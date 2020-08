Με NAVTEX αντιδρά η Τουρκία στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου - Πληροφορίες ότι ακυρώνει και τις διερευνητικές επαφές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μεαντέδρασε ηστην υπογραφή συμφωνίας, κι ενώ ήδη τοτης χώρας χαρακτήρισε «άκυρη» τη συμφωνία.Η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία τηςεξέδωσεμε την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχήΗ άσκηση θα πραγματοποιηθείΑναλυτικά η NAVTEX:TURNHOS N/W : 1016/20MEDITERRANEAN SEA1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 - 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;36 26.11 N – 029 07.47 E36 28.32 N – 028 46.26 E36 19.56 N – 028 43.46 E36 08.56 N – 029 18.56 E36 14.52 N – 029 18.58 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες που επικαλείται ο «Ελεύθερος Τύπος» και το κανάλι Open, οι διερευνητικές επαφές που είχαν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν ανάμεσα στις δύο πλευρές στα τέλη Αυγούστου, προς το παρόν ακυρώνονται.