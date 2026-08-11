ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω, σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από την ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα
MARIE CLAIRE

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από την ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα

Νέα ξεκινήματα και σημαντικές συνειδητοποιήσεις.

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από την ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα
Ηολική ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου στο ζώδιο του Λέοντα φέρνει έντονη ενέργεια και ανοίγει έναν νέο κύκλο. Οι εκλείψεις συνδέονται με αλλαγές, νέα ξεκινήματα και σημαντικές συνειδητοποιήσεις, ενώ η συγκεκριμένη αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τρία ζώδια.

 
 
Κριός
Για εσάς η έκλειψη σηματοδοτεί την αρχή ενός εντελώς νέου κεφαλαίου. Είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατά στάσιμους και να κάνετε χώρο για κάτι καινούργιο. 

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης