Barbie: Αυτό είναι το ελληνικό brand που επέλεξε να συνεργαστεί
Σε μια συλλογή που γιορτάζει τη γυναικεία ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και τη δημιουργικότητα.
Με πηγή έμπνευσης την εμβληματική Barbie®, το ελληνικό brand, Project SOMA, παρουσιάζει τη νέα του συνεργασία μαζί της, έπειτα από μήνες δημιουργικής σύμπραξης και προετοιμασίας. Το πρώτο drop της συλλογής είναι πλέον διαθέσιμο, αναδεικνύοντας τις κοινές αξίες των δύο brand, με έμφαση στη γυναικεία ενδυνάμωση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συμπερίληψη και τη δημιουργικότητα μέσα από τη μόδα και τον πολιτισμό.
