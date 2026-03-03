«Prom Updo»: Το must χτένισμα για την άνοιξη που υιοθετούν όλες οι celebrities
MARIE CLAIRE

«Prom Updo»: Το must χτένισμα για την άνοιξη που υιοθετούν όλες οι celebrities

Ρομαντικό, κομψό, εύκολο και πολύ stylish.

«Prom Updo»: Το must χτένισμα για την άνοιξη που υιοθετούν όλες οι celebrities
Αυτή την άνοιξη, το «prom updo», επιστρέφει δυναμικά, συνδυάζοντας τις τάσεις των 90’s με μοντέρνα αισθητική. Το χτένισμα αυτό δεν είναι ούτε υπερβολικά χαλαρό ούτε πολύ αυστηρό: Στην πραγματικότητα, δεν χαρακτηρίζεται από την απόλυτη συμμετρία και ακρίβεια του κλασσικού κότσου, ούτε όμως από την χαλαρότητα του «messy bun». Συνδυάζει στοιχεία και από τα δύο, με σταθερό ψηλό πιάσιμο σε συνδυασμό με τούφες που με ατημέλητο τρόπο κρέμονται στα πλαϊνά μέρη του προσώπου. Η ισορροπία αυτή κάνει το «prom updo» ιδανικό για ειδικές περιστάσεις, από έναν γάμο ή μία βραδινή έξοδο, μέχρι και για το κόκκινο χαλί.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης