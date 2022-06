Σύνοδος Κορυφής της SEECP: Ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντας σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας

Στη Σύνοδο Κορυφής, τα περισσότερα μέλη της Διαδικασίας εκπροσωπήθηκαν σε επίπεδο αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης: ο επικεφαλής του Συλλογικού Προεδρείου Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Sefik Džaferović, η Πρόεδρος του Κοσόβου Vjosa Osmani-Sadriu, ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Milo Đukanović, η Πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu, ο Πρόεδρος της Σερβίας Aleksandar Vučić, ο Πρόεδρος της Σλοβενίας Borut Pahor, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Edi Rama, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Dimitar Kovačevski, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Kiril Petkov, ο Πρωθυπουργός της Κροατίας Andrej Plenković, η Πρωθυπουργός της Μολδαβίας Natalia Gavrilița, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Sorin Grindeanu, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας Nikola Selaković, η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Teodora Genchovska και ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας Faruk Kaymakci. Συμμετείχε επίσης η Γενική Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας (RCC) Majilinda Bregu.

Με το πέρας της Συνόδου υιοθετήθηκε Κοινή Διακήρυξη, στην οποία καταγράφεται η δέσμευση των Συμμετεχόντων στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και στις αξίες του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης που εμπνέουν τη SEECP από την ίδρυσή της, ενώ επιβεβαιώνεται η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής. Η Διακήρυξη περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για δράσεις σε πεδία κρίσιμης διαρθρωτικής σημασίας, όπως η ασφάλεια απέναντι σε παλιές και νέες απειλές, η ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και η αειφόρος, πράσινη και συμπεριληπτική, βιώσιμη ανάπτυξη.

Η SEECP ιδρύθηκε το 1996 με ελληνική και βουλγαρική πρωτοβουλία.Η πρώτη της Σύνοδος είχε πραγματοποιηθεί στην Κρήτη το 1997.

Συμμετέχουν, πέραν της Ελλάδας, η Αλβανία, η Bόρεια Μακεδονία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, το Κόσοβο, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία και η Τουρκία.

Τομείς προτεραιότητας της Ελληνικής Προεδρίας, που έληξε σήμερα, υπήρξαν η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και η προώθηση μεταρρυθμίσεων σε θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε επίσης στη συνεργασία της Προεδρίας με το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (Regional Cooperation Council - RCC), που αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της SEECP.

