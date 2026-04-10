Κριστίνα Κοχ της αποστολής Artemis II: «Τι άλλαξε για μένα ενώ κοιτούσα από ψηλά τη Γη»

H Christina Koch έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έκανε μια πτήση γύρω από τη Σελήνη, ως μέλος της ιστορικής αποστολής Artemis II. Έγινε viral μάλιστα ένα illustration της καλλιτέχνιδας Stephanie Rae Chinn, η οποία της απέτισε με αυτό τον τρόπο φόρο τιμής, αναγράφοντας και την ημερομηνία του επιτεύγματος (6 Απριλίου 2026).