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ΗΠΑ: Εθισμένοι θεατές webcam αποκάλυψαν κύκλωμα trafficking εμπνευσμένο από τον Andrew Tate
MARIE CLAIRE

ΗΠΑ: Εθισμένοι θεατές webcam αποκάλυψαν κύκλωμα trafficking εμπνευσμένο από τον Andrew Tate

Ενδείξεις κακοποίησης σε livestreams έγιναν η αφορμή για να ερευνήσει μια διαδικτυακή κοινότητα τι συνέβαινε σε μια ομάδα κοριτσιών εξαιτίας της δράσης ενός προαγωγού.

ΗΠΑ: Εθισμένοι θεατές webcam αποκάλυψαν κύκλωμα trafficking εμπνευσμένο από τον Andrew Tate
Μια ομάδα νεαρών γυναικών που είχαν πέσει θύματα σωματεμπορίας κατάφεραν να γλιτώσουν από τα νύχια του προαγωγού τους χάρη στην παρατηρητικότητα των χρηστών της πλατφόρμας όπου έκαναν τα live τους.
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