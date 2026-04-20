22ο Athens Digital Arts Festival: Επιστρέφει στην Τεχνόπολη, προσκαλώντας μας σε μια ξενάγηση στο μέλλον

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival, το μεγαλύτερο και μακροβιότερο φεστιβάλ για τις ψηφιακές τέχνες, επιστρέφει για 22η χρονιά μετατρέποντας για τέσσερις μέρες, από τις 23 έως τις 26 Απριλίου, την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων σε έναν ζωντανό ψηφιακό καμβά από καλλιτέχνες – κάθε γωνιάς του κόσμου – με έργα που σπάνε τα όρια μεταξύ τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης και μας προκαλούν να τα ανακαλύψουμε.