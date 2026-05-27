Πριγκίπισσα Diana: Η απροσδόκητη αποκάλυψη για τη ζωή της ως νιόπαντρη - Το γράμμα που έστειλε σε φίλη της

Ηπριγκίπισσα Diana είχε μοιραστεί μερικές απρόσμενες σκέψεις για τη ζωή της ως νιόπαντρη με τον τότε μέλλοντα βασιλιά Κάρολο σε μια προσωπική επιστολή προς φίλη της, η οποία σύντομα πρόκειται να δημοπρατηθεί.Στις 8 Μαΐου, ο οίκος δημοπρασιών Gorringe’s ανακοίνωσε την επερχόμενη πώληση μιας σειράς σπάνιων αντικειμένων που σχετίζονται με την αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, σε ηλικία 36 ετών.Η συλλογή προέρχεται από την Katherine Hanbury, παιδική φίλη της πριγκίπισσας Diana, με την οποία είχαν φοιτήσει μαζί στο σχολείο West Heath Girls’ School από το 1973 έως το 1977.Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν στις 7 Ιουλίου βρίσκεται και η λεγόμενη «Honeymoon Letter», μια επιστολή στην οποία η νεοσύστατη τότε πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιραζόταν μια διαφορετική εικόνα της ζωής της μετά τον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, πλέον Βασιλιά της Βρετανίας, τον Ιούλιο του 1981.«Περάσαμε έναν υπέροχο μήνα του μέλιτος με ατελείωτη λιακάδα και, ευτυχώς, ήρεμη θάλασσα… τώρα βρισκόμαστε στη Σκωτία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, κάτι που είναι πραγματική απόλαυση για εμάς. Λατρεύω να βρίσκομαι όλη μέρα έξω και μισώ το Λονδίνο!», έγραφε η πριγκίπισσα Diana, σύμφωνα με τη The Telegraph.«Είναι υπέροχο να είσαι παντρεμένη. Νομίζω ότι μπορώ να το πω με σιγουριά μετά από δύο μήνες…!», συνέχιζε στην επιστολή.