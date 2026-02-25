ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Κίρα Νάιτλι ήταν η πιο κομψή παρουσία στη front row του οίκου Εrdem
MARIE CLAIRE

Η Κίρα Νάιτλι ήταν η πιο κομψή παρουσία στη front row του οίκου Εrdem

Η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε ένα χειμερινό σύνολο, αποτελούμενο από μακριά φούστα και σακάκι.

Η Κίρα Νάιτλι ήταν η πιο κομψή παρουσία στη front row του οίκου Εrdem
ΗKeira Knightley βρέθηκε στην επίδειξη του οίκου Erdem για το show Φθινόπωρο 2026 την Κυριακή, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις πιο κομψές παρουσίες της front row.

