρωεκλογές, όπου έχει θέσει τον πήχη ο κ. Κασσελάκης , αναλαμβάνοντας εκ των πραγμάτων και το αντίστοιχο μερίδιο ευθύνης.Σε αυτήν την προοπτική και με το κόμμα σε συνεδριακή και προεκλογική τροχιά, αν και είθισται να υπάρχουν χρεώσεις για τα μέλη τηςωστόσο, «συγκατοίκους στην ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος» ανέγνωσαν αρκετά στελέχη τουανάμεσα στις γραμμές της λίστας με την κατανομή των χαρτοφυλακίων, τη στιγμή που τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και η έλλειψη δυναμικής σε επίπεδο κορυφής βαραίνουν την εσωκομματική ατμόσφαιρα.Υπό αυτό το πρίσμα, «η Πολιτική Γραμματεία, που λειτουργεί και ως πολιτικό κέντρο, όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,, ξεκινάει άμεσα την ανάπτυξη σχεδίου σε όλους τους τομείς, μετά τις νέες χρεώσεις που ανέλαβαν τα μέλη του» ανέφερε στη χθεσινή ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου, επιθυμώντας να υπογραμμίσει την επανεκκίνηση της αντιπολιτευτικής τακτικής του κόμματος, το οποίο δεν μοιάζει να βρίσκει τον ρυθμό του, τέσσερις σχεδόν μήνες μετά την εκλογή της νέας ηγεσίας.Δοκιμάζοντας, παράλληλα, νέες τακτικές, μετά την κεντρώα στροφή, σειρά πήρε χθες το κομματικό… brainstorming. Τόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,, όσο και οι γραμματείς του κόμματος,καισυμμετείχαν χθες σε μια «υβριδική συνάντηση» μεταξύ των συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών των τμημάτων, των τομεαρχών και της συντονίστριας των Think Tanks του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,, όπου, κατά την Κουμουνδούρου, δόθηκε το έναυσμα για την σύσταση των νέων think tanks του ΣΥΡΙΖΑ. Μια μέρα μετά την εκπνοή της ημερομηνίας για την αποστολή βιογραφικών, τα οποία άγγιξαν τις 4.000 από όλο τον κόσμο, η αξιωματική αντιπολίτευση φέρεται να αναζητά προτάσεις για το πρόγραμμα, αλλά και λύσεις για τα μεγάλα πολιτικά ζητούμενα μέσα από την πρωτοπορία της επιστήμης. Την σχετική συζήτηση άνοιξε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζοντας την αντίληψη, τον σχεδιασμό των Think-tanks και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια η συντονίστριά τους, Διάνα Βουτυράκου, παρουσίασε την μέχρι τώρα πορεία στην αξιολόγηση των αιτήσεων και έθεσε τον οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα. Τέλος, ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες, καθώς και κατάθεση προτάσεων για την αρτιότερη δυνατή συνεργασία τμημάτων, τομέων και δεξαμενών σκέψης.Κατά πληροφορίες, μάλιστα, η κομματική ζύμωση γύρω από τις προσφερόμενες ιδέες ήταν τόσο ζωηρή και σε βάθος, που κατά την αποφώνησή του ο κ. Κασσελάκης φέρεται να ευχήθηκε «Καλή τύχη» στην κυρία Βουτυράκου, λόγω του μεγάλου όγκου δουλειάς που προέκυψε για το εν λόγω στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όταν η επικεφαλής του εγχειρήματος έχει να γεφυρώσει και τη χιλιομετρική, πλην της επιστημονικής και πολιτικής απόστασης, καθώς διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό. Σημειωτέον πως στην, την οποία ίδρυσε και επισήμως η Κουμουνδούρου, μετέχουν πλην της κυρίας Βουτυράκου οι:Μέχρις ότου, όμως, σχηματοποιηθεί το νέο – και προεκλογικό- αφήγημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εμπλουτισμένο και από τις δεξαμενές σκέψεις, η Κουμουνδούρου θα επιδοθεί σε πιο… παραδοσιακές συνταγές, ξεκινώντας θεματικές καμπάνιες και σε μια πιο εξωστρεφή και πολυπρόσωπη (πλην των προσωπικών βίντεο του κ. Κασσελάκη) τακτική. Συγκεκριμένα, την «» ανέλαβαν οι:, ενώ την «» οι:. Επιπλέον, στην αφετηρία τίθεται και η προετοιμασία των αναπτυξιακών συνεδρίων, τα οποία θα επιμεληθούν οι:Για τις ανάγκες της εκάστοτε καμπάνιας, πάντως, επιστρατεύτηκαν στελέχη από όλες τις «φυλές» και φράξιες των υποστηρικτών του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς μετέχουν τόσο «Νεοπροεδρικοί», όσοι και πρόσωπα της «ομάδας Παππά », αλλά και άτομα της επιρροής του Παύλου Πολάκη , προκειμένου να συντηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα οι εσωκομματικοί τόνοι που είχαν ανέβει στα ύψη προ ημερών, με φόντο τη συζήτηση περί εκλογής της νέας Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.Παρά την προσπάθεια του εβδόμου ορόφου της Κουμουνδούρου να κρατήσει σε ύφεση τη διελκυστίνδα μεταξύ των Kasselistas, την αμοιβαία καχυποψία τους αναζωπύρωσαν χθες διαρροές που έκαναν λόγω για διεξαγωγήχωρίς εκλογή Συνέδρων, όπως έχει αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή, αλλοιώνοντας τον έκτακτο χαρακτήρα του. Κατόπιν αυτών, η Κουμουνδούρου έσπευσε να διαψεύσει απολύτως κατηγορηματικά τις σχετικές διαρροές, οι οποίες, ωστόσο, είχαν ήδη προκαλέσει αναβρασμό ανάμεσα στα κομματικά στελέχη, αλλά κυρίως στους «πραιτωριανούς» της νέας ηγεσίας, που εντείνουν τώρα τις προσπάθειές τους να επιβληθούν αριθμητικά ως ομάδες στις κάλπες των κατά τόπους κομματικών οργανώσεων, οι οποίες θα στηθούν για τις ανάγκες του Συνεδρίου.