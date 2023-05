Ο Zhukov τρολάρει στο Twitter την «Αυγή» για τα βουβά πλάνα από την εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Πλάνα χωρίς ήχο από τη συνεδρίαση της πρώτης Εκλογικής Επιτροπής του #ΣΥΡΙΖΑ γιατί better safe than sorry και μπράβο τους🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡



Σου λέει, βαλ’ τους στο mute, γιατί για να μαζέψουμε αυτά που θα ακουστούν, δεν έχουμε χρόνο μάναμο και μπράβο για τη σκέψη τους👏👏



Από… https://t.co/yNwwMtzSd0