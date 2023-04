Υπόθεση Γεωργούλη: «Δεν καθυστέρησε η έρευνα» για την καταγγελία, λέει ο δικηγόρος της Ελένης Χρονοπούλου

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cs0id70mv8r5)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cs0i2dwimhu9)

Από πλευράς του, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

υποστήριξε χθες πως «υπήρχαν φήμες και για το λόγο αυτό ο κ. Γεωργούλης κλήθηκε αρμοδίως για να απαντήσει αν υπήρχε κάτι και το αρνήθηκε κατηγορηματικά, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας». Στη συνέχεια, ο ευρωβουλευτής διευκρίνισε πως ο Αλέξης Γεωργούλης είχε κληθεί από τον επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Παπαδημούλη, όταν υπήρξαν αυτές οι φήμες, και τις είχε διαψεύσει.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crzos86m96nl)

Περιγράφοντας τη στάση του κόμματός της απέναντι στην συγκεκριμένη υπόθεση, η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

υποστήριξε πως «μόλις χθες (σ.σ. προχθές) μάθαμε ότι ο κ. Γεωργούλης βαρύνεται με μια τέτοια καταγγελία και

», γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι «ο Αλέξης Τσίπρας άμεσα έδωσε την εντολή να απομακρυνθεί από το κόμμα και την Ευρωομάδα».

Η ίδια, ωστόσο, εξήγησε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είχε ασχοληθεί μήνες πριν με τα όσα ακουγόταν στους διαδρόμους των Βρυξελλών αναφορικά με την συμπεριφορά του κ. Γεωργούλη ως Ευρωβουλευτή, περιγράφοντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega πως

μιας «φήμης» για το πρόσωπό του και για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crzzlqd1rosh)

«Τον Ιούνιο 2022

και έγινε για τρεις μήνες μέχρι τον

διερεύνηση σε δύο επίπεδα: Πρώτον, ζητήθηκε από τον κ. Γεωργούλη να δώσει εξηγήσεις και διέψευσε κατηγορηματικά τότε και μίλησε για συκοφαντίες. Δεύτερον, απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητήσαμε να μάθουμε αν υπάρχει καταγγελία και δεν βγήκε κάτι τότε» εξήγησε από μέρους της κ. Τσαπανίδου. Και πρόσθεσε: «Δεν μπορέσαμε να μάθουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορούσαμε να απομακρύνουμε κάποιον για μια φήμη. Δεν υπήρχε τότε σε γνώση μας καταγγελία. Δεν υπήρχε τότε τίποτα για καταγγελία ούτε στην Ευρωβουλή ούτε στον Τύπο. Μόλις χθες μάθαμε για καταγγελία που πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο και αντιδράσαμε ακαριαία σε 15 λεπτά».

Ως προς τη στάση του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η ίδια είπε ότι «ο κ. Γεωργούλης οφείλει να δώσει εξηγήσεις και στις χιλιάδες πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν», διαμηνύοντας πως «πρέπει να επιστρέψει τη έδρα του στην Ευρωβουλή. Του έχουμε ζητήσει ήδη την έδρα του».

Κατά πληροφορίες, η

για «διερεύνηση» της «φήμης» που φέρεται να κυκλοφορούσε για τον κ. Γεωργούλη εκπορεύθηκε από την ηγεσία του κόμματος προς τον επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Δημήτρη Παπαδημούλη με την κατεύθυνση της «μηδενικής ανοχής». Την ίδια χρονική περίοδο συνεργάτες της Ευρωομάδας του κόμματος φέρονται να αποτάνθηκαν προς τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου αναζητώντας επιμέρους στοιχεία για τον πρώην Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, χωρίς, ωστόσο, να έχει περιέλθει εις γνώση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε κάποια πληροφορία, σύμφωνα με την κ. Τσαπανίδου.

Στο πλευρό των θυμάτων τάχθηκε χθες και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για την υπόθεση κατά τη διάρκεια περιοδείας του, στο Λαύριο. «Χθες ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για εμάς. Υπήρξε μια καταγγελία για τον

. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κριθεί από την δικαιοσύνη και έχει το τεκμήριο της αθωότητας αλλά σε ό,τι μας αφορά, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με σεξουαλική παρενόχληση, με εμφυλη βία, με σεξουαλική βία. Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις, εμείς είμαστε με τα θύματα και θα είμαστε με τα θύματα όχι με τους θύτες» τόνισε αναλυτικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και συνέχισε, λέγοντας πως «το μήνυμα που έστειλα και στείλαμε χθες ήταν απολύτως σαφές. Καμιά συγκάλυψη, καμία ανοχή καμιά σκιά. Όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, όποιος κι αν είναι αυτός». «Αυτό το μήνυμα θέλω σήμερα να το περάσω, δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί αυτή υπόθεση θα κρίνει δικαιοσύνη, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι μας οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όσοι έχουμε παιδιά και μάλιστα αγόρια να μάθουμε στα παιδιά μας πώς να συμπεριφέρονται. Να μάθουμε ότι μεγαλύτερη αξία από όλες είναι η αξιοπρέπεια και η ανθρώπινη ύπαρξη, την οποία πρέπει να σεβόμαστε. Και δεν χωράει η βία, δεν χωράνε σε αυτές τις καταστάσεις ανοχή απέναντι στη βία», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cs01vhtitmwh)

Εν τω μεταξύ, αθώος, σε πλήρη άγνοια γύρω από το περιεχόμενο και τη σκοπιμότητα των βαρύτατων καταγγελιών εις βάρος του δηλώνει ο ευρωβουλευτής (τέως ΣΥΡΙΖΑ και της Ομάδας της Αριστεράς, νυν ανεξάρτητος)

. Παρόλ' αυτά, επί του παρόντος η εισαγγελία Βρυξελλών διεξάγει έρευνα σε σχέση με συγκεκριμένη καταγγελία εις βάρος του Αλέξη Γεωργούλη περί σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης της

, δικηγόρου και μέλους του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, εκτός της κας Χρονοπούλου, ο Γεωργούλης φέρεται ως ύποπτος για επιπλέον δύο παρόμοια

. Τα θύματα αυτών των ενεργειών, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, θα προβούν οσονούπω σε επίσημη καταγγελία κατά του Αλέξη Γεωργούλη.





Καθώς από ώρα σε ώρα σχεδόν προστίθενται νέα στοιχεία στην υπόθεση, ως αξιόπιστο οδηγό για το τι ακριβώς ισχύει θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει την ανακοίνωση της βελγο-ελληνικής ομάδας νομικής υπεράσπισης του Αλέξη Γεωργούλη. Η οποία αναφέρει επί λέξει ότι

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνήγοροι τους οποίους προσέλαβε ο Αλέξης Γεωργούλης, ιδιαίτερα οι δύο Βέλγοι, είναι διαπρεπέστατοι στη χώρα τους και θεωρούνται κορυφαίοι νομικοί, έχοντας στο ενεργητικό τους ανάμιξη σε πολύκροτες δίκες, ποινικές και μη.

Από την πλευρά της, η πρώτη καταγγέλλουσα, Ελένη Χρονοπούλου, κατ' αρχάς

για τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς της. Αλλά πέραν αυτού, με ανάρτησή της στο Facebook επιχειρεί να αποκαταστήσει την αλήθεια, ανασκευάζοντας τυχόν κατηγορίες περί υστερόβουλης μεθόδευσης, με σαφή πολιτική σκοπιμότητα, εφόσον η αποκάλυψη του σκανδάλου (αν και εφόσον κριθεί από τη δικαιοσύνη ότι ήταν όντως τέτοιο) έγινε μεσούσης της προεκλογικής περιόδου στην Ελλάδα.

Αναφέρει, λοιπόν, η κα Χρονοπούλου ότι

Ως προς το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, σε ό,τι αφορά στο status του Αλέξη Γεωργούλη ως ευρωβουλευτή ο οποίος τελεί υπό διερεύνηση για σοβαρά ποινικά αδικήματα, το αίτημα για την άρση της ασυλίας του διαβιβάστηκε από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στην αρμόδια επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, αφού προηγουμένως ετέθη υπόψιν της Ολομέλειας.

Με τη σειρά της, η επιτροπή αυτή εξετάζει το αίτημα της προέδρου και ορίζει εισηγητή, ο οποίος σύμφωνα με το πρωτόκολλο καλεί τον ενεχόμενο ευρωβουλευτή σε απολογία. Η κλήση αυτή δεν συνεπάγεται κάποια υποχρέωση ή εξαναγκασμό και η απόκριση του ενδιαφερόμενου -εν προκειμένω του Αλέξη Γεωργούλη- παραμένει προαιρετική. Εάν επιθυμεί ο ίδιος θα προσέλθει να παρουσιάσει τη δική του άποψη για τις καταγγελίες, εάν όμως δεν το επιθυμεί, απλώς δεν θα εμφανιστεί. Πάντως, οι όποιες συζητήσεις που αφορούν στο άτομό του, προβλέπονται να διεξαχθούν, όπως πάντα σε ανάλογες περιπτώσεις, υπό καθεστώς κεκλεισμένων θυρών. Η δε επόμενη τακτική συνεδρίαση της επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου είναι προγραμματισμένη για τις

, στις Βρυξέλλες.

Στην ευχέρεια της επιτροπής Νομικών Υποθέσεων επαφίεται το να απαιτήσει περισσότερες πληροφορίες από την βελγική Εισαγγελία, ώστε να αποκρυσταλλώσει άποψη περί της ανάγκης άρσης της βουλευτικής ασυλίας. Κατόπιν, η απόφαση της επιτροπής Νομικών Υποθέσεων διαβιβάζεται στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία και ψηφίζει εν τέλει, λαμβάνοντας την απόφαση για την άρση της ασυλίας ή όχι.

Εν τω μεταξύ, έως τη στιγμή της ετυμηγορίας του Ευρωκοινοβουλίου για την ασυλία του, ο Αλέξης Γεωργούλης είναι πολύ πιθανόν να έχει δεχτεί επιπλέον καταγγελίες, και πάλι για άσκηση

, τουλάχιστον στη μία από τις δύο περιπτώσεις. Διότι, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του protothema.gr, μία γυναίκα, πρώην μετακλητή υπάλληλος στο γραφείο του Αλέξη Γεωργούλη, η οποία έχει ήδη αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας τον Έλληνα ευρωβουλευτή για

αλλά και ξυλοδαρμό. Η κατηγορία βασίζεται σε τεκμήρια όπως η ιατροδικαστική έκθεση. Το φερόμενο ως θύμα έχει προσλάβει δικηγόρο στην Αθήνα και προτίθεται να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην ελληνική δικαιοσύνη.

Το δεύτερο άτομο που ετοιμάζεται να στραφεί κατά του Αλέξη Γεωργούλη είναι ένας πρώην συνεργάτης του, ο οποίος βίωσε τραυματικές εμπειρίες στο γραφείο του, λόγω των εξαιρετικά κακών εργασιακών συνθηκών.

Την επικείμενη αποκάλυψη νέων παρεκτροπών του Αλέξη Γεωργούλη επιβεβαιώνει η κινηματική ομάδα υπέρ των γυναικείων δικαιωμάτων «Υπέροχες Γυναίκες». Αν και αντιμετωπίζεται με κάθε επιφύλαξη, στη σελίδα της ομάδας στο Instagram αναφέρεται ρητώς ότι «την τελευταία ώρα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και δεύτερη καταγγελία, καθώς στους διαδρόμους του

κυκλοφορεί η πληροφορία ότι προ διετίας μια ασκούμενη στο Ευρωκοινοβούλιο από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε πως είχε βγει για ποτό με τον Αλέξη Γεωργούλη και την επομένη βρέθηκε κακοποιημένη σωματικά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η Πόπη Τσαπανίδου απάντησε και για το α ν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε το όνομα της Έλενας Χριστοπούλου, της γυναίκας που κατήγγειλε τον Αλέξη Γεωργούλη για βιασμό και σωματική βλάβη, λέγοντας «είναι δυνατόν ένα κόμα που στέκεται δίπλα στις γυναίκες, είχε φτιάξει δομές, κέντρα φιλοξενίας για να δημιουργήσει πλαίσιο στήριξης γυναικών που κακοποιούνται, είναι δυνατόν να δώσει το όνομα ενός θύματος; Ούτε καν, είμαστε με το θύμα, δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις και δεν δείχνουμε καμία ανοχή, δεν υήρχε περίπτωση άνθρωπος από τον ΣΥΡΙΖΑ να δώσει το όνομα και να την βάλει σε μια ίδια διαδικασία».«Όταν το ακούω αναρωτιέμαι "με ποιο σκεπτικό;" και το σκεπτικό είναι ότι δεν το έδωσε το ΠΑΣΟΚ άρα το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν έχει καν λογική» κατέληξε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.Για την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη μετά την άρση ασυλίας που ζητήθηκε για το πρόσωπό του μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης Αρχικά υποστήριξε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ότι «την καταγγελία (σ.σ. από την Ελένη Χρονοπούλου ) την έμαθα την Δευτέρα λίγο πριν την ανακοινώσει η Μέτσολα. Σε 15 λεπτά αποπέμφθηκε από το κόμμα κόμμα και την ευρωομάδα του κόμματος γιατί με τα θέματα αυτά δεν παίζουμε»Στη συνέχεια και μετά από ερώτηση για το πότε για πρώτη φορά ρωτήθηκε ογια φήμες που υπήρχαν σε βάρος του, ο κ.απάντησε ότι «κυκλοφόρησαν αόριστες φήμες, κουτσομπολιά ότι κάτι υπάρχει και αυτό έγινε το 2022. Δεν ήταν καταγγελία. Αφορούσε μια αόριστη φήμη ότι κάτι υπάρχει που έχει σχέση με σεξουαλική παρενόχληση».«Τον κάλεσα, μου το διέψευσε και έκανε λόγο για συκοφαντίες. Το ψάξαμε στη συνέχεια όσο μπορούσαμε, η ομάδα και το κόμμα, αλλά δεν προέκυψε κάτι» πρόσθεσε ο κ. Παπαδημούλης υποστηρίζοντας ότι «αν ήξερα την καταγγελία νωρίτερα, με βάση τις αρχές μου και τις απόψεις Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ θα είχαμε κάνει από τότε την κίνηση που κάναμε την Δευτέρα». Αν υπάρχουν καταγγελίες δεν το γνωρίζουμε, να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και δικαστούν όπως πρέπει» κατέληξε ο κ. Παπαδημούλης για την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη.«Ο κ. Γεωργούλης ενημερώθηκε τηναπό το Γραφείο της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,, ως προς το αίτημα της Εισαγγελίας των Βρυξελλών για την άρση της ευρωβουλευτικής του ασυλίας, ύστερα από καταγγελία που έχει γίνει εις βάρος του και για την οποία δεν είχε καμία απολύτως γνώση.» Την ίδια ημέρα ανταποκρίθηκε, αιτούμενος και ο ίδιος τηςτου, με σκοπό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να διαλευκανθεί η υπόθεση. Τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2023, έγινε και η ανάλογη ανακοίνωση από το Προεδρείο στην Ολομέλεια.» Ο κ. Γεωργούλης αρνείται επισήμως και κατηγορηματικά τις κατηγορίες που στρέφονται εναντίον του και επιθυμεί οπωσδήποτε το ταχύτερο δυνατόν να χυθεί όλο το φως σε αυτήν την υπόθεση που μόλις του γνωστοποιήθηκε. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο βελγικό δικαστικό σύστημα με το οποίο σκοπεύει να συνεργαστεί ενεργά.» Οι Βέλγοι δικηγόροι του, Me Cédric Vergauwen και Me Olivia Venet, έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον ανακριτή και θα επικοινωνήσουν σε εύθετο χρόνο σχετικά με αυτήν τη δικογραφία για την οποία ο κ. Γεωργούλης θεωρείται αθώος.» Έως τότε, δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία περαιτέρω δήλωση πέραν αυτής της αθωότητας του. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, Me Cédric Vergauwen, Me Olivia Venet, Σταματίνα Μαλλά».«πριν από 3 χρόνια, στις αρχές του 2020, προχώρησα σε καταγγελία κατά συγκεκριμένου Έλληνα ευρωβουλευτή για τα αδικήματα του βιασμού και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.» Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία ενδεχομένως θα αποβεί επώδυνη για εμένα, την οικογένεια μου, τους οικείους μου, όπως δυστυχώς πολύ συχνά συμβαίνει με τα θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Το έπραξα όμως θεωρώντας ότι το οφείλω στον εαυτό μου αλλά και σε κάθε γυναίκα που μπορεί να βρεθεί σε ανάλογη θέση.» Η καταγγελία μου έγινεπροσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία (ιατροδικαστικές εκθέσεις, κ.α.) και 4 μήνες μετά, τον Μάιο 2020, ένιωσα έτοιμη να δώσω και το όνομα του θύτη στις βελγικές αρχές, οι οποίες είναι και οι μόνες αρμόδιες για το χειρισμό της υπόθεσης.» Τα 3 αυτά χρόνια επέλεξα απολύτως συνειδητά να αντιμετωπίσω το ζήτημα μόνο με τους δικηγόρους μου, χωρίς να ενημερώσω κανέναν άλλο, ούτε καν την οικογένειά μου την οποία προσπάθησα να προστατεύσω με κάθε τρόπο. Η δε δημοσιοποίηση του γεγονότος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έγινε μετά το επίσημο αίτημα των βελγικών αρχών για άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή μετά από ενδελεχή εξέταση της υπόθεσης.» Η χθεσινή διαρροή του ονόματός μου έγινε προφανώς χωρίς τη συναίνεσή μου και αποτελεί από μόνη της μια σοβαρότατη παραβίαση της ιδιωτικότητάς μου αλλά και της ποινικής διαδικασίας. Είναι δε λυπηρό κάποιοι που παριστάνουν τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο βωμό της πολιτικής διαχείρισης, να με βάζουν στη δίνη χυδαίων και εξοργιστικών επιθέσεων.» Στην πολιτική βρίσκομαι για να παλέψω, μέσα από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, για τις ιδέες και τις αρχές μου και δεν επιθυμώ η όποια δημόσια παρουσία μου να καθορίζεται από αυτή την δυσάρεστη για μένα υπόθεση.» Έχει έρθει ο καιρός το αίσθημα ντροπής και ενοχής να μη βαραίνει τα θύματα, αλλά τους δράστες ανάλογων περιστατικών και όσους τους ανέχονται».