ΗΠΑ: Εθισμένοι θεατές webcam αποκάλυψαν κύκλωμα trafficking εμπνευσμένο από τον Andrew Tate
ΗΠΑ: Εθισμένοι θεατές webcam αποκάλυψαν κύκλωμα trafficking εμπνευσμένο από τον Andrew Tate
Ενδείξεις κακοποίησης σε livestreams έγιναν η αφορμή για να ερευνήσει μια διαδικτυακή κοινότητα τι συνέβαινε σε μια ομάδα κοριτσιών εξαιτίας της δράσης ενός προαγωγού.
Μια ομάδα νεαρών γυναικών που είχαν πέσει θύματα σωματεμπορίας κατάφεραν να γλιτώσουν από τα νύχια του προαγωγού τους χάρη στην παρατηρητικότητα των χρηστών της πλατφόρμας όπου έκαναν τα live τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα