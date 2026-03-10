Barbie: Αυτό είναι το ελληνικό brand που επέλεξε να συνεργαστεί
MARIE CLAIRE

Barbie: Αυτό είναι το ελληνικό brand που επέλεξε να συνεργαστεί

Σε μια συλλογή που γιορτάζει τη γυναικεία ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και τη δημιουργικότητα.

Barbie: Αυτό είναι το ελληνικό brand που επέλεξε να συνεργαστεί
Με πηγή έμπνευσης την εμβληματική Barbie®, το ελληνικό brand, Project SOMA, παρουσιάζει τη νέα του συνεργασία μαζί της, έπειτα από μήνες δημιουργικής σύμπραξης και προετοιμασίας. Το πρώτο drop της συλλογής είναι πλέον διαθέσιμο, αναδεικνύοντας τις κοινές αξίες των δύο brand, με έμφαση στη γυναικεία ενδυνάμωση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συμπερίληψη και τη δημιουργικότητα μέσα από τη μόδα και τον πολιτισμό.

