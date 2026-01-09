Ιδού το πιο όμορφο ηλεκτρικό SUV - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η Mazda παρουσίασε στις Βρυξέλλες το CX-6e, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της με το οποίο εγκαινιάζει μια νέα αισθητική στα μοντέλα της.





