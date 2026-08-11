Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από την ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα

Ηολική ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου στο ζώδιο του Λέοντα φέρνει έντονη ενέργεια και ανοίγει έναν νέο κύκλο. Οι εκλείψεις συνδέονται με αλλαγές, νέα ξεκινήματα και σημαντικές συνειδητοποιήσεις, ενώ η συγκεκριμένη αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τρία ζώδια.ΚριόςΓια εσάς η έκλειψη σηματοδοτεί την αρχή ενός εντελώς νέου κεφαλαίου. Είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατά στάσιμους και να κάνετε χώρο για κάτι καινούργιο.