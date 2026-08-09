ΗΠΑ: Εθισμένοι θεατές webcam αποκάλυψαν κύκλωμα trafficking εμπνευσμένο από τον Andrew Tate

Μια ομάδα νεαρών γυναικών που είχαν πέσει θύματα σωματεμπορίας κατάφεραν να γλιτώσουν από τα νύχια του προαγωγού τους χάρη στην παρατηρητικότητα των χρηστών της πλατφόρμας όπου έκαναν τα live τους.