Δένδιας: Απαράδεκτη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέει από την κροατία

Στην Κροατία βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο «Dubrovnik Forum» με θέμα «A quest for balance in a world disrupted» (Η αναζήτηση της ισορροπίας σε έναν κόσμο που διαταράσσεται).ανέφερε ο κ. Δένδιας σε δηλώσεις του.«Θα διατυπώσω επίσης τις ελληνικές απόψεις σχετικά με το απολύτως απαράδεκτο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τις τεράστιες δυσχέρειες που δημιουργεί στις κοινωνίες μας, όσο και για την ανάγκη σταθερότητας και εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε.Ο κ. Δένδιας πραγματοποίησε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM) Νάσερ Καμέλ.Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν πώς μπορούν να παρουσιαστούν οι ελληνικές απόψεις για το περιβάλλον στο πλαίσιο της COP 27 στο Sharm El-Sheikh. Αλλά, επίσης, και για την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να διοργανώσει τη Διεθνή Διάσκεψη «Our Ocean Conference», την πρωτοβουλία του Αμερικανού πρώην υπουργού ΕξωτερικώνΤο Dubrovnik Forum όπως τόνισε άλλωστε ο κ. Δένδιας, έχει και περιβαλλοντική διάσταση, «η προσπάθεια, δηλαδή, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και ιδιαίτερα τη Μεσόγειο.ς».«Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, πάρα πολύ να δείξουμε την περιβαλλοντική διάσταση των πρωτοβουλιών μας. Επίσης, θυμίζω ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μία ιδιαίτερη ευαισθησία ειδικά για τα θέματα των πλαστικών στις θάλασσες, και τις ανάγκες να λυτρώσουμε τις θάλασσές μας από αυτή την τεράστια μόλυνση». Ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί ακόμη με τον Κροάτη ομόλογό του Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν.Βρίσκομαι σήμερα στο Ντουμπρόβνικ. Εκτός από την αυτονόητη συνάντηση που θα έχω με τον Κροάτη ομόλογό μου, Gordan Grlić-Radman, συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM) Nasser Kamel.Αλλά θα έχω και την ευκαιρία, στο πλαίσιο του φόρουμ, να διατυπώσω τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Τις πάγιες ελληνικές θέσεις για το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, για την ανάγκη της ταχείας ενταξιακής προοπτικής τους, για τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Αλλά επίσης, τις ελληνικές απόψεις σχετικά με το απολύτως απαράδεκτο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τις τεράστιες δυσχέρειες που δημιουργεί στις κοινωνίες μας, όσο και για την ανάγκη σταθερότητας και εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο.Το Dubrovnik Forum έχει άλλη μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση, και αυτή είναι η περιβαλλοντική διάσταση. Η προσπάθεια, δηλαδή, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και ιδιαίτερα τη Μεσόγειο. Τη θάλασσα που μας περιβάλλει όλους, τη θάλασσα που αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πατρίδας μας, της Ελλάδας.Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί συζητήσαμε πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε τις ελληνικές απόψεις για το περιβάλλον στο πλαίσιο της COP 27 στο Sharm El-Sheikh. Αλλά, επίσης, και πώς θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τη Διεθνή Διάσκεψη "Our Ocean Conference", την πρωτοβουλία του Αμερικανού πρώην Υπουργού Εξωτερικών και νυν Προεδρικού Απεσταλμένου για το Κλίμα, John Kerry, την οποία η Ελλάδα έχει αναλάβει να διοργανώσει το 2024.Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, πάρα πολύ να δείξουμε την περιβαλλοντική διάσταση των πρωτοβουλιών μας. Επίσης, θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μία ιδιαίτερη ευαισθησία ειδικά για τα θέματα των πλαστικών στις θάλασσες, και τις ανάγκες να λυτρώσουμε τις θάλασσές μας από αυτή την τεράστια ρύπανση.