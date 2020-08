Κορωνοϊός: Σε επιφυλακή το Μαξίμου λόγω της αύξησης των κρουσμάτων - Τηλεδιάσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια αποφασιστική νίκη στον πόλεμο με τον «αόρατο εχθρό», δηλαδή τον κορωνοϊό επιθυμεί να καταφέρει το Μέγαρο Μαξίμου, κινητοποιώνταςαπέναντι σε φαινόμενα ανυπακοής και χαλάρωσης των πολιτών, τα οποία καταφθάνουν κυρίως από μπαρ και νυχτερινά κέντρα σε όλη τη χώρα. κατακόρυφη αύξηση των νέων κρουσμάτων μάλιστα -και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου- δεν άφησε περιθώρια για εφησυχασμό στο κυβερνητικό επιτελείο, καθώς η μετάδοση του ιού στη συγκεκριμένη περίοδο εξελίσσεται με πυρήνα της την νεολαία, σε συνδυασμό με την κοινωνική κόπωση που επέφερε η πρώτη φάση της πανδημίας, εξασθενίζοντας την σχολαστικότητα τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.Με αυτά τα δεδομένα, τηλεδιάσκεψη στις 9.30 σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί για το μείζον ζήτημα, παρουσία του Πρωθυπουργού,, με τη συμμετοχή του Καθηγητή,, της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, δηλαδή τωνκαι βέβαια του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας,. Παρότι τηλεδιασκέψεις έχουν προγραμματιστεί από την έδρα της κυβέρνησης καθόλη τη διάρκεια του Αυγούστου τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή), η σημερινή τηλεδιάσκεψη έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση σε ΦΕΚ των νέων μέτρων απέναντι στην πανδημία, αυξάνοντας το υψηλό ήδη, επίπεδο του κυβερνητικού συνασπισμού.«Βρισκόμαστε σε αυτό που λέμε ‘κόκκινο συναγερμό’. Είμαστε ένα βήμα πριν ονομάσουμε την κατάσταση ως δεύτερο κύμα επιδημίας στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα για μεγάλη συναίνεση. Δεν επιτρέπεται χαλάρωση, συνωστισμοί και δεν επιτρέπεται να νομίζουμε ότι το πρόβλημα τελείωσε», ξεκαθάρισε ο καθηγητής λοιμωξιολογίαςμιλώντας στον ΣΚΑΪ, με τον Πρωθυπουργό να αφουγκράζεται τα μηνύματα της επιστημονικής κοινότητας, όπως είχε διαφανεί και στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν ο κ. Μητσοτάκης προέτρεψε ανοιχτά τους λοιμωξιολόγους να λάβουν «όποια μέτρα χρειαστεί» για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για το λόγο αυτό, πληροφορίες θέλουν σήμερα τον Πρωθυπουργό να στέλνει αυστηρό μήνυμα για την τήρηση των μέτρων και την αυστηροποίηση των ελέγχων καθώς η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι η χαλάρωση που έχει επέλθει είναι επικίνδυνη.Η κυβέρνηση, άλλωστε, παρακολουθεί την κατάσταση, ακούει τις εισηγήσεις των ειδικών και είναι αποφασισμένη να λάβει όποια μέτρα χρειαστούν για να περιορίσει την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού στην κοινότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες που καταφθάνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, καταστρώνοντας παράλληλα σενάρια για όλα τα ενδεχόμενα. Στην κατεύθυνση αυτή, «προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο» αποκάλυψε στον Θέμα 104,6 ο υπουργός Εσωτερικών,, μετά τη φρενήρη ταχύτητα πολλαπλασιασμού των κρουσμάτων.Ο υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι «η πανδημία του κορωνοϊού είναι εδώ, το πρόβλημα με τον αόρατο εχθρό είναι εδώ και το γνωρίζουμε, υπάρχει τεράστια επιφυλακή και εγρήγορση» και γνωστοποίησε πως «προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο για το επόμενο διάστημα, ώστε η αυτοδιοίκηση να είναι και πάλι σε θέση να συνδράμει όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη». Με αυτά τα δεδομένα, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως «δεν μπορεί να υπάρχει κανενός είδους εφησυχασμός», καθώς υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων, η οποία μας προβληματίζει πάρα πολύ, αναφορά που αντανακλά την ανησυχία όλης της κυβέρνησης. Προχωρώντας, μάλιστα, ένα βήμα παρακάτω ο Υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε πως ένα, προειδοποιώντας την ίδια ώρα πως «διότι θα συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη με τον κορωνοϊό και ταυτόχρονα θα δίνουμε τη σκληρή μάχη με τις πολύ αρνητικές οικονομικές συνέπειες».Το μέγεθος της πολιτικής ανησυχίας και της ανάγκης για διαρκή ετοιμότητα αντανακλώνται ευθέως στο γεγονός ότι αναρτήθηκε χθες, ημέρα Κυριακή, σε ΦΕΚ η σχετική απόφαση με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων στους χώρους συνάθροισης κοινού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού.Στην απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ησε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και σε οποιουσδήποτε άλλους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εκτός των χώρων εστίασης.-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.43-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.51-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.52-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.65-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήμα-τα/47.76-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα κατα-στήματα/47.77-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79-Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής / 96.02-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)-Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00-Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σουπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.λπ.-Φαρμακεία-Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό-ΑνελκυστήρεςΣτις ελάχιστες εξαιρέσεις περιλαμβάνονται:· οι δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων· και τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών.Υποχρεωτική, τέλος, παραμένει η χρήση της μάσκας και στους, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της επικράτειας, ενώ εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες.