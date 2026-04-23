Ρίτα Γουίλσον: Η σοκαριστική αποκάλυψη ότι ο πατέρας της είχε και άλλη οικογένεια

Σε ένα βρετανικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Who Do You Think You Are?», το 2012, η Rita Wilson είχε ανακαλύψει ότι ο πατέρας της, προτού μεταναστεύσει στις ΗΠΑ, είχε μια άλλη οικογένεια στην πατρίδα του, τη Βουλγαρία. Στη διάρκεια της γενεαλογικής έρευνας του φιλμ, «βρήκαν ότι η ιστορία του μπαμπά μου ήταν τόσο σοκαριστική και ασυνήθιστη, ώστε εστίασαν σε εκείνη», είπε η 69χρονη ηθοποιός, κινηματογραφίστρια και σύζυγος του Tom Hanks, σε ένα νέο επεισόδιο του podcast «How to Fail With Elizabeth Day».