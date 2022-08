Γεωργιάδης σε ΣΥΡΙΖΑ για τις παρακολουθήσεις: «Υποκρίνεστε ότι δεν καταλάβατε τι είπα στους New York Times»

Ο Σύριζα υποκρίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τί είπα στους @nytimes «δυνάμεις εκτός της Χώρας μας, όπως η Ρωσία του Πούτιν ή η Τουρκία του Ερντογάν θα έτριβαν τα χέρια τους από χαρά αν η Ελλάδα είχε πολιτική αστάθεια». Αμφιβάλλει κανείς για αυτό στα σοβαρά; — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2022

Τη δική του απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ δίνει ομε αφορμή το σχόλιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις που παραχώρησε στους New York Times.«Ο ΣΥΡΙΖΑ υποκρίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τί είπα στους @nytimes ''δυνάμεις εκτός της Χώρας μας, όπως η Ρωσία του Πούτιν ή η Τουρκία του Ερντογάν θα έτριβαν τα χέρια τους από χαρά αν η Ελλάδα είχε πολιτική αστάθεια''. Αμφιβάλλει κανείς για αυτό στα σοβαρά;», σημειώνει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.Νωρίτερα η Κουμουνδούρου με ανακοίνωσή της σημείωσε ότι «κάθε μέρα που περνάει με την κυβέρνηση να αρνείται τη σύγκληση της Επιτροπής Διαφάνειας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση των υποκλοπών, η Ελλάδα διασύρεται περισσότερο διεθνώς».Όπως σημειώνει, «σήμερα είναι η σειρά των "New York Times" που αναφέρονται στις "σκοτεινές σελίδες της ελληνικής ιστορίας" και θυμίζουν την εμπλοκή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε ανάλογο σκάνδαλο υποκλοπών». «Η Ελλάδα του "επιτελικού κράτους»"μετατρέπεται σε παγκόσμιο παράδειγμα καταστρατήγησης των δημοκρατικών ελευθεριών και αυταρχικής διακυβέρνησης με αδιαφανείς πρακτικές», σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση και συνεχίζει:«Η απάντηση της κυβέρνησης παραμένει η επίκληση του "εξωτερικού εχθρού" όπως διαφάνηκε και χτες με τις απαράδεκτες δηλώσεις Αθανασίου. Ο κ. Μητσοτάκης γελοιοποιήθηκε με τις διαρροές περί ουκρανικών και αρμενικών υπηρεσιών και τη δήθεν εμπλοκή Ανδρουλάκη σε σκοτεινούς φιλοκινεζικούς κύκλους. Σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει σε διεθνές μέσο, ότι ο μόνος κερδισμένος από την αποκάλυψη του σκανδάλου είναι ο Πρόεδρος της Ρωσίας, ενώ αφήνει υπόνοιες και για τουρκικό δάκτυλο. Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει πάνω στην επικίνδυνη γραμμή που χάραξε ο πρωθυπουργός: εμφανίζει την υπεράσπιση της Δημοκρατίας στη χώρα μας ως μάχη που εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα».«Αναμένουμε κατ' ελάχιστον την παρέμβαση του αρμόδιου για την εξωτερική πολιτική υπουργού, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση τρίτες χώρες. Αν εμπλέκονται, να τις κατονομάσει. Εάν δεν εμπλέκονται, να σταματήσει ο διεθνής διασυρμός της χώρας και οι ολέθριες επιπτώσεις στις διακρατικές της σχέσεις από ανεύθυνες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ή επίσημων διαρροών που πραγματοποιεί η κυβέρνηση μέσα στην απελπισία της», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει:«Καμία ανοχή στην προσπάθεια συγκάλυψης. Καμία ανοχή στην προσπάθεια κατασκευής του "εσωτερικού εχθρού" που εξυπηρετεί "σκοτεινές δυνάμεις". Το σκάνδαλο των υποκλοπών συνιστά ευθεία επίθεση στην ελληνική Δημοκρατία και η διαλεύκανσή του είναι ύψιστο πατριωτικό καθήκον».Επανερχόμενος στα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, προχώρησε σε δήλωση, με την οποία κατηγορεί εκ νέου την κυβέρνηση για το θέμα.«Για να καλύψει τις δικές της βαρύτατες ευθύνες, η κυβέρνηση της ΝΔ, σκόπιμα και μεθοδικά, συντηρεί, ημέρες τώρα, ένα θρίλερ κατασκόπων με "αόρατους εχθρούς"», είναι το εισαγωγικό του σχόλιο.«Πρώτα ήταν η αναφορά σε Ουκρανία και Αρμενία, που διαψεύστηκε από τις πρεσβείες τους, διασύροντας τη χώρα μας διεθνώς, καθώς και οι αόριστες υπόνοιες για την Κίνα. Τώρα, στον κατάλογο των αστήρικτων ισχυρισμών, προστίθενται η Ρωσία και η Τουρκία -σε μια κορυφαία διεθνή εφημερίδα από έναν κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης», υποστηρίζει ο Δ. Μάντζος, που συμπεραίνει κλείνοντας:«Είναι πλέον σαφές ότι η ΝΔ "κλείνει το μάτι" στα ακροδεξιά και νεοσυντηρητικά ακροατήρια. Αυτή, όμως, η επιλογή αυτοσυντήρησης δεν προσβάλλει απλώς τη νοημοσύνη των πολιτών, αλλά θίγει τις διεθνείς σχέσεις της χώρας».Σημειώνεται πως οι New York Times σε άρθρο τους για την υπόθεση των υποκλοπών φιλοξενούν δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. «Αν ήμουν ο Πούτιν, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν έπεφταν κυβερνήσεις που είναι τόσο αντίθετες στη Ρωσία», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.Στη συνέχεια αν και υποστήριξε ότι δεν κατηγορεί τη Ρωσία για το «χακάρισμα», πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε ασκήσει επιρροή στην Ελλάδα στο παρελθόν: «Λοιπόν, αν το έκαναν στο παρελθόν, γιατί να μην το κάνουν τώρα;» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι η Τουρκία, επίσης, «θα μπορούσε» να βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Ακόμη τόνισε πως «...ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνώριζε για την παρακολούθηση. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ κακό, αλλά δεν ήξερε».