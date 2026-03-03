«Prom Updo»: Το must χτένισμα για την άνοιξη που υιοθετούν όλες οι celebrities

Αυτή την άνοιξη, το «prom updo», επιστρέφει δυναμικά, συνδυάζοντας τις τάσεις των 90’s με μοντέρνα αισθητική. Το χτένισμα αυτό δεν είναι ούτε υπερβολικά χαλαρό ούτε πολύ αυστηρό: Στην πραγματικότητα, δεν χαρακτηρίζεται από την απόλυτη συμμετρία και ακρίβεια του κλασσικού κότσου, ούτε όμως από την χαλαρότητα του «messy bun». Συνδυάζει στοιχεία και από τα δύο, με σταθερό ψηλό πιάσιμο σε συνδυασμό με τούφες που με ατημέλητο τρόπο κρέμονται στα πλαϊνά μέρη του προσώπου. Η ισορροπία αυτή κάνει το «prom updo» ιδανικό για ειδικές περιστάσεις, από έναν γάμο ή μία βραδινή έξοδο, μέχρι και για το κόκκινο χαλί.